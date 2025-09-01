Vídeň zavádí školní ulice s omezenou dopravou a napojuje školy na cyklostezky
„Náš cíl je jasný: děti by při cestě do školy i domů měly být v bezpečí – ať už se vydají pěšky, na koloběžce, nebo na kole. Proto pro ně uzpůsobujeme prostor, přidáváme zeleň a zajišťujeme bezpečnější trasy,“ uvádí vídeňská radní pro dopravu a mobilitu Ulli Sima.
Podstatnou součástí strategie je rozvoj přívětivé cyklistické infrastruktury. Mezi lety 2021 a 2024 napojilo město na bezpečné cyklostezky 142 škol. V současné době má přímé spojení s hlavní cyklistickou sítí 70 % všech základních škol ve Vídni. Zhruba třetina z nich navíc leží na trasách, které jsou speciálně přizpůsobeny dětským cyklistům – tedy v místech s omezenou dopravou nebo s oddělenými cyklopruhy.
Jedním z dalších klíčových opatření je zavádění tzv. školních ulic. Jedná se o úseky se zákazem vjezdu pro automobily, který platí půl hodiny před začátkem výuky, případně i po jejím konci. Tento jednoduchý, ale účinný krok pomáhá podle vídeňské radnice snižovat dopravní chaos
v ranních a odpoledních hodinách, zlepšuje kvalitu ovzduší a výrazně zvyšuje bezpečnost okolí. Školní ulice dnes fungují u více než čtvrtiny základních škol, čímž se Vídeň v evropském srovnání řadí na druhé místo za Londýn.
Celkem u 93 škol slouží prostor před budovou výhradně chodcům. Od roku 2022 město upravilo před školami celkem 21 prostranství a dalších 13 nově vybudovalo. V rámci iniciativy „Raus aus dem Asphalt“ (Pryč s asfaltem) zvyšuje podíl zelených ploch a počet stromů, míst k sezení a vodních prvků.
Modelovým příkladem úspěšné proměny okolí školy je Märzstraße v městském obvodu Penzing. Před pěti lety zde vznikla školní ulice a zóna bez automobilového provozu. V roce 2023 prošel prostor před školou zásadní přeměnou: asfalt nahradil propustný povrch, který umožňuje vsakování dešťové vody, přibyla zeleň a herní i vodní prvky. Výsledkem je atraktivní místo nejen pro děti, ale i dospělé.
