https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dusan-utinek-varovani-vsem-vlastnikum-lesu-pred-ivanem-brezinou
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

23.10.2025 | Dušan Utinek |
Diskuse: 6
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ladislav Pořízek
Po přečtení článku Ivana Breziny. Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika, jsem se poněkud nadzvedl (teď nevím, jak to zdvořile říct, aha, vytočil) nad snůškou tvrzení pro zastrašování vlastníků lesů. Celý článek je na podrobný rozbor právníka, což nejsem. Zároveň jsem v této věci poněkud podjatý, protože od mládí až dosud vyrážím s kamarády na čundry a spíme pod širákem. Tramping pokládám za naše národní kulturní dědictví, nikoli za nežádoucí jev jako například výrobu, dealování a konzumaci různých drog. Ale stále hovořím o trampingu jako o putování přírodou s občasným přespáváním v různých zákoutích, nikoli o budování víkendových zděných chat. Zároveň jsem lesník a vlastník lesa, dělal jsem i státní správu lesů. Zákonem o lesích (č. 289/1995 Sb., dále jen zákon) se bavím a učím se ho znát už spoustu let. V dalších právních normách spolu s jejich zcela protichůdnými výklady, které by proti sobě vytáhli soupeřící právníci, si už tak jistý nejsem.
 
Předně pojem táboření znamená stavbu stanu, nebo nějakého přístřešku. Přenocování, jazykem trampů spaní pod širákem, odborně nazývané bivakování, čili přespávání ve spacáku na karimatce nebo igelitu, není tábořením. Už k tomu existuje i rozhodnutí soudu a je možné je dohledat. Vlastník lesa, pokud dá souhlas s tábořením, souhlasí se stavbou stanu jako dočasného přístřešku, nesouhlasí s jakýmkoli budováním trvalejšího přístřešku, na něj se vztahují další zákazy v zákoně o lesích. A zároveň táboření neznamená rozdělávání ohňů, byť i to může vlastník lesa na nějakém vyhrazeném ohništi povolit. A zároveň je třeba uvést, že ty výjimky ze zákazů v zákoně, které může vlastník udělit, mohou mít jakoukoli formu, mohou být uzavřeny i ústně. A zde si dovedu těžko představit, jak by na základě ústního souhlasu bez zápisu, mohla například pojišťovna něco vymáhat nebo odmítnout plnění.

Ještě je potřeba se zamyslet nad odpovědností za škodu, zda ústní dohoda k nějaké činnosti – táboření – opravňuje k jiné zakázané činnosti – rozdělávání ohňů – a vznikne-li z toho ohně požár, zda je také na vině ten, kdo táboření umožnil. K odpovědnosti za případný úraz je potřeba uvést, že dle zákona je vstup do lesa na vlastní nebezpečí a každý návštěvník je povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Je nezbytné, aby v dohodě o umožnění táboření tyto povinnosti návštěvníka zazněly, a je třeba rozlišovat, co je umožnění táboření, kde si za vše odpovídá ten, který táboří, a vybudováním oficiálního, pravděpodobně zpoplatněného, tábořiště. Tam už jdou ty v článku pana Breziny zmíněné povinnosti za provozovatelem. Ale znovu, tím, že někomu umožním tábořit, nestávám se provozovatelem veřejného tábořiště se všemi povinnostmi z toho plynoucími.

Čili pokud se vlastník lesa, v případě státních lesů zastoupený příslušným revírníkem, či rovnou lesním správcem, ústně dohodne s druhou osobou, že někde může přespávat a tábořit, případně ještě vyhradí místo pro rozdělávání ohně a stanoví podmínky jeho používání (kdy je zákaz rozdělávat oheň, povinnost jeho uhašení při odchodu), těžko z této ústní dohody mohou být vyvozovány nějaké právní důsledky pro vlastníka lesa, který tak učinil. Ten to nemusí dělat zcela nezištně, kromě dobrého pocitu z péče o naše národní kulturní dědictví a podpory vztahu veřejnosti k přírodě. Uživatelé tábořiště si to své přespávání rádi odpracují na nějaké výsadbě či úklidu po neukázněných návštěvnících, kromě toho rozděláváním ohně na vyhrazeném místě snižují riziko požárů. Říká se tomu strategie win-win, každému je pomoženo.

