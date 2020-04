Ztráty jihomoravských zoo se odhadují kolem 20 milionů Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Brno Zoologická zahrady jsou uzavřené zhruba od poloviny března. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Finanční ztráty jihomoravských zoologických zahrad budou asi 20 milionů korun, pokud se venkovní expozice návštěvníkům otevřou 25. května a pavilony a vnitřní expozice 8. června, jak stanovila vláda. Řekli to zástupci zařízení. Jihomoravské zoo se připojily se k zahradám, které po vládě chtějí dřívější termín otevření.

Zoologická zahrady jsou uzavřené zhruba od poloviny března. Brněnská zoo za druhou polovinu března vyčíslila ztrátu podle mluvčího Michala Vaňáče na 2,4 milionu korun, za duben 5,1 milionu. Pokud by měla otevřít 25. května, předpokládaná celková ztráta by podle mluvčího byla asi 11,5 milionu korun. "Samozřejmě se snažíme šetřit, ale nemůžeme zastavit provoz. O ta zvířata se musí někdo postarat, musí dostat nažrat," uvedl mluvčí. Zoo Brno loni navštívilo přes 331.000 lidí, nejvíce od roku 1997.

Ředitel hodonínské zoo Martin Krug vyčíslil předběžné ztráty do 25. května zhruba na čtyři miliony korun. "Ztráty počítáme každý týden, srovnáváme s rokem 2019. Návštěvnost jsme od začátku roku měli lepší než loni, asi o 5000 a 6000 lidí, což dává tušit, že kdyby zoo nebyla uzavřená, byly by příjmy za normálních okolností ještě vyšší než loni," uvedl Krug.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším, je v ní přes 1000 zvířat asi 280 druhů. Loni ji navštívilo přes 190.000 lidí, rekordní návštěvnost 172.000 lidí z roku 2018 zoo překonala už zhruba v polovině září.

Vyškovský zoopark ztrátu do 25. května předběžně vyčíslil na čtyři až pět milionů korun. "Snažíme se šetřit, kde to jde. Náklady se snížily, když jsme nenabrali brigádníky, také nefunguje vláček. Výpadky ze vstupného ale jen tak nahradit nepůjdou. To ale není jediné. Výpadky příjmů jsou například také na straně parkovného či doprovodných služeb," uvedla ředitelka Dagmar Nepeřená. Do vyškovského zooparku loni přišlo přibližně 201.000 lidí, meziročně asi o 7500 více. Jde o nejvyšší návštěvnost za poslední léta.

Ředitelé některých zoologických zahrad v pondělí požádali dopisem vládu o přehodnocení nařízení, kdy venkovní prohlídky v zoo by podle vládou přijatého uvolnění omezení měly opět začít 25. května. Celé zoo by měly být přístupné od 8. června. Dopis podepsalo 11 zoologických zahrad, včetně všech tří jihomoravských.

reklama