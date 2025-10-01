https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ave-cz-prohlaseni-ke-svetelne-signalizaci-na-skladce-v-caslavi
AVE CZ: Prohlášení ke světelné signalizaci na skládce v Čáslavi

1.10.2025
Diskuse: 2
Vážení spoluobčané,
rádi bychom reagovali na dotazy a připomínky, které se v posledních dnech objevují ohledně červených obrysových světel na naší skládce.
 
Tato světelná signalizace nebyla nápadem ani rozhodnutím provozovatele skládky. Instalace osvětlení byla stanovena jako závazná podmínka ze strany státních orgánů v rámci povolovacího řízení, a to konkrétně na základě požadavku Armády České republiky.

Důvodem je blízkost vojenského letiště v Čáslavi a potřeba zajistit leteckou bezpečnost – tedy aby okolní objekty byly jednoznačně viditelné a nedocházelo k ohrožení provozu letectva.

Naše společnost tento požadavek respektovala a musela jej v rámci povolovacího řízení splnit.

Chápeme, že světla mohou být pro veřejnost nezvyklá či opticky rušivá, nicméně bychom chtěli zdůraznit, že z hlediska bezpečnostních regulací nejde o volitelné opatření, nýbrž o povinnost, kterou musíme dodržet.

Rozumíme tomu, že vliv vojenského letiště na každodenní život v Čáslavi je značný – zejména pokud jde o hlukovou zátěž – a že přítomnost světel může být vnímána jako další zátěž. Je však důležité vědět, že v tomto konkrétním případě je skládka pouze tím, kdo požadavky letecké bezpečnosti naplňuje, nikoli jejich původcem.

Budeme rádi, když uvedenou skutečnost budete vnímat v širším kontextu – světla nejsou symbolem skládky samotné, ale součástí bezpečnostních opatření, jejichž dodržování je nezbytné.

Kdyby v budoucnu bylo ze strany státních orgánů umožněno použití mírnější signalizace, rádi osvětlení upravíme.

V případě dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit a vše rádi podrobně vysvětlíme.

S úctou

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

AVE CZ

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
SV

Slavomil Vinkler

1.10.2025 08:10
Kdybyste si pořídili spalovnu, tak ta Vysoká Hora nemusí být.
MU

Michal Uhrovič

1.10.2025 09:31
Kdyby se ten odpad vozil k Vinklerům za dům, tak tam nic není a nemusí to řešit
