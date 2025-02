Česko pomáhají Ukrajině s úpravou legislativy na ochranu přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Právní experti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ukrajinské organizace EPL dokončili první etapu návrhu úprav ukrajinské legislativy, aby v oblasti ochrany přírody odpovídala právu Evropské unie.„Kromě porovnání legislativy Evropské unie a Ukrajiny jsme zhodnotili i institucionální zabezpečení ochrany přírody na Ukrajině. V další fázi budeme společně s ukrajinskými kolegy navrhovat ukrajinskému ministerstvu pro ochranu životního prostředí a přírodní zdroje potřebné změny i v této oblasti. Navzdory válce, která v jejich zemi zuří, dokáží kolegové odvádět výbornou práci,“ řekl vedoucí projektu David Lacina z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Všechny činnosti naplánované v projektu běží dle plánu. Zástupci chráněných území na Ukrajině, ukrajinského ministerstva pro ochranu životního prostředí a přírodní zdroje a novináři navštívili v loňském roce česká chráněná území, aby se seznámili s fungováním státní ochrany přírody v EU.

„Je skvělé vidět úzkou a produktivní spolupráci mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a různými organizacemi na Ukrajině včetně ukrajinského ministerstva pro životní prostředí a přírodní zdroje, kterou se už během prvních měsíců projektu podařilo nastavit. Tento projekt pomáhá Ukrajině s vytvořením efektivní správy a řízení chráněných území začleněných do sítě Smaragd a se sdílením dobré praxe v ochraně přírody tak, aby druhová rozmanitost Ukrajiny mohla být chráněna pro příští generace,“ doplnila poradkyně Sylvie Barová z CINEA LIFE Programme během monitorovací mise v České republice minulý týden.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravuje v úzké spolupráci s ukrajinskou ochranářskou skupinou UNCG akci pro širokou veřejnost zaměřenou na sběr dat o výskytu druhů rostlin a živočichů. „Chceme zapojit lidi především na Ukrajině do sbírání informací o ukrajinské přírodě pomocí aplikace iNaturalist a probudit v nich zájem o přírodu. Nyní připravujeme webináře zaměřené na projekty občanské vědy a zajišťujeme validátory sebraných dat z české odborné veřejnosti," nastínil další plány Tomáš Růžička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Realizováno v rámci projektu: Conservation of Natural Heritage for Life in Ukraine (101148569 — LIFE23-PRE-CZ-ConNaturLIFE Ukraine — LIFE-2023-PLP)