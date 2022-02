Petr Blažek: Současné změny jsou pouze na hezké počasí

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | giografiche / Pixabay Hezké počasí, tak dobrý.

Jako sedlák si myslím, že současná snaha o změnu k uhlíkové neutralitě je tvořena pouze na hezké počasí. Prosazují ji hlavně lide, kteří vyrostli v prachových peřinách velkoměst a za celý svůj život nezažili ani výpadek proudu. Jejichž nejsilnější kontakt s přírodou proběhl na zimní upravené sjezdovce. Představují si, jak zasejeme květinové louky a ona se nám příroda odmění.Jak jinak si to vysvětlit, když se předhánějí v nápadech, jak rychle uzavřeme uhelné a plynové elektrárny, a přestaneme vyrábět spalovací motory. Žijeme v době, kdy si neumíme uskladnit energii ani na 24 hodin a přesto se tu reálně debatuje o tom, jak zavřeme zdroje, které fungují nejen ve dne v noci, ale i v zimě a za bouře.

Doposud máme uzákoněno držet si ve státních rezervách zásobu ropy zhruba na 100 dní, a nyní prosazujeme a dotujeme mobilitu, která má kapacitu na 4 hodiny!

Naše mateřská příroda se k nám umí chovat i pěkně macešsky. My musíme být připravení nejen na hezké počasí, ale hlavně na to špatné, hraničící s katastrofami. Ostatně na to nás klimatologové upozorňují, že počasí v budoucnosti bude podstatně nestálejší.

Doposud jsme využívali mnoho zdrojů energie (dřevo, uhlí, plyn, ropa, JE), z nichž se lokálně dalo vyrobit teplo nebo i centrálně vyrobit elektrická energie. Všechny tyto zdroje se dají skladovat jako brambory na zimu. A my se je momentálně snažíme co nejrychleji zlikvidovat, aniž bychom měli adekvátní náhradu. Tak zvané zelené zdroje sice vyrábí teoreticky bezuhlíkovou energii, ale bohužel pouze v době, kdy nám příroda milostivě bude přát. Abychom ji dokázali uskladnit takové množství, tak by akumulátory musely pojmout minimálně o 2 řády více energie než doposud. Ale takové výsledky nejsou ani v laboratořích. Tady se bavíme o nějakých pokusech se supravodivostí a to je ještě hodně vzdálená budoucnost.

Takže bychom měli přestat s ideologií a měli bychom se začít bavit o opravdu reálných možnostech, jak ušetřit planetu. A to se nejedná pouze o uhlík, to samozřejmě musí zahrnovat veškerou činnost od těžby prvků, přes výrobu až po likvidaci - nejlépe recyklaci. Což se do teď bohužel nedělo.

Například jaderné energii se vyčítá radioaktivní odpad, který se za 50 let života elektrárny a za vyrobení obrovského množství energie za jakéhokoliv počasí vyprodukuje. Tento odpad se vejde do několika stovek kontejnerů a uschová se do haly velikosti větší tělocvičny. Proti tomu se staví sluneční kolektory a větrné elektrárny. Když to budeme opravdu posuzovat podle vyrobeného množství energie, tak nám tady zůstanou desítky tisíc tun zbytků ze slunečních panelů, z vrtulí elektráren a akumulátorů. Ty sice nebudou radioaktivní, ale bude jich mnohem, mnohem více.

Rozhodně nám nepomůže spěch. Řeči, že se 30 let nic nedělalo a teď to musíme za 5-10 let dohnat, jsou nesmysl. Změna klimatu nastala a my ji rozhodně za našeho života ani za života našich dětí neotočíme. Musíme hledět do budoucnosti a přizpůsobovat se. Ostatně to dělali naši předci od jaktěživa - přizpůsobovali se.

Naše opravdu reálné možnosti jsou ve výrobě paliv, jež se dají skladovat. V současné době se nabízí vodík, nějaký druh uhlovodíku jako byl například svítiplyn a nějaký druh syntetického benzínu nebo nafty. Ovšem na jejich výrobu budeme potřebovat obrovské množství elektrické energie. Ač se nás aktivisté snaží přesvědčit, že spotřeba elektrické energie klesne, opak je pravdou. My budeme potřebovat energii nejen na výše uvedené, ale i na vytápění domácností, které se za dotace ve velkém přeměňují z lokálních topenišť na centrální elektrickou síť, na zvýšenou elektromobilitu, která i kdyby zůstala pouze příměstská, stejně spolyká velké množství energie. A takových příkladů by se jistě našlo více. A na to potřebujeme stabilní zdroje vhodně doplněnými zelenými zdroji.

Nemá cenu podporovat sice líbivé lokální, ale nic neřešící střešní instalace. Tím zase pouze dotujeme bohatší vrstvu obyvatelstva, aby ušetřila na energii, ale ve výsledku to nic neřeší. Už nyní je v Evropě přebytek energie, když počasí přeje, ale bohužel o to je to dražší, když nepřeje. Je to podobné jako s pitnou vodou. Čím více vody ušetříme, tím je dražší. U elektřiny ušetří ti, co si nainstalují střešní panely, ale náklady na provoz rozvodné sítě, které se samozřejmě nezmenší, musí někdo zaplatit. A nejvíce na to doplatí ti, kteří tu možnost instalace nemají. Každá další dotace by měla jít pouze do projektů, které zaručují nepřetržitý provoz a nebo mají zároveň technologii na dlouhodobé uskladnění energie.

Musíme se zamyslet nad tím, jestli je opravdu reálné a žádoucí zrušit spalovací motory. I když mají samy o sobě teoretickou malou účinnost, tak zase naopak mají možnost mít uskladněné velké množství energie v nádržích a tím být po relativně dlouhou dobu nezávislé na centrální dodávce energie.

Jak ukázal nedávný výbuch sopky na jižní polokouli, příroda nám dokáže připravit mnohá překvapení. Která ovšem, když se to vezme v řádech století, žádná překvapení nejsou. Od jaktěživa zde byla zemětřesení, výbuchy sopek, povodně, větrné smrště a ohně, a budou i nadále. Jestliže chceme přežít, musíme se pořád na takové situace připravovat. Není možné se spoléhat ve všem pouze na dráty. Elektřina je první, co při přírodních katastrofách vypadne a poslední, co se obnoví.

Občas mi to připadá, že se ta zelená ideologie mění již v zelenou sektu. Stanovili si konec světa a kdyby nepřišel, tak pro jistotu spácháme hromadnou sebevraždu.

