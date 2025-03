Příběh „seshitu“: Jak papírna vytvořila sešit z trusu divokých koní v milovické rezervaci

Zdroj | Asociace společenské odpovědnosti

K recyklaci se dá využít téměř všechno. Dokazuje to sešit vyrobený z trusu divokých koní z milovické rezervace velkých kopytníků. Nápad na jeho výrobu se zrodil na výjezdu Asociace společenské odpovědnosti do přírodní rezervace v Milovicích, kterou ve spolupráci s vědci založila ochranářská společnost Česká krajina.„Poslouchali jsme výklad o tom, jak kopytníci pomáhají přírodě, a pak nás napadlo: Co kdybychom si kousek téhle divokosti vzali domů? A tak jsme začali sbírat. Bobky,“ popisuje počátek vzniku jedinečného sešitu Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace, která za nápadem stojí.

Možná to zní zvláštně, ale hlavní ingrediencí sešitu se stal právě trus těchto majestátních zvířat. „Po létě plném sbírání, sušení, ručního zpracovávání v papírně a potiskávání fotkou koní vznikl sešit s příběhem, který spojuje divokou přírodu a lidskou tvořivost,“ dodává Lucie Mádlová.

Sešit s divokou duší vyrobila ruční papírna Papyrea. Základem jeho vzniku mohl být jen trus divokých koní. Další druhy v rezervaci, jako zubři nebo pratuři, mají dokonalejší trávení a v jejich trusu proto nezbývá dostatek vlákniny potřebné k vytvoření papíru. Nestrávené zbytky travin z milovické savany pak tvoří typickou hrubou strukturu obálky sešitu.

„Kdo si tento ‚seshit‘, jak mu v Asociace říkáme, pořídí, neodnáší si jen praktický notes, ale také kousek zdravé přírody,“ uzavírá Lucie Mádlová. A co je ještě lepší? Každý prodaný kus pomáhá, příspěvek putuje na podporu České krajiny.

„Když se v roce 2005 začalo řešit vymírání motýlů v České republice, nechtěl jsem toto téma jen popsat v dalším článku. Začal jsem se více zajímat o příčiny tohoto problému i možná řešení. Díky tomu vznikla světově unikátní rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Díky zubrům, divokým koním a zpětně šlechtěným praturům počty motýlů v těchto místech vzrostly o stovky procent, a toho nejvzácnějšího, modráska hořcového, dokonce o 1700 procent,“ popsal vznik rezervace Dalibor Dostál, zakladatel společnosti Česká krajina a člen dozorčí rady Asociace.

Kopytníci mají v rezervaci nezastupitelnou úlohu – jsou to takzvaní ekosystémoví inženýři. Díky nim je příroda ve stavu neustálé změny, kde si každý organismus najde své místo. Bez velkých kopytníků dochází k zarůstání stepí a otevřené krajiny konkurenčně silnými rostlinami včetně invazivních druhů. Vedlejším, ale o to důležitějším efektem projektu se stala adaptace krajiny na změnu klimatu a zadržování vody v krajině.

Milovická rezervace již inspirovala vznik řady dalších upomínkových a dárkových předmětů, jako jsou pohlednice, turistické známky, turistické vizitky, razítka nebo leporela. Česká pošta vydala také sérii známek a dopisních obálek. Zájemci o netradiční sešit mohou napsat na e-mail info@a-csr.cz. Na milovickou rezervaci velkých kopytníků může veřejnost přispět také prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz.

