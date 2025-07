Ministerstvo průmyslu vyhlásilo novou výzvu na přípravu projektů v brownfieldech. Připraveno je 200 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo nový program na podporu přípravy projektů regenerace brownfieldů. Obce, městské části a kraje z celé České republiky mohou nově získat dotaci na zpracování projektové dokumentace a dalších podkladů potřebných k revitalizaci nevyužívaných areálů a objektů pro podnikatelské využití. Na přípravu projektů je vyčleněno 200 milionů korun. Příjem žádostí MPO spustí 15. srpna.„Řada obcí má chuť a vizi, jak opuštěné areály znovu oživit, ale bez kvalitní projektové přípravy se nikam neposunou. A právě na tu často chybí peníze. Naším cílem je pomoci jim překonat tuto první překážku a otevřít cestu k tomu, aby se z nevyužívaných brownfieldů stala znovu živá místa určená pro podnikání, služby i komunitní život,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Podle nedávného průzkumu MPO má o dotaci na projektovou přípravu zájem 8 z 10 starostů. Právě chybějící finance na zpracování projektové dokumentace, posudků nebo studií proveditelnosti označili za nejčastější překážku, kvůli které zůstávají brownfieldy dál nevyužité.

Nová dotace obcím pomůže tyto počáteční náklady pokrýt. Finanční prostředky budou moci čerpat například na dokumentaci pro stavební povolení, ekologické audity, studie proveditelnosti nebo přípravu soutěží na stavební práce. Podmínkou je, že výsledný projekt musí z větší části (alespoň z 50 %) sloužit podnikatelským účelům a zároveň být energeticky úsporný, ať už půjde o rekonstrukci starší budovy, nebo novou výstavbu.

Kolik peněz mohou obce v novém programu na podporu přípravy projektů získat, závisí na jejich velikosti. Nejmenší, do 3 000 obyvatel, mohou dosáhnout až na 50 % uznatelných nákladů. Obce s populací do 10 000 obyvatel mohou počítat se 40% podporou a větší města či kraje pak s příspěvkem ve výši 30 %. Výše dotace se bude pohybovat od 500 tisíc do 7,5 milionu korun. Každý žadatel má přitom možnost podat maximálně 2 žádosti.

„Výzva je koncipovaná jako průběžná, což znamená, že nerozhoduje žádné složité bodování ani soutěž mezi obcemi. Kdo splní podmínky a podá žádost včas, má vysokou šanci dotaci získat. Zásadní podmínkou bude i dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy mezi obcí jako příjemcem dotace a dodavatelem projektových a dalších přípravných činností. Budou tedy podporovány obce, které už na projektové přípravě práce zahájily nebo ji právě ukončily. Právě proto doporučujeme se zpracováním žádosti o dotaci, ale i se zahájením projektových prací, zbytečně neotálet,“ vysvětluje Jan Hana, vedoucí oddělení brownfieldů MPO.

Další podmínkou čerpání dotace je, že každý podpořený projekt musí být do 10 let skutečně realizován, tedy dojde k jeho výstavbě nebo rekonstrukci. Právě s touto návazností MPO počítá a už nyní připravuje další dotační program, který by měl být spuštěn v příštím roce. Obcím, městům, svazkům obcí i krajům nabídne kombinovanou podporu, tedy nejen nevratnou dotaci, ale také zvýhodněný úvěr, díky kterému budou moci své záměry opravdu dokončit.

Cílem je pomoci starostům proměnit nevyužívané areály v moderní prostory pro podnikání, komunitní aktivity nebo třeba obecní bydlení. Taková proměna má nejen ekonomický, ale i ekologický a sociální přínos. Oživuje zanedbané lokality, šetří krajinu, zvyšuje kvalitu života obyvatel a podporuje rozvoj místních podnikatelů.

Podrobnosti k současné výzvě, včetně potřebné dokumentace a způsobu přihlášení, jsou dostupné na webových stránkách. Se zpracováním žádostí mohou obcím pomoci specialisté z Ministerstva průmyslu a obchodu, oddělení brownfields. Své projekty mohou obce konzultovat také s agenturou CzechInvest.

