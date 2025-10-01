AVE CZ: Prohlášení ke světelné signalizaci na skládce v Čáslavi
rádi bychom reagovali na dotazy a připomínky, které se v posledních dnech objevují ohledně červených obrysových světel na naší skládce.
Důvodem je blízkost vojenského letiště v Čáslavi a potřeba zajistit leteckou bezpečnost – tedy aby okolní objekty byly jednoznačně viditelné a nedocházelo k ohrožení provozu letectva.
Naše společnost tento požadavek respektovala a musela jej v rámci povolovacího řízení splnit.
Chápeme, že světla mohou být pro veřejnost nezvyklá či opticky rušivá, nicméně bychom chtěli zdůraznit, že z hlediska bezpečnostních regulací nejde o volitelné opatření, nýbrž o povinnost, kterou musíme dodržet.
Rozumíme tomu, že vliv vojenského letiště na každodenní život v Čáslavi je značný – zejména pokud jde o hlukovou zátěž – a že přítomnost světel může být vnímána jako další zátěž. Je však důležité vědět, že v tomto konkrétním případě je skládka pouze tím, kdo požadavky letecké bezpečnosti naplňuje, nikoli jejich původcem.
Budeme rádi, když uvedenou skutečnost budete vnímat v širším kontextu – světla nejsou symbolem skládky samotné, ale součástí bezpečnostních opatření, jejichž dodržování je nezbytné.
Kdyby v budoucnu bylo ze strany státních orgánů umožněno použití mírnější signalizace, rádi osvětlení upravíme.
V případě dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit a vše rádi podrobně vysvětlíme.
S úctou
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
reklama