Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka
Pratur patřil k nejrozšířenějším druhům velkých savců na Zemi. Vyskytoval se nejenom v celé Evropě, ale také v severní Africe a v Asii až po Korejský poloostrov. V osadách pravěkých lovců byly kosti praturů zhruba stejně časté jako kosti jelenů. I takto rozšířený druh dokázal člověk vyhubit a v roce 1627 při pokusu o záchranný chov uhynul poslední v oboře nedaleko polského města Jaktorów.
Pratur byl předkem veškerého domácího skotu. Nizozemští vědci ve spolupráci s Nadací Tauros se od roku 2008 pokoušejí o vzkříšení vyhynulého druhu a křížením 6 primitivních plemen skotu z různých částí Evropy vyšlechtit zvíře, které bude vzhledem, zbarvením a chováním odpovídat vyhubenému živočichovi.
Součástí tohoto záchranného chovu je od roku 2015 také stádo zpětně šlechtěných praturů v bývalém vojenském prostoru Milovice. To bylo první v celé střední a východní Evropě. Jeho přírůstky daly základ několika dalším chovům v České republice a od roku 2024 také prvnímu chovu na Slovensku.
Příběh záchrany vyhynulého druhu inspiroval nedávno popularizátory vědy k sepsání dětské knihy Pratuří pohádky, která pro malé čtenáře přibližuje zábavnou formou některé kapitoly z návratu těchto mohutných tvorů do české přírody.
