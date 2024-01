Petr Blažek: Technické ani ekonomické perpetuum mobile neexistuje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vezměme si příklad z Francie, kde vsadily na atomovou energii a stát si nad tím udržel dohled. Na snímku jaderná elektrárna Cruas-Meysse poblíž Montelimar

Jako sedlák si myslím, že na planetě jsou přemnoženi lidé a příroda se brání. Podobně jako například u hlodavců se po epidemii většinou namnoží predátoři nebo přijdou vlhká období, kdy hlodavce zdecimují různé choroby.Jak jinak si rozumně vysvětlit naše počínání, když si do vrcholných politických funkcí dobrovolně volíme technické a ekonomické analfabety, kteří pod záminkou záchrany planety vymýšlejí ekonomické a technické (dokonce i zemědělské) perpetuum mobile.

Nedávno se mi dostal do ruky časopis České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT), kde profesor František Hrdlička komentoval nedávnou konferenci World Engineers Convention 2023, která se uskutečnila v Praze. Z této konference pan profesor vybral a uveřejnil dvě tabulky, které ukazují nová kritéria posuzování udržitelnosti způsobu získávání energie.

První tabulka vyjadřuje tzv. EROI kritérium, které vyjadřuje kolikanásobek energie za dobu životnosti zdroje získám ve srovnání s energií, kterou jsem na pořízení zdroje vynaložil.

Druhá tabulka vyjadřuje materiálovou náročnost zdroje energie na získání 1 TWh elektrické energie.

Škoda jen, že tam neprezentovali také srovnání v dopravě. Myslím, že elektromobilita by vyšla podobně tragicky jako fotovoltaika. Na základě těchto kritérií je vidět, že snažíme nahradit těžbu fosilních paliv těžbou nerostů s obrovskou energetickou náročností. Není náhodou, že tyto rádoby zelené zdroje se nevyrábějí v Evropě, ale většinou v Číně, kde se na to staví další a další uhelné elektrárny. Je vysoce pravděpodobné, že neustálý růst emisí má na svědomí právě tento nesmyslný spěch, jak musíme všechno staré okamžitě zbourat a během 10 let vyrobit nové zařízení. (Například výměna fungujících uhelných elektráren za plynové, prakticky se stejnými emisemi).

Ačkoliv prakticky denně jsme zavalováni vědeckými zprávami o škodlivosti fosilních paliv a jejich důsledků na změnu klimatu, tak se pravděpodobně nikdo z našich volitelných zástupců (teď myslím hlavně v Bruselu) neobtěžoval si zadat studii (různých státních vědeckých pracovišť a vysokých škol je k dispozici dost), která by posoudila nové zdroje právě z hlediska ekologie a návratnosti.

Místo toho v Bruselu schvalují další a další nařízení na základě momentálních pocitů. Snaží se absolutně popřít technický rozvoj za posledních několik set let. Bohužel, takové rozhodování se podobá plácání do vody včetně onoho efektu, jak se pak šíří vlna do prostoru. Tak se mnohdy stane, že jednotlivé vlny, místo aby se navzájem posilovaly, tak běží proti sobě.

Například je velmi oblíbené používat spojení „nahradíme uhlí spalováním biomasy.“ Většina těchto politiků má vědomosti jak ona známá ekoložka z televizní obrazovky, to znamená žádné. Vůbec nevědí, co to biomasa je a neznají pojmy jako je výhřevnost, aby si mohli porovnat, kolik by té biomasy potřebovali.

Na jednu stranu vymýšlí, jak postavit fabriky (samozřejmě za dotace), které by jímaly CO2 ze vzduchu a ukládaly ho pod zem. Na druhou stranu (zase za dotace) podporují pálení všeho, co hoří. V lese, kde dříve zůstávalo klestí po těžbě (a uhlík se přirozeně ukládal do země), dnes jezdí drtičky, které za obrovské spotřeby nafty všechno rozdrtí a naloží na kamiony, které to odvezou do spaloven. V zemědělství se podobným způsobem sváží sláma do spaloven i stovky km daleko. Další likvidací přirozeného ukládání uhlíku do půdy jsou zemědělské bioplynky, pro jejichž provoz se většinou pěstuje (z hlediska eroze pro půdu to nejhorší) kukuřice, ale zároveň se přes bioplynové bazény prožene veškerý organický odpad ze širokého okolí, který se dříve zaorával. A následně jsou zemědělci osočováni, jak se špatně starají o půdu, která zadržuje málo vody a ještě způsobuje eroze.

