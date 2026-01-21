David Chytil: Rok 2026 a USB-C pro notebooky a digitální dohled nad elektroodpadem
Povinné USB-C míří i do segmentu notebooků
Povinnost jednotného konektoru platí u mobilních telefonů, tabletů a další malé elektroniky už rok a zkušenosti ukazují, že sjednocení přineslo reálné zlepšení. Na trh jsou uváděny elektrospotřebiče s nižší hmotností než v minulosti. Například u balení nových mobilních telefonů již běžně chybí nabíječka, dochází tak k úspoře přibližně 50 g na jeden kus prodaného telefonu. Uživatelé méně obměňují nabíječky, omezuje se vznik zbytečného příslušenství a dlouhodobě se očekává i pozitivní dopad na množství vznikajícího elektroodpadu.
Od 28. dubna 2026 se tato povinnost rozšíří i na notebooky a další zařízení s vyšším výkonem. Jde o významný zásah do segmentu, který až dosud využíval široké spektrum vlastních napájecích řešení. Nové technické sjednocení umožní snížit množství nekompatibilních adaptérů, které dnes končí jako odpad.
Digitální systém DIWASS zlepší kontrolu pohybu elektroodpadu
Rok 2026 však nepřinese změny jen na straně elektroniky, ale i v samotném řízení toku odpadů. Od 21. května 2026 začne fungovat digitální evropský systém DIWASS, který nahradí současnou papírovou administrativu při přepravách odpadů mezi členskými státy Evropské unie. Veškeré procesy budou probíhat elektronicky a členské státy získají jednotnou databázi poskytující jasnější přehled o tom, jak se jednotlivé odpady v EU pohybují.
Tento nástroj má zásadní význam právě pro elektroodpad, který dlouhodobě patří k nejrizikovějším komoditám. DIWASS zpřesní identifikaci přepravovaných zařízení a posílí schopnost úřadů sledovat a vyhodnocovat podezřelé transportní trasy. Pro české prostředí, kde orgány státní správy dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s nelegálními nebo problematickými přepravami odpadů, půjde o podstatné posílení dohledových mechanismů.
Kombinace technologického i legislativního posunu
Efektivní řešení nakládání s odpadní elektronikou už nelze dál odkládat, protože právě elektroodpad je celosvětově nejrychleji rostoucím druhem odpadu a jeho dopady na životní prostředí i ekonomiku jsou čím dál výraznější. Proto jsou obě změny důležité a představují další krok k modernějšímu nakládání s odpady a k naplnění cílů evropského oběhového hospodářství. Sjednocení nabíjecích standardů snižuje množství zbytečného elektronického příslušenství a digitalizace kontrolních procesů zvyšuje transparentnost i efektivitu. Rok 2026 tak přinese kombinaci technologického i legislativního posunu, která může významně přispět k omezení elektroodpadu a k jistějšímu řízení jeho toku napříč Evropou.
