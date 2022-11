Anna Michalčáková: Návod pro starosty, jak na solární elektrárny v obci Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Fotovoltaické panely na ZŠ Slivenec. Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Spočítejte si energetickou bilanci obecních budov Leckterý starosta či starostka přemýšlela, jestli by se třeba na střechu místní školy nebo úřadu nedala dát fotovoltaika, ale pak je mohla odradit oblast, se kterou nemusí mít zkušenost. Podle nás je obecní fotovoltaika investice s jednoduchou realizací a rychlou návratností, na které si každý starosta může vyzkoušet, jak s energetikou v obci začít. Zároveň se jedná o opatření, které můžete začít dělat ihned. Energetická bilance má dvě složky, spotřebu a potenciál výroby. Jde o jednoduchý krok, který do značné míry zvládnete sami. Stačí vzít údaje z faktur a podívat se na typ provozu. Máte například budovu, která spotřebovává energii i večer či v noci? Možná pro vás tedy bude výhodné ukládat energii i do baterií. Návod se sice zaměřuje primárně na elektřinu, ale u energetické bilance si ušetříte do budoucna čas, pokud zároveň posbíráte údaje i o spotřebě tepelné energie. Teoreticky to vypadá jednoduše, praxe bývá dle zkušeností energetického experta Jana Šrytra z Frank Bold Energy často složitější, zvláště u větších měst. Doporučuje proto zavést sledování spotřeby budov co nejdříve, i když konkrétní projekt v nejbližší době neplánujete. Urychlíte tak budoucí přípravu, což se vyplatí zejména v případě, kdy budete žádat ve výzvě o dotaci, která je otevřená jen po určitou dobu. Zdroj | Mapy.cz Mapy.cz mají nástroj, pomocí kterého si můžete změřit střechu školy. Potenciál výroby elektřiny ve střešní FVE si také dokážete odhadnout sami. Vyberte střechy budov, které nebudete v nejbližších letech rekonstruovat a na www.mapy.cz si pomocí ručního měření vyznačte plochu střechy. Na 5m2 nainstalujete přibližně 1 kW. Nejprve instalujte FVE na budovy s nejvyššími nároky na elektřinu, ať maximalizujete samospotřebu v místě. To je dlouhodobě nejvýhodnější varianta. A jak radí obcím ředitel a senior konzultant energetiky Jiří Beranovský ze společnosti EkoWATT, vytipujte si dva, tři objekty, kam umístíte fotovoltaickou elektrárnu, a pusťte se do toho. Zkuste si to na menším projektu a poté pokračujte dále. Nikdo jiný to za vás neudělá. Zažádejte o připojení a o další potřebná povolení A jak radí obcím ředitel a senior konzultant energetiky Jiří Beranovský ze společnosti EkoWATT, vytipujte si dva, tři objekty, kam umístíte fotovoltaickou elektrárnu, a pusťte se do toho. Zkuste si to na menším projektu a poté pokračujte dále. Nikdo jiný to za vás neudělá. Pro realizaci FVE potřebujete mít tzv. smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě. Tu v ČR získáte od jednoho ze tří provozovatelů distribuční soustavy, který se liší dle místa (ČEZ Distribuce, E.GD a PREdistribuce). Jednotliví distributoři mají na svých stránkách dobře zpracované návody, jak o smlouvu požádat. Tento krok upřednostněte, protože čekací doba se pohybuje v rozpětí od 3 týdnů do 2 měsíců. Může se také stát, že vaši elektrárnu nebude chtít provozovatel připojit z důvodu naplnění kapacity distribuční soustavy. Na to má právo, v UKEN však usilujeme také o to, aby měl povinnost uvést časový výhled, ve kterém výrobnu připojí a jaké kroky k tomu podnikne. Stavební povolení a licence na výrobu elektřiny Pokud FVE kopíruje sklon střechy a nemění vzhled budovy, nevyžaduje stavební povolení (ani rozhodnutí o změně stavby, stavební ohlášení nebo územní souhlas). V případě, že toto vaše elektrárna nesplňuje, je potřeba zažádat o stavební povolení pro elektrárny s výkonem přes 20 kW. Licenci na výrobu elektřiny potřebuje každá výroba s výkonem přes 10 kW. Obě tyto hranice by ale měla zvýšit novela energetického zákona (Lex