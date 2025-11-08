Polovina lamp v Česku stále čeká na modernizaci. Obce můžou ušetřit miliony
Životnost jednotlivých částí systému je rozdílná: Samotná svítidla vydrží 20 až 25 let, stožáry 30 až 40 let a kabely až 60 let. Mnoho obcí však za poslední desetiletí neprovedlo ani částečnou obnovu. Věnují se pouze základní údržbě, která je nutná pro pravidelné revize.
Investice do modernizace se vrací formou obřích úsporProstým přechodem na LED svítidla se účty za energie můžou snížit o několik desítek procent. Jakmile se přidá ještě chytré řízení světel, dá se spotřeba energie srazit proti původnímu stavu i víc než o polovinu – to už se v rozpočtu města výrazně projeví. Konkrétní kroky by ale vždy měly vycházet z možností a potřeb dané obce.
„Každé město je jiné. Menším obcím může stačit základní obnova, u větších měst má smysl zavádět chytrá řešení založená na IoT. To ale vyžaduje větší zásahy do celého systému,“ uvádí Smolík.
Moderní inteligentní systémy veřejného osvětlení dnes dokážou přesně lokalizovat poruchy, plánovat preventivní údržbu a optimalizovat spotřebu podle provozních podmínek.
Inspirace ze Žatce: modernizace jako cesta ke Smart CityPříkladem dobré praxe je Žatec, kde se komplexní modernizace veřejného osvětlení realizovala ve třech etapách. Celkem bylo vyměněno či doplněno 2 200 svítidel za celkových 56,1 milionu korun. Bezmála polovinu této částky město pokrylo z dotací.
„Původní osvětlení bylo technicky zastaralé, energeticky náročné a často poruchové. Modernizací bychom měli docílit téměř 60% úspory energie. Z původní roční spotřeby 1 188 MWh se podle propočtů můžeme dostat na méně než 500 MWh. Podstatně nám klesnou náklady, a přitom se výrazně zvýší bezpečnost v ulicích,“ říká starosta Žatce Radim Laibl, který bude jedním z řečníků konference Světlo 2025.
Nový systém v Žatci zároveň umožňuje chytré řízení pomocí IoT technologií. Osvětlení tak nově funguje jako páteřní síť pro budoucí rozvoj dalších Smart City funkcí – od senzorů kvality ovzduší přes parkovací systémy až po bezpečnostní kamery.
Modernizace městu přinesla nejen energetické úspory a bezpečnost, ale také ekologický efekt: osvětlení je zónované, respektuje noční klid a minimalizuje světelné znečištění.
Brno: metropole, která svítí zdravě a bezpečněTaké Brno patří mezi lídry v oblasti udržitelného veřejného osvětlení. Městská společnost Technické sítě Brno (TSB) ročně investuje do obnovy systému více než 75 milionů korun. Ve městě každoročně přibude přes 2 000 LED svítidel a modernizace se postupně dotýká i rozvaděčů, kabeláže a stožárů.
„Každé opatření, které zavádíme, má trvalý dopad na úspory. Díky regulaci, centrálnímu řízení a využívání fotobuněk dosahujeme ročních úspor přes 3 800 MWh, což odpovídá asi 18 milionům korun,“ uvádí Pavel Rouček, generální ředitel TSB.
Brno zároveň patří mezi průkopníky eliminace světelného znečištění. Město již více než dvacet let uplatňuje zásadu „svítíme jen tam, kam máme“ a přísně kontroluje parametry instalovaných svítidel. „Naší filozofií je svítit zdravě, bezpečně a úsporně. To znamená nepřesvětlovat a respektovat okolní prostředí,“ dodává Rouček.
Díky dlouholeté koncepční práci drží Brno nesvítivost pod 0,5 %, tedy šestkrát nižší, než je stanovený limit.
Obnova osvětlení je investicí do bezpečnosti i ekologiePodle odborníků veřejné osvětlení představuje až 50 % energetické spotřeby měst. Přechod na LED technologii přináší úsporu i přes 40 % energie, a pokud se přidá chytré řízení, může být výsledná úspora ještě vyšší – intenzita osvětlení totiž může při zachování bezpečnosti klesat až o 70 %.
Kromě energetických úspor přináší modernizace i další benefity – nižší kriminalitu, méně dopravních nehod, vyšší komfort a zdravější životní prostředí. Nové technologie totiž dokážou svítit s respektem k přírodě a nočním ekosystémům, a přitom zachovat maximální bezpečnost.
Konference Světlo 2025: místo, kde se inspirace mění v konkrétní řešeníOdborníci, zástupci měst i firem se sejdou 12. listopadu 2025 v Praze na konferenci Světlo 2025, kterou spolupořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Jedním z hlavních bloků čtvrtého ročníku bude právě modernizace veřejného osvětlení – s důrazem na praktické zkušenosti, technologické novinky a možnosti financování.
Mezi významnými hosty konference bude i světoznámá architektka Eva Jiřičná, která bude s ostatními účastníky debatovat o tématu světla v architektuře. Konference se bude zabývat také rolí světla v umění a ve veřejném prostoru.
