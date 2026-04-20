Daniel Pitek: Znovu jsem vytáhl protestní ceduli

20.4.2026 | Daniel Pitek |
Stop Stutoxu!
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Daniel Pitek
Naše příroda pod současnou vládou nemá na růžích ustláno a zažívá velmi krušné období. Myslel jsem si, že protestní ceduli proti používání rodenticidu Stutox již nikdy nebudu muset vyndat, ale velice jsem se mýlil.
 
Vyrobili jsme ji před pár lety, když probíhala v odborné i laické veřejnosti velmi intenzivní diskuze o možnosti používání rodenticidu Stutox plošnou aplikací na povrch polí. Nakonec vše skončilo u kompromisní možnosti aplikovat Stutox do nor hraboše polního. Ani to nepovažuji za ideální stav, ale v rámci možností to byl přijatelný kompromis.

Teď se, ale ministerstvo zemědělství dohodlo s ministerstvem životního prostředí na plošné aplikaci Stutoxu na povrchovou plochu bez jakékoliv širší diskuze. Takováto aplikace je nebezpečná pro vícero druhů ještě přežívajících v naší zemědělské krajině o něž pravděpodobně rychle přijdeme. Neovlivní to jen populaci hraboše polního jehož populační exploze jsou způsobeny mnoha faktory, včetně způsobu hospodaření zemědělců a přirozených populačních period.

Co získáme? Více tun intenzivně za použití chemie vypěstovaného obilí a olejnin, které nebudeme schopni prodat za cenu pokrývající náklady na současně drahou naftu, drahá průmyslová hnojiva a drahé prostředky na ochranu rostlin. To je divný byznys.

Plošnou aplikaci Stutoxu prosazuje Agrární komora, která projevila nedávno s Českomoravskou mysliveckou jednotou starostlivou péči o biodiverzitu při společném prohlášení. A ptám se, jaktože dnes Českomoravská myslivecká jednota mlčí a nevadí jí ohrožení biodiverzity na polích. Toto ohrožení se týká především drobné zvěře.

Také se ptám, proč plošná aplikace Stutoxu nevadí například organizaci PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců? Jsem jejím členem, dlouhé roky platím členské příspěvky, jsem ekologický zemědělec, nepoužívám chemické přípravky na našem hospodářství a plošná aplikace Stutoxu na povrch polí se mi silně nelíbí. Proto asi přišel čas, zeptat se z pozice prostého člena, užšího vedení této organizace na jejich postoj v této záležitosti a také na to, jestli vlastně hájí zájmy ekologických zemědělců nebo kolaborují s Agrární komorou, která ekologické zemědělství zrovna v lásce moc nemá.

Jako občané můžeme svůj nesouhlasný názor na plošnou aplikaci Stutoxu vyjádřit například veřejným protestem nebo nekupováním výrobků těch zemědělských podniků, jež plošnou aplikaci prosazují a provádějí.

Daniel Pitek
Autor je lesník a zemědělec.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Pražská EVVOluce

