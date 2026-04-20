Daniel Pitek: Znovu jsem vytáhl protestní ceduli
Teď se, ale ministerstvo zemědělství dohodlo s ministerstvem životního prostředí na plošné aplikaci Stutoxu na povrchovou plochu bez jakékoliv širší diskuze. Takováto aplikace je nebezpečná pro vícero druhů ještě přežívajících v naší zemědělské krajině o něž pravděpodobně rychle přijdeme. Neovlivní to jen populaci hraboše polního jehož populační exploze jsou způsobeny mnoha faktory, včetně způsobu hospodaření zemědělců a přirozených populačních period.
Co získáme? Více tun intenzivně za použití chemie vypěstovaného obilí a olejnin, které nebudeme schopni prodat za cenu pokrývající náklady na současně drahou naftu, drahá průmyslová hnojiva a drahé prostředky na ochranu rostlin. To je divný byznys.
Plošnou aplikaci Stutoxu prosazuje Agrární komora, která projevila nedávno s Českomoravskou mysliveckou jednotou starostlivou péči o biodiverzitu při společném prohlášení. A ptám se, jaktože dnes Českomoravská myslivecká jednota mlčí a nevadí jí ohrožení biodiverzity na polích. Toto ohrožení se týká především drobné zvěře.
Také se ptám, proč plošná aplikace Stutoxu nevadí například organizaci PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců? Jsem jejím členem, dlouhé roky platím členské příspěvky, jsem ekologický zemědělec, nepoužívám chemické přípravky na našem hospodářství a plošná aplikace Stutoxu na povrch polí se mi silně nelíbí. Proto asi přišel čas, zeptat se z pozice prostého člena, užšího vedení této organizace na jejich postoj v této záležitosti a také na to, jestli vlastně hájí zájmy ekologických zemědělců nebo kolaborují s Agrární komorou, která ekologické zemědělství zrovna v lásce moc nemá.
Jako občané můžeme svůj nesouhlasný názor na plošnou aplikaci Stutoxu vyjádřit například veřejným protestem nebo nekupováním výrobků těch zemědělských podniků, jež plošnou aplikaci prosazují a provádějí.
