https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceskomoravska-myslivecka-jednota-vyjadreni-k-vyskytu-medvedu-v-cr
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

10.10.2025 | Českomoravská myslivecká jednota |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | M Kuhn / Flickr.com
Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) zaznamenala během posledních týdnů zprávy o třech výskytech medvědů na území České republiky. Tyto případy, které se odehrály na geograficky značně vzdálených lokalitách, vyvolávají zásadní otázky ohledně původu zvířat a reakce odpovědných orgánů.
 

Zprávy o výskytu medvědů na třech od sebe oddělených místech

  • Přerovsko (před cca 14 dny): Hlášen výskyt medvědice s medvídětem.
  • Doupov (Karlovarsko): Mediálně známý případ s hlášenou početnější skupinou medvědů.
  • Pelhřimovsko: Zaznamenán samotný mladší medvěd.
„Otázkou je, jak je možné, že se během měsíce na třech místech, která jsou od sebe značně vzdálená, zdokumentoval výskyt medvědů,“ komentuje Jiří Janota, předseda ČMMJ.

Pochybnosti nad oficiálními vysvětleními

ČMMJ považuje tvrzení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí ČR o tom, že se jedná o jedince vypuštěné, případně uniklé z domácích chovů, za nepravděpodobné vzhledem k současnému zjištění tří případů v tak krátkém období a na tak rozsáhlém území.

Zároveň je zcela nemyslitelná migrace medvědice s mláďaty stovky kilometrů ze Slovenska. Konzultace se slovenskými kolegy potvrdily, že medvědice s mladými sice migrují kvůli bezpečí mláďat před samci, ale jedná se zpravidla o krátké vzdálenosti za bezpečím a potravou.

Stejné logické překážky se týkají i mladého medvěda z Pelhřimovska. Krajina je protkaná oplocenými dálnicemi a fotopastmi, a pohyb medvěda v kulturní, intenzivně osídlené krajině by jen těžko unikl pozornosti veřejnosti.

Otázky pro zodpovědné instituce

V souvislosti s těmito zjištěními se ČMMJ ptá:

  • Jsou medvědi někým záměrně dováženi a vypouštěni do české přírody, a pokud ano, z jakého důvodu?
  • Jak se Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody hodlají postavit ke vzniklé situaci?
  • Proč AOPK neinformuje veřejnost o hlášení výskytu medvědů v oblasti Přerovska?

Pokud by se potvrdila varianta uniklých či záměrně vypuštěných jedinců z domácích chovů, je situace o to vážnější. Medvěd, který je zvyklý na přítomnost člověka, představuje nepředvídatelné riziko. Obavy budí i otázka, jak by se odchycený a následně znovu vypuštěný medvěd choval v hustě osídlené krajině.

ČMMJ také upozorňuje na nedostatečnou evidenci chovaných jedinců medvědů a podobných druhů, což je zjištění z komunikace s MŽP.

Českomoravská myslivecká jednota vyzývá odpovědné instituce k okamžitému, transparentnímu a neodkladnému řešení vzniklé situace a k zajištění bezpečnosti obyvatel a hospodářských zvířat v dotčených lokalitách.

Více informací na tiskové konferenci: 10. 10. 2025, od 10.00 hodin v sídle ČMMJ, Lešanská 1176/2a, P-4.

reklama
 
Českomoravská myslivecká jednota

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Exmoorští poníci na havranické pastvině. Foto: Robert Stejskal Správa Národního parku Podyjí Na pastvině divokých koní v NP Podyjí někdo poničil ohradník, mohli utéct Los evropský Foto: Depositphotos Pohyb losa Emila už nelze sledovat přes GPS lokátor, vybila se v něm baterie Ekodukt na D3 u Sobělavi Foto: Aktron Wikimedia Commons Na dálnici D3 je pět ekoduktů, projde jimi jelen i los

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 6

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 89

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist