Automat: Otevřený dopis k dopravě v zimním pandemickém období

Jan Šimůnek 6.11.2020 07:58

Pochopitelně, snůška naprostých nesmyslů.



MHD je jedním z nejrizikovějších míst z hlediska šíření respiračních nákaz obecně (nejen covidu). Čím víc lidí dostaneme do aut, tím lépe. Naopak, chtělo by to zrušit nesmyslné překážky dopravě, které jsou dílem právě takových pomatenců, jako je Automat. Různé blokády silničních / uličních pruhů "kavárnami" (které teď stejně nefungují) apod.

Uvažoval bych i o zrušení cyklopruhů, což by také přispělo ke zlepšení dopravy.



Je také nutné konstatovat, že právě osoby se zvýšeným rizikem těžkého průběhu infekce covidem fyzicky nezvládnou ani cestu na kole ani cestu pěšky či podobné pitomosti, které Automat doporučuje. Naopak, takový způsob přepravy jim riziko onemocnění a těžšího průběhu z důvodu vyčerpání organismu ještě zvýší. A chrchlající cyklisté jsou velice často zdrojem nákazy, byť ta má u nich, bohužel, jen lehký průběh.



Auta jsou důležitá také k omezení počtu nákupů, protože umožňují nakoupit potraviny a jiné zboží na delší dobu a počet nákupů tak redukovat. Nošení velkých nákupů nebo jejich vožení na kole je rovněž nereálné a rizikové je vůbec se o něco takového pokoušet.



Epidemie covid prostě názorně ukazuje, že prakticky vše, co prosazují různé ekomagoristické spolky, lidem škodí a ohrožuje je na zdraví i životech.

