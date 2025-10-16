Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví
Bohužel ti, co lesnictví „vládnou“, tedy rozhodují, jak se v lesích musíme všichni chovat a co a jak máme dělat, si stále představují péči o lesy z doby Káji Maříka, kdy svěřené hvozdy každodenně obcházel jeden zelený mužík s flintičkou, kterého se báby bály. A měl těch svěřených lesů jen tolik, aby to za den a s potřebnými zastávkami stihl obejít. A protože ho všichni potřebovali, tak jej v rámci korupčního jednání nalévali, a většina z nich ve finále tiše zesnula na cirhózu jater. Jenomže staré dobré Rakouskou-Uhersko odešlo do hlubin dějinného zapomnění před více než sto lety a dnes nám už nikdo nenaleje, protože je přesvědčen, že nás nepotřebuje.
Základem a hlavním vyzněním knihy je snaha o změnu chápání toho, proč lesy máme a proč se o ně staráme. Že to není jen ten zdroj dříví pro nás či různý průmysl, ale zdroj a podmínka kvality našich životů. Krajina kolem nás, nejen ty milované hluboké lesy, už dávno není jen zdrojem surovin pro naše přežití. Pro zajištění základních životních potřeb se naši dávní předkové lopotili od slunka do slunka. My to máme trochu snadnější. Jenom pro opatření si těch potřeb trochu víc devastujeme krajinu, která nám je dává. Je nás holt taky o hodně víc než před několika málo sto nebo dokonce tisíci lety. Zároveň tím však riskujeme, že krajina nám jednou dávat přestane a začne si pro změnu brát zpátky.
Je dobře, že si to uvědomujeme, jen abychom ještě začali konat tak, aby očekávání v podobě změny našeho chování podložená už dostatkem odborných údajů, byla naplněna. A pro to je potřeba učinit spoustu kroků, úkonů, či připravit a následně vydat řadu legislativních dokumentů, a také se jimi řídit, aby se zájem lidské společnosti na lesích změnil z prostředí pro lov a sběr plodů, přes sklízení a pěstování obnovitelné suroviny na prostředí pro zajištění našich životů, které má nějaké kvalitativní znaky.
Motivace k sepsání knihy byla v tom, že aktuálně provozované lesní hospodaření a celý soubor disciplín nazývajících se lesnictvím z řady důvodů neodpovídá dnešní a asi i budoucí době a očekávané situaci. Co je však horší a úspěšně tajené, že nastavenými způsoby hospodaření a jejich jednotlivými kroky ani nedokáže dojít ke svým dnešním cílům, jen donekonečna bude žádat další a další finance na uskutečnění své marné snahy k návratu do starého mocnářství. Pod heslem „Zachraňme naše lesy“ budeme utrácet další a další veřejné prostředky na hrazení následků své odborné nedostatečnosti. A dál budeme provozovat „hospodaření“, které vede jen ke zhoršení stavu. Zhoršení o to škodlivější, protože jeho výsledky se zákeřně objeví až za řadu let.
Dnes snad už víme, byť to nahlas raději nepřiznáváme, že neutěšený stav našich lesních porostů nemá jen jednu příčinu a svádět to jen na změněné klimatické podmínky stejně jako jim neodpovídající pěstební postupy by nebylo zodpovědné a ani pravdivé. Jako téměř u každého jevu a zejména v přírodě je příčin spousta a každý má tu svou, jen za jedinou…..
Konzervativnost, respektive lpění na starých „pravdách“, jejichž pravdivý základ je častokrát velmi sporný, je umožněna nebo umocněna tím, že naše omyly častokrát napravuje někdo jiný. A pokud něco začneme měnit, také výsledky těchto změn v lepším případě uvidí až další generace, Zároveň každý hodnotitelný jev v nakládání s přírodou má řadu příčin. Bohužel je častokrát pouze na hodnotiteli, kterousi vybere za základní a klíčovou. Protože ne vše, co se tváří jako věda, vychází z objektivního a zejména úplného posouzení skutečností a častokrát je možná, a bohužel pravdě bližší, úplně jiná interpretace zjištěných výsledků. Protože zadavatel výzkumu těžko přijímá, že nebyly zjištěny očekávané skutečnosti, respektive že výzkum neposkytl jednoznačné předem stanovené závěry, tak nezbývá než tvůrčím způsobem přistoupit k interpretaci výsledků. U výzkumů týkajících se lesa a různě zalesněné (porostlé stromy) krajiny, je to o to složitější, že jeho výsledky častokrát nejsou dnes vidět a není je možné ověřit. Ověřit se dá až jejich interpretace prováděná našimi vnoučaty a pravnoučaty.
Je mi jasné, že u zastánců a představitelů tzv. tradičního lesnictví, kdy jeho ideálem je všechno honem osázet, nejlépe dřevinami, které nejvíc přirůstají, abychom je pak mohli co nejefektivněji pokácet a co nejlépe prodat, asi nedojdu k pochopení. Už nemám ambice něco měnit, postačí mi, když zaseju semínko či zapustím výhonky pochybností, zda víme, proč to děláme a zda jak to děláme, vede k naplnění toho proč. A nejen pro tuto chvíli, ale v dlouhém toku času.
Pokud se mi podaří znejistět neotřesitelné vnímání lesa a v něm prováděných činností, které nazýváme hospodařením v lesích, alespoň u některých čtenářů, nebylo mé úsilí zbytečné.
