David Chytil: Rok 2026 a USB-C pro notebooky a digitální dohled nad elektroodpadem

21.1.2026 | David Chytil |
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská unie se v příštím roce posune o další krok blíže k omezení elektroodpadu a k větší transparentnosti při nakládání s vyřazenou elektronikou. Do praxe vstoupí dvě výrazné změny, které ovlivní jak výrobce a dovozce, tak kolektivní systémy i spotřebitele. První se týká rozšíření povinného konektoru USB-C a druhá zavedení celoevropského digitálního systému, jenž zmodernizuje dohled nad pohybem odpadů.
 

Povinné USB-C míří i do segmentu notebooků

Povinnost jednotného konektoru platí u mobilních telefonů, tabletů a další malé elektroniky už rok a zkušenosti ukazují, že sjednocení přineslo reálné zlepšení. Na trh jsou uváděny elektrospotřebiče s nižší hmotností než v minulosti. Například u balení nových mobilních telefonů již běžně chybí nabíječka, dochází tak k úspoře přibližně 50 g na jeden kus prodaného telefonu. Uživatelé méně obměňují nabíječky, omezuje se vznik zbytečného příslušenství a dlouhodobě se očekává i pozitivní dopad na množství vznikajícího elektroodpadu.

Od 28. dubna 2026 se tato povinnost rozšíří i na notebooky a další zařízení s vyšším výkonem. Jde o významný zásah do segmentu, který až dosud využíval široké spektrum vlastních napájecích řešení. Nové technické sjednocení umožní snížit množství nekompatibilních adaptérů, které dnes končí jako odpad.

Digitální systém DIWASS zlepší kontrolu pohybu elektroodpadu

Rok 2026 však nepřinese změny jen na straně elektroniky, ale i v samotném řízení toku odpadů. Od 21. května 2026 začne fungovat digitální evropský systém DIWASS, který nahradí současnou papírovou administrativu při přepravách odpadů mezi členskými státy Evropské unie. Veškeré procesy budou probíhat elektronicky a členské státy získají jednotnou databázi poskytující jasnější přehled o tom, jak se jednotlivé odpady v EU pohybují.

Tento nástroj má zásadní význam právě pro elektroodpad, který dlouhodobě patří k nejrizikovějším komoditám. DIWASS zpřesní identifikaci přepravovaných zařízení a posílí schopnost úřadů sledovat a vyhodnocovat podezřelé transportní trasy. Pro české prostředí, kde orgány státní správy dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s nelegálními nebo problematickými přepravami odpadů, půjde o podstatné posílení dohledových mechanismů.

Kombinace technologického i legislativního posunu

Efektivní řešení nakládání s odpadní elektronikou už nelze dál odkládat, protože právě elektroodpad je celosvětově nejrychleji rostoucím druhem odpadu a jeho dopady na životní prostředí i ekonomiku jsou čím dál výraznější. Proto jsou obě změny důležité a představují další krok k modernějšímu nakládání s odpady a k naplnění cílů evropského oběhového hospodářství. Sjednocení nabíjecích standardů snižuje množství zbytečného elektronického příslušenství a digitalizace kontrolních procesů zvyšuje transparentnost i efektivitu. Rok 2026 tak přinese kombinaci technologického i legislativního posunu, která může významně přispět k omezení elektroodpadu a k jistějšímu řízení jeho toku napříč Evropou.

foto - Chytil David
David Chytil
Autor je člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Jaroslav Řezáč

21.1.2026 07:07
včera mě zaujal název knihy Januse Varufakise Techno feudalismus s podtitulem na co umřel kapitalismus.



