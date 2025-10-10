Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR
Zprávy o výskytu medvědů na třech od sebe oddělených místech
- Přerovsko (před cca 14 dny): Hlášen výskyt medvědice s medvídětem.
- Doupov (Karlovarsko): Mediálně známý případ s hlášenou početnější skupinou medvědů.
- Pelhřimovsko: Zaznamenán samotný mladší medvěd.
Pochybnosti nad oficiálními vysvětleními
ČMMJ považuje tvrzení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí ČR o tom, že se jedná o jedince vypuštěné, případně uniklé z domácích chovů, za nepravděpodobné vzhledem k současnému zjištění tří případů v tak krátkém období a na tak rozsáhlém území.
Zároveň je zcela nemyslitelná migrace medvědice s mláďaty stovky kilometrů ze Slovenska. Konzultace se slovenskými kolegy potvrdily, že medvědice s mladými sice migrují kvůli bezpečí mláďat před samci, ale jedná se zpravidla o krátké vzdálenosti za bezpečím a potravou.
Stejné logické překážky se týkají i mladého medvěda z Pelhřimovska. Krajina je protkaná oplocenými dálnicemi a fotopastmi, a pohyb medvěda v kulturní, intenzivně osídlené krajině by jen těžko unikl pozornosti veřejnosti.
Otázky pro zodpovědné instituce
V souvislosti s těmito zjištěními se ČMMJ ptá:
- Jsou medvědi někým záměrně dováženi a vypouštěni do české přírody, a pokud ano, z jakého důvodu?
- Jak se Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody hodlají postavit ke vzniklé situaci?
- Proč AOPK neinformuje veřejnost o hlášení výskytu medvědů v oblasti Přerovska?
Pokud by se potvrdila varianta uniklých či záměrně vypuštěných jedinců z domácích chovů, je situace o to vážnější. Medvěd, který je zvyklý na přítomnost člověka, představuje nepředvídatelné riziko. Obavy budí i otázka, jak by se odchycený a následně znovu vypuštěný medvěd choval v hustě osídlené krajině.
ČMMJ také upozorňuje na nedostatečnou evidenci chovaných jedinců medvědů a podobných druhů, což je zjištění z komunikace s MŽP.
Českomoravská myslivecká jednota vyzývá odpovědné instituce k okamžitému, transparentnímu a neodkladnému řešení vzniklé situace a k zajištění bezpečnosti obyvatel a hospodářských zvířat v dotčených lokalitách.
Více informací na tiskové konferenci: 10. 10. 2025, od 10.00 hodin v sídle ČMMJ, Lešanská 1176/2a, P-4.
reklama