Tématem dnešní doby je zdražování. Veřejnost, vláda, firmy – všichni se obviňují, kdo za co může. Dnes a denně čteme, jak ta nebo ona zavedená firma končí. Důvod většinou není v tom, že by byly zastaralé, ale v tom, že máme dražší energii než jinde ve světě. Naše společnost stojí jako obrácená pyramida na energii. A čím je výrobek složitější, tím má pyramida více pater, kde se cena energie promítá do ceny výrobku. Evropský parlament přistoupil k tématu ekologie způsobem umělého zdražení energie s tím, že dojde k omezení její spotřeby. Nezajímají ho technické a ekonomické limity. Jestliže ale chceme přežít, zvláště za nových klimatických podmínek, tak potřebujeme mít k dispozici právě dostatek levné energie. Mrháme prostředky a ztrácíme čas na málo ekologicky i ekonomicky efektivních zařízení, jako je fotovoltaika, a uměle si likvidujeme průmysl a zemědělství. Úspory jsou dobrá věc, ostatně ty mohou běžet souběžně, ale výstavba nových tvrdých zdrojů energie (JE) jsou podstatně ekonomicky i ekologicky (jak naznačují tabulky) důležitější. V dnešní době už neobstojí ani argument, že se u JE těžko a pomalu řídí jejich výkon a tudíž se nehodí jako souběžný zdroj s OZE. U každé takové elektrárny může stát elektrolyzér, kde se mohou přebytky elektřiny zužitkovat v reálném čase a tím regulovat rozvodnou síť. Naopak by to prospělo distribuci vodíku po Evropě tím, že by zdroje vodíku byly rozptýleny po území.

V Evropském parlamentu vymyslí nějaký zázračný lék na klimatickou změnu a aby ho prosadili, tak k němu přibalí nějakou dotaci. Je to podobné, jako když oslíkovi nabídnete mrkvičku, aby šel dál, nesl břímě a neprotestoval. Bohužel, většina národních vlád, vědoma si svých krátkých volebních období, na tu dotační mrkvičku skočí. Je mnohem jednodušší prodat takovou jednoduchou politickou výhru voličům, než jít do konfrontace. A to nemluvím o tom, jak se některým politikům dotace hodí jako osobní příjem.

Před třiceti lety jsme si brali západní země jako vzor. Dnes vidíme, že ani tam nejsou neomylní a není důvod vše automaticky schvalovat a papouškovat. To, co předvedlo sousední Německo za posledních 20 let, by se mělo vyučovat jako odstrašující příklad, jak ideologie zvítězila nad rozumem. Jedna z nejbohatších zemí světa s nejlevnější energií se rozhodla předčasně uzavřít všechny jaderné elektrárny, nahradit je OZE a plynem z Ruska. Čímž dala Putinovi pocit, že Evropa je na něm závislá a že si může dělat co chce. Kvůli tomu, ačkoliv má Německo velice dobré lokality na OZE a vydalo na ně stovky miliard eur, má jeden z nejšpinavějších a nejdražších mixů elektřiny. V současné době zjišťuje, když mu docházejí peníze na dotace, že ani technické ani ekonomické perpetuum mobile se nekoná. Bohužel, jako jeho subdodavatel jsme se v mnohém svezli s nimi.

Proti tomu můžeme dát příklad Francii, kde vsadily na atomovou energii a stát si nad tím udržel dohled. Jistě není náhodou, že velké loděnice se udržely v Evropě právě ve Francii, zemi, kde si můžete nasmlouvat energii na několik let dopředu a tím si zajistit ekonomickou návratnost takto velkých projektů, jakým stavba velkých lodí je.

Je potřeba, aby národní vlády byly sebevědomější při jednání s unií. Je potřeba znovu se vracet, revidovat a po zkušenostech měnit smlouvy a závazky tak, aby byly reálné. Tyto smlouvy nejsou vytesány do kamene, ale jsou pouze na papíře. Jenom hlupák se nepoučí z chyb a jde slepě dál, jak má nalajnováno. Řeči o jednotném trhu neobstojí, když vidíme snahu bohatších sousedů si dodotovat ceny energií vlastnímu hospodářství. Je potřeba převzít otěže nad národní energetikou, nevymlouvat se na nějakou burzu, která funguje pouze tak, jak se hodí energetickým společnostem. Když mají zisky, tak si rozdělí dividendy, ale například na rozvoj OZE nebo sítí potřebují dotace. Energetický průmysl, podobně jako například důlní, nebo zemědělství patří do kategorie základních potřeb a služeb společnosti. Rozumná vláda musí udržet kontrolu nad jejich fungováním a samozřejmě cenou. Není možné dopustit, aby se dané výrobky nebo služby rozprodaly do zahraničí a následně se zpětně kupovaly předražené.

