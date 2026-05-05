Český hydrometeorologický ústav: Větrné elektrárny. Jak ovlivňují počasí a klima?

5.5.2026 | Český hydrometeorologický ústav |
Ilustrační snímek.
Žhavé téma těchto týdnů - „větrníky“. Ať už jsou Vaše názory na ně jakékoli, nikdy neuškodí trocha faktů. Dezinformací ohledně jejich vlivu na počasí a klima je dost, k dispozici máme ale naštěstí mnoho studií od USA až po Čínu, které hovoří jasně.
 

1) Velké větrné parky zabraňují proudění vlhkého vzduchu, proto u nás neprší - NE

Vliv velkých větrných parků byl a je samozřejmě intenzivně studován. Meteorologové a klimatologové mají dlouhé sady naměřených dat o teplotě, větru, vlhkosti,...Lze tedy snadno srovnat průběh počasí v oblasti před a po výstavbě velkých větrných parků.

Z těchto dat, ale i z dalších modelů jasně vyplývá, že ani ty největší NEMAJÍ zásadní vliv na VELKOŠKÁLOVÉ proudění větru a vlhkosti do ČR. Změna rozložení srážek v čase i prostoru – tedy zvyšující se pravděpodobnost a intenzita extrémů (suchých období i přívalových srážek) je naopak vázána na probíhající klimatickou změnou, která je dlouhodobým důsledkem antropogenní produkce skleníkových plynů.

Velké větrné parky mají měřitelný vliv, ale pouze LOKÁLNÍ a to hlavně na rychlost větru a ve specifických situacích i na teplotu. V některých studiích se připouští i velmi malý vliv na množstvi srážek. Tyto vlivy jsou sice měřitelné, ale malé.

2) „Větrníky“ mohou způsobovat tornádo nebo ho zesílit - NE

Tato dezinformace je obzvláště zákeřná, protože využívá „selského rozumu“ - „větrník“ se točí, tornádo se „točí“ = musí tam být souvislost! Větrné elektrárny do určité míry promíchávají přízemní vrstvu atmosféry (to má vliv třeba na teplotu během noci). Rozhodně ale nemohou způsobit vznik tornáda.

Tornádogeneze je složitý, citlivý a komplexní proces, vázaný často na konkrétní bouřku nebo přeháňku a vhodné vlastnosti prostředí (velká vlhkost, proudění větru a jeho stáčení s výškou). Nic z toho ale ani velké větrné parky neovlivňují, navíc lokálně mají tendenci rychlost větru a vlhkost „po větru“ snižovat, ne zvyšovat.

3) Větrné elektrárny zvyšují četnost blesků – ANO

Toto je jeden z jasně prokázaných lokálních projevů, které větrné elektrárny opravdu mají. Prostě do nich a do blízkého okolí častěji uhodí a to zejména v zimě, kdy se výboje velice často realizují právě do větrných elektráren.

Český hydrometeorologický ústav

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