OZE I) na 50 kW. U energetických společenství se o této hranici zatím debatuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje taktéž 50 kW, UKEN prosazuje 1 MW. Zjistěte si možnosti financování Pro obce a města se nabízí výzvy z Modernizačního fondu z programu RES+, který aktuálně nabízí dotace pro malé obce do a nad 3 000 obyvatel. Financování programu je štědré, můžete získat dotaci až 85 %. Nezapomeňte ale ani na soukromý bankovní sektor. Komerční banky dnes již standardně nabízí předfinancování při realizaci projektů obnovitelných zdrojů energie a díky tlaku na směřování investic do udržitelných projektů často dosáhnete na nadstandardní úrokové sazby. Banky nezřídka poskytují i servis související s vyřízením dotace. Spočítejte si návratnost investice Návratnost investice si lze také jednoduše dovodit. Zvážit musíte přinejmenším: 1. Vstupní náklady (CAPEX) – cena instalace, včetně případné dotace. 2. Provozní náklady (OPEX) – revize, servis, opravy či mzda energetického manažera. 3. Předpokládané množství získané energie v kWh. 4. Další proměnné jako je cena elektřiny získané ze sítě, hodnota získaná prodejem přebytků nebo předpokládaná míra inflace. Tyto proměnné lze do značné místy pouze odhadovat. Založte si městskou energetickou společnost Návratnost investice si lze také jednoduše dovodit. Zvážit musíte přinejmenším: Zvažte založení nové nebo využití stávající obecní právnické osoby, která bude energetické portfolio spravovat. Proč? Řízení a správa energií pro vás bude jednodušší, administrativně méně náročná a její provoz můžete částečně pokrýt příjmem z její činnosti. Vzniklo tak Pražské společenství obnovitelné energie i SAKO Brno SOLAR. Městská energetická společnost je ale vhodná i pro menší města, jak potvrzuje zkušenost advokátky Anny Francové z kanceláře Frank Bold Advokáti. Společnost totiž může být zároveň nositelem licence, vystupovat ve smluvních vztazích či poskytovat poradenství občanům či malým podnikům. Nenechte si to pro sebe Děláte správnou věc, činíte svou obec více energeticky soběstačnou a uvažujete nad řešením energetiky strategicky. Nebojte se o tom informovat veřejnost a upozorněte je na to, že sami mohou žádat o podporu z programu Nová zelená úsporám nebo že byste je rádi časem zapojili do energetického společenství. Nebo je rovnou motivujte k tomu, aby energetické společenství chtěli založit sami. Jaké dlouhodobé kroky můžete připravovat současně? Fotovoltaickou elektrárnou na střeše obecního úřadu nebo mateřské školy nic nezkazíte a můžete ji začít budovat hned. Nad energetikou v obci se ale vyplatí uvažovat i z dlouhodobějšího hlediska a kroky k energetické soběstačnosti plánovat. Co můžete podniknout? 1) Zpracujte územní energetickou koncepci a oslovte dodavatele služeb. 2) Plánujte financování projektů. 3) Zapojte občany do projektu komunitní energetiky. Začít s energetikou v obci není až taková věda. Potvrzuje to i Michal Svoboda, manažer projektu OBEC 2030: „Téma se na první pohled může zdát složité, ale je naprosto reálné se v něm zorientovat i s omezenou personální kapacitou. Začněte „malými“ úsporami a pokračujte s většími investicemi poté, co se v problematice lépe zorientujete. Tento návod vám poradí, jak prakticky postupovat. Ostatně, komunitní energetika není o ničem jiném, než že část potřeb, kterou za nás zajišťoval dosud někdo jiný, převezmeme do své vlastní správy.“ Unie komunitní energetiky (nejen) pro starosty a starostky připravila návod s konkrétními postupy a praktickými praktické tipy od starostů, realizátorů FVE, energetických expertů a právníků. reklama Anna Michalčáková Autorka pracuje pro Unii komunitní energetiky.

Dále čtěte | Budějovická teplárna spustila fotovoltaickou elektrárnu, ročně vyrobí 220 MWh Češi na internetu hledají, jak si svépomocí zprovoznit zdroje solární energie Australští inženýři nastínili možnosti efektivní recyklace solárních panelů

