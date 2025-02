Českomoravská myslivecká jednota: Myslivci jsou proti celoročnímu lovu zvěře do dvou let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Českomoravská myslivecká jednota Ilustrační snímek.

Českomoravská myslivecká jednota odmítá prodloužení platnosti vyhlášky č.245/2002 Sb., která se týká doby lovu jednotlivých druhů zvěře spárkaté a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů. Celoroční lov zvěře do dvou let věku není žádoucí a z hlediska etiky hospodaření se zvěří jde o neakceptovatelný návrh. Pokud se stanoví hájení lišky v době březosti, nedává logiku, aby nebyla hájená i spárkatá zvěř.

Českomoravská myslivecká jednota navrhla Ministerstvu zemědělství ČR zapracovat do připravované vyhlášky zákaz lovu lišky v době březosti a vyvádění mláďat, což předkladatel této legislativní normy schválil. V případě, že bude stanovena vyhláškou doba hájení lišky v době březosti a odchovu mladých liščat, je nutno se zamyslet nad nesmyslným povolením celoročního odlovu většiny druhů spárkaté zvěře do dvou let věku.

„Při povolení celoročního odlovu docházelo od roku 2019 k odstřelu vysoce březích samic, popřípadě byly loveny samice vodící čerstvě vykladené potomky,“ komentuje Jiří Janota, předseda ČMMJ.

Nelze přijmout argument Ministerstva zemědělství ČR, že záleží na každém uživateli honitby, jak se k této možnosti postaví. Na jedné straně se Ministerstvo zemědělství ČR přiklání k zákazu lovu lišky v době březosti a vyvádění mláďat, na straně druhé povoluje celoroční lov březích samic a usmrcování matek starajících se o čerstvě narozené kolouchy.

Ministerstvo zemědělství deklarovalo v roce 2019, kdy předložilo návrh vyhlášky, že jde o mimořádný krok, kdy po přechodnou dobu budou rozšířeny doby lovu hlavních druhů spárkaté zvěře v ČR, a to způsobem nerespektujícím základní životní podmínky těchto druhů zvěře co se týče žádoucí doby hájení.

