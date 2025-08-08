Drahuše Veverková: Vláda schválila Akční plán podpory rozvoje využívání biometanu
„Biometan představuje jedinečnou příležitost, jak současně řešit otázky energetické bezpečnosti, klimatických změn a rozvoje venkova. Jeho využití může přispět k významnému snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické soběstačnosti České republiky. Pro část bioplynových stanic představuje transformace na výrobu biometanu zajímavý směr, který může podpořit i rozvoj místních komunit a posílit energetickou roli zemědělců," uvádí Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom.
V Česku je dnes 12 stanic na výrobu biometanu, čtyři z nich vznikly přímo na zelené louce, zbylých osm pak konverzí bioplynových stanic. Tuzemští farmáři aktuálně provozují přes 600 bioplynových stanic. Pro část z nich bude ekonomicky a technologicky výhodná konverze na výrobu biometanu, zbylé pak mohou nadále vyrábět z bioplynu elektřinu a poskytovat třeba flexibilitu pro elektrickou distribuční síť.
„Biometan je součástí skládačky řešení, které Česko potřebuje využít v rámci náhrady fosilních paliv. Zelený plyn se uplatní například při dekarbonizaci teplárenství nebo nákladní dopravy. Plyn, vyrobený přímo českými farmáři, zvyšuje naši energetickou bezpečnost a přispívá k tomu, že peníze zůstanou v naší ekonomice a nemusí odtéct za dovoz zahraničního zemního plynu. Biometan může také pomoci se stabilizací distribuční sítě a umožní dlouhodobé skladování energie," dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.
Role zelených plynů celosvětově roste
Součástí vládou schváleného akčního plánu je třeba zavedení provozní podpory výroby biometanu, investičních pobídek, podpory vtláčení do plynárenské sítě, dále opatření na rozvoj poptávky nebo také infrastruktury pro bioCNG a bioLNG. Plán zavádí také záruky původu a certifikace udržitelnosti nebo dotace na nákup vozidel. Biometan a další obnovitelná paliva pak budou muset povinně tvořit část plynných pohonných hmot. Od roku 2026 to podle nových pravidel pro dodavatele těchto paliv bude 1,25 % a do roku 2030 pak 5,5 %.
Provozní podpora, která podpoří rozvoj českého biometanového sektoru, bude mít formu aukčního bonusu, aukce mají být vypsány od 1. ledna 2026. Sektoru pomůže také investiční podpora na výstavbu nových bioplynových stanic a úpraven biometanu, například z Modernizačního fondu v rámci programu GREENGAS.
„Schválení tohoto akčního plánu představuje důležitý milník pro český biometanový sektor. Nyní je klíčové zajistit rychlou a efektivní implementaci navržených opatření, aby Česká republika mohla naplno využít potenciál biometanu pro svou energetickou transformaci," komentuje Jan Habart.
Podle nedávného reportu Mezinárodní agentury pro energii (IEA) je celosvětový udržitelný potenciál produkce bioplynu a biometanu až 1000 mld. m3 ročně, což odpovídá přibližně čtvrtině dnešní globální poptávky po zemním plynu. Do roku 2050 může potenciál vzrůst dokonce až na 1400 mld. m3 ročně. Produkce těchto plynů dnes roste o zhruba 10 až 20 % za rok. Evropa dnes využívá potenciál bioplynu a biometanu ze zhruba 40 % a řadí se tak ke světové špičce.
Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy.
