https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/na-slovensku-se-narodilo-prvni-mlade-novodobeho-pratura.oba-jeho-rodice-pochazeji-z-ceska
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

19.10.2025 18:50 | PRAHA (Ekolist.cz) | Dalibor Dostál
Zdroj | Archeopark Bošáca
První mládě zpětně šlechtěného pratura se narodilo ve slovenském archeoparku Bošáca. Oba jeho rodiče pocházejí z České republiky z chovů ochranářské společnosti Česká krajina.
 
Býka pro slovenský chov poskytla expozice Živá voda z obce Modrá u Velehradu, která se slovenskými partnery rovněž domluvila zřízení chovu na Slovensku. Samice pochází z rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Obě zvířata jsou nepříbuzná, pocházejí z různých genetických linií českého chovu. Pratuří samička z Bošáce je prvním novodobým praturem narozeným na Slovensku.

Pratur patřil k nejrozšířenějším druhům velkých savců na Zemi. Vyskytoval se nejenom v celé Evropě, ale také v severní Africe a v Asii až po Korejský poloostrov. V osadách pravěkých lovců byly kosti praturů zhruba stejně časté jako kosti jelenů. I takto rozšířený druh dokázal člověk vyhubit a v roce 1627 při pokusu o záchranný chov uhynul poslední v oboře nedaleko polského města Jaktorów.

Pratur byl předkem veškerého domácího skotu. Nizozemští vědci ve spolupráci s Nadací Tauros se od roku 2008 pokoušejí o vzkříšení vyhynulého druhu a křížením 6 primitivních plemen skotu z různých částí Evropy vyšlechtit zvíře, které bude vzhledem, zbarvením a chováním odpovídat vyhubenému živočichovi.

Součástí tohoto záchranného chovu je od roku 2015 také stádo zpětně šlechtěných praturů v bývalém vojenském prostoru Milovice. To bylo první v celé střední a východní Evropě. Jeho přírůstky daly základ několika dalším chovům v České republice a od roku 2024 také prvnímu chovu na Slovensku.

Příběh záchrany vyhynulého druhu inspiroval nedávno popularizátory vědy k sepsání dětské knihy Pratuří pohádky, která pro malé čtenáře přibližuje zábavnou formou některé kapitoly z návratu těchto mohutných tvorů do české přírody.

reklama
 
foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Los evropský Foto: Thomas Haeusler Flickr Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa Exmoorští poníci na havranické pastvině. Foto: Robert Stejskal Správa Národního parku Podyjí Na pastvině divokých koní v NP Podyjí někdo poničil ohradník, mohli utéct Los evropský Foto: Depositphotos Pohyb losa Emila už nelze sledovat přes GPS lokátor, vybila se v něm baterie
Další články autora |
Songmeter Foto: Pavel Prouza Česká krajina Songmeter: Chytrá krabička pomáhá ornitologům s výzkumem ptáků Dalibor Dostál: Proč los Emil bloudil Evropou? V Česku chybí funkční biokoridor pro velké savce Trnovník akát Foto: Maljalen Shutterstock Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 17

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 19

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 19
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist