Dominik Grohman: Proč na ovocných stromech neodstraňovat lišejníky kartáčem?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Potulný sadař Dominik Grohman

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Říká se, že lišejníky jsou paraziti.

Rád bych připomněl, co dělat s lišejníky na ovocných stromech. Nedávno na iDNES.cz vyšel článek, který radí vyrazit na stromy s kartáčem a štětkou.Ve skutečnosti lišejníky odstraňovat nemusíte. Rád bych teď vysvětlil, proč to není třeba. Obzvlášť ne na dospělých stromech:Ne, lišejníky nejsou parazitické organismy. Nejsou do stromu vrostlé, nevysávají ho... pouze žijí přisedle na povrchu větví, ale jinak se vyživují samostatně a stromu přímo neubližují.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Potulný sadař Dominik Grohman

Říká se, že poškozují povrch větví.

Říká se, že kvůli lišejníkům stromy nerostou.

Říká se, že lišejníky jsou úkryty pro škůdce.

Ano, hlavně pod velkými lišejníky vypadá borka opravdu jinak. Ale to ještě neznamená, že je poškozená a že to stromu škodí. Borka stromů je tvořená neživými buňkami. Stromu mohou škodit teprve organismy, které pronikají do jeho živých buněk pod povrchem a to lišejníky nedělají.V tom jsou lišejníky nevinně. Za to, že strom neroste, může něco jiného: zpravidla málo vody, hodně vody, stín, škůdci, špatný výběr podnože/odrůdy, chybějící řez... zkrátka lišejníky nejsou příčinou nerůstu, ale důsledkem zanedbané péče.Je to tak. Nezapomínejme ale, že domov v nich nachází i užitečný hmyz. A ten v sadu chceme. Některé druhy hmyzu se lišejníkem dokonce krmí. Když lišejník odstraníme, můžeme se připravit o cennou biodiverzitu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Potulný sadař Dominik Grohman

Říká se, že lišejníky můžou za nízkou kvalitu ovoce.

To může být pravda. Lišejníky v koruně zvyšují vlhkost, která může vést k problémům, jako je sazovitost nebo monilie. Podle mě je lepší řešení, stromy citlivě prořezat a zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu v koruně.

To jsou důvody, proč se opravdu nemusíte lišejníků bát.

Zpozornět byste měli jen v jednom případě –⁠⁠⁠⁠⁠ pokud jsou lišejníky na mladých stromech. Jednak jsou jasným indikátorem toho, že vám strom neroste (jinak by se na jejich povrchu pomalu rostoucí lišejník nedokázal usadit), jednak mu může odebírat část vláhy. Tady radím lišejníky jemně odstranit, ale zejména podpořit stromy v růstu zamulčováním a hlubším řezem.

Přečtěte si také | David Svoboda: Jsou lišejníky v sadu škodlivé?

A nezapomeňte, v sadech rostou i vzácné druhy lišejníků – vousatec hnědavý, terčovka pomoučená, větvičník článkovitý...

Pěstujte si v sadu biodiverzitu a pečujte o stromy takovým způsobem, který dává smysl. Mladé stromy zamulčujte. Dospělé stromy provzdušněte správným řezem.

reklama