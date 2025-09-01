https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/viden-zavadi-skolni-ulice-s-omezenou-dopravou-a-napojuje-skoly-na-cyklostezky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vídeň zavádí školní ulice s omezenou dopravou a napojuje školy na cyklostezky

1.9.2025 04:27 | PRAHA (Ekolist.cz)
Příklad upraveného prostranství před školou ve Vídni.
Příklad upraveného prostranství před školou ve Vídni.
Foto | Christian Fürthner / Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze
Rakouská metropole dělá vše pro to, aby i nejmenší žáci absolvovali cestu do školy bez zbytečných rizik. Dlouhodobě napojuje školy na cykloinfrastrukturu, veřejný prostor před školními budovami mění na příjemná a zelená místa a zavádí školní ulice s omezením provozu. Cílem je vytvořit přívětivé podmínky, které dětem umožní cestovat po městě bezpečně i bez doprovodu rodičů.
 
Letošní prázdniny končí a žáky čeká návrat do školních lavic. Aby jejich každodenní cesta do školy byla co nejbezpečnější, zavedla vídeňská radnice v uplynulých letech řadu opatření, která zlepšují veřejný prostor nejen v okolí školních budov. Díky nim se i nejmladší účastníci silničního provozu mohou po městě pohybovat samostatně a bezpečně.

„Náš cíl je jasný: děti by při cestě do školy i domů měly být v bezpečí – ať už se vydají pěšky, na koloběžce, nebo na kole. Proto pro ně uzpůsobujeme prostor, přidáváme zeleň a zajišťujeme bezpečnější trasy,“ uvádí vídeňská radní pro dopravu a mobilitu Ulli Sima.

Podstatnou součástí strategie je rozvoj přívětivé cyklistické infrastruktury. Mezi lety 2021 a 2024 napojilo město na bezpečné cyklostezky 142 škol. V současné době má přímé spojení s hlavní cyklistickou sítí 70 % všech základních škol ve Vídni. Zhruba třetina z nich navíc leží na trasách, které jsou speciálně přizpůsobeny dětským cyklistům – tedy v místech s omezenou dopravou nebo s oddělenými cyklopruhy.

Příklad upraveného prostranství před školou ve Vídni.
Příklad upraveného prostranství před školou ve Vídni.
Foto | Christian Fürthner / Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze

Jedním z dalších klíčových opatření je zavádění tzv. školních ulic. Jedná se o úseky se zákazem vjezdu pro automobily, který platí půl hodiny před začátkem výuky, případně i po jejím konci. Tento jednoduchý, ale účinný krok pomáhá podle vídeňské radnice snižovat dopravní chaos

v ranních a odpoledních hodinách, zlepšuje kvalitu ovzduší a výrazně zvyšuje bezpečnost okolí. Školní ulice dnes fungují u více než čtvrtiny základních škol, čímž se Vídeň v evropském srovnání řadí na druhé místo za Londýn.

Celkem u 93 škol slouží prostor před budovou výhradně chodcům. Od roku 2022 město upravilo před školami celkem 21 prostranství a dalších 13 nově vybudovalo. V rámci iniciativy „Raus aus dem Asphalt“ (Pryč s asfaltem) zvyšuje podíl zelených ploch a počet stromů, míst k sezení a vodních prvků.

Modelovým příkladem úspěšné proměny okolí školy je Märzstraße v městském obvodu Penzing. Před pěti lety zde vznikla školní ulice a zóna bez automobilového provozu. V roce 2023 prošel prostor před školou zásadní přeměnou: asfalt nahradil propustný povrch, který umožňuje vsakování dešťové vody, přibyla zeleň a herní i vodní prvky. Výsledkem je atraktivní místo nejen pro děti, ale i dospělé.

reklama
 
foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

tisknout poslat
Dále čtěte |
Lavička Foto: Eric X Unsplash Most chce oživit park Hrabák, zapojit do příprav proměny se může veřejnost Asfalt art před ZŠ Grafická. Foto: Zuzana Vraná Pěšky městem Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici Proměna levého břehu Ostravice Foto: Magistrát města Ostravy Levý břeh Ostravice se zásadně promění
Další články autora |
První vídeňské kanalizační vozidlo na elektrický pohon se systémem recyklace vody. Foto: Manu Grafenauer Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeňskou kanalizaci čistí první elektrovozidlo. Je tiché, úsporné a dokáže recyklovat vodu Vídeň Foto: Gerhard Bögner Pixabay Zelená pro vídeňskou veřejnou dopravu, červená pro špatné parkování Urban gardening na hřbitově Neustift. Foto: Harald Lachner Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Zelenina ze hřbitova: Vídeň podporuje netradiční městské zahradničení

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 37

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 10

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 2

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 3

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist