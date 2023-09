Zoo Plzeň zmodernizovala výběh šimpanzů podle přísnějších pravidel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Plzeň Šimpanzi v plzeňské zoo.

Širší a hlubší vodní příkop, elektrický ohradník v podobě pralesní liány i záchytnou síť do vody, zabraňující utonutí, dostal venkovní výběh šimpanzů v plzeňské zoologické zahradě. Jsou v něm také nové kmeny, prolézačky a lana nebo velká nástěnná malba znázorňující africký prales. Zoo v roce 2000 zcela opustila klecový chov šimpanzů a otevřela pro ně venkovní přírodní výběh. Letos ho zejména kvůli zpřísněným bezpečnostním požadavkům a regulím na chov lidoopů za 6,7 milionu korun zmodernizovala. Zatím zde žije šestičlenná tlupa, která se ještě letos zřejmě rozroste o dva nové přírůstky, řekl ČTK ředitel zoo Jiří Trávníček.

Zoo má nyní šestatřicetiletého samce Siriho, samice Mariu, Brigitte, Zedonju a Zizwu a tři a půl roku staré mládě Cailu. Během podzimu přiveze zoo ještě jednoho mladšího desetiletého samce z Portugalska a na konci roku by se mělo Marii narodit mládě. "Bude to fungovat jako tlupa - alfa samec, submisivní mladší samec, několik samic a mláďata. To je asi sen každého chovatele, aby se šimpanzi chovali přirozeně jako v přírodě," řekl ředitel.

Samec Siri a samice Maria a Brigitte patří mezi vzácný a extrémně ohrožený poddruh šimpanze čego, kterých je ve 12 evropských zoo jen 26 jedinců. Na celém světě žije v chovech pouze 44 čegů. Na nové mládě poddruhu čego proto chovatelé netrpělivě čekají. Dosud se v zoo podařilo odchovat jen dnes dvacetiletou samici Bamiu a malou Cailu, ty ale k vzácnému poddruhu nepatří. Po úhynu samce Baska zoo předloni získala jeho staršího bratra. Trvalo ale přes rok, než se zpočátku submisivní a bojácný samec mohl spojit se zbytkem tlupy a než se začal pářit.

Nově upravený výběh se podle Trávníčka šimpanzům líbí a nadšeně prozkoumávají nové kmeny i lana, které zoo dostala od dobrovolných hasičů. Aby se inteligentní lidoopi nenudili, vymýšlejí jim chovatelé každý den i zábavu, takzvaný enrichment. Dávají jim různé hračky, schovávají krmení do zauzlovaných jutových pytlů, papírových krabic, do dřevité vaty, do tašek, dutých bambusů či do proutěných košíčků. Drobnosti jako rozinky schovávají do dírek ve dřevě, z nichž je musí šimpanzi vyšťourat klacíkem, a podobně.

Začátek chovu šimpanzů v Plzni se datuje do roku 1964, kdy začalo šimpanze chovat několik zoo v Československu. Do roku 2000 žili šimpanzi v Plzni pouze v páru a jen v kleci. První mládě, Alan, se narodilo v roce 1978, o dva roky později však uhynulo. V roce 2004 se narodila samice Bahatia. I ta ale po několika měsících uhynula.