To, že se uživatelé tábořišť chtějí s vlastníky lesů dohodnout, je naprosto v pořádku, a jak jsem psal výše, je úplně jedno, jak tu dohodu uzavřou. Důležité je, aby obě strany tu dohodu dodržovaly.

Protože článek pana Breziny varoval vlastníky lesů před uzavřením této dohody a stanovením pravidel, která pokládám za velmi rozumná, mám pocit, že ten článek je možné hodnotit jako šíření poplašné zprávy. Každopádně vlastníky lesů zastrašoval a děsil. Jak známo, nejhorší smrt je z vyděšení. Proto mám pocit, že pan Brezina usiluje nejen o mou duševní pohodu a tím i život, ale o duševní pohodu a tím i život všech vlastníků lesů. A protože si zvykl, že vstup do jakýchkoli lesů je právem každého občana, chce si toto právo vymáhat na úkor druhých. Přehlédl, že právo na vstup do lesů v zákoně je, ale chybí v něm sankce za to, pokud někdo toto právo někomu odepře. Vstup do lesa je možné zakázat na dobu určitou, a obecně se tak děje, pokud by návštěvník byl v lese ohrožen, například rizikem zranění či smrti ze stavu lesa po kalamitě, či při probíhajících pracích velkého rozsahu, případně při lovecké sezóně. Stálo by za to zvážit odepření vstupu do lesa panu Brezinovi z důvodu, že usiluje o život vlastníků lesů jejich strašením a vytvářením psychické nepohody. Schválně.

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO

Režisér a ekopublicista Martin Marek zveřejnil článek a videoreportáž Zkorumpovaný strážce ochrany přírody – trampská mafie na Kokořínsku odhalena.

Bývalý ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Ladislav Pořízek vydává svůj komentář Nejde jen o tramping

Zaměstnanci Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj napsali ministrovi životního prostředí a řediteli AOPK otevřený dopis na podporu Ladislava Pořízka

Kolektiv autorů, jejichž identitu Ekolist zná, sepsal text Pravdou proti dezinformacím o trempingu

Ivan Brezina vydává svou reakci na text Ladislava Pořízka Trampská mafie na Kokořínsku – opravník 15 omylů, nepravd a demagogií původce selhání ochrany přírody

Publicista Martin Marek Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Vedoucí odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Jiří Hušek zveřejňuje shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Otevřený dopis Ivana Breziny většinovým vlastníkům lesních pozemků v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Pavel Kmoch reaguje na otevřený dopis Ivana Breziny

Dušan Utinek reagoval na otevřený dopis Ivana Breziny textem Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

reklama
 
foto - Utinek Dušan
Dušan Utinek
Ing. Dušan Utinek, Ph.D. je odborný lesní hospodář, poradce v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí a soudní znalec pro oceňování pozemků a trvalých porostů. V minulosti působil jako vedoucí oddělení národních parků na MŽP.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Střední les – pěstební cíl, 2017. Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví Křivoklátsko Dušan Utinek: Nominace na cenu Josefa Vavrouška pro bitcoinového Pavla Blažka Dušan Utinek: O ujařmení lidu Podluží aneb konečně máme CHKO Soutok!

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

23.10.2025 05:49
Děkuji za příspěvek.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

23.10.2025 06:48
Musím s vámi souhlasit, máte pravdu. Jenže vy jste zároveň autor článku Mýty a pověry v lesnictví. A zde jste obhajoval vlastně špatné hospodaření LČR a zapomněl , že les lidstvo obhospodařuje stovky let a smrk je hlavní zdroj dřeva a jak se hospodaří. Kdyby se hospodařilo jako před rokem 89 a předchozí generace. nestala by se ona kalamita a trempové by chodili do lesa jako do chrámu. To je zajímavé je HÁJÍTE, COŽ JE DOBŘE I KDYŽ JSEM NEVIDĚL KLUKY S RUKSAKEM NA ZÁDECH SNAD DVACET LET. Naposledy ještě v devadesátých letech na Stvořidlech, no a nyní, když je tam bezlesí co by je tam lákalo.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

23.10.2025 07:40 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Já naposledy viděl trampy na potlachu a s ruksaky v pátek .
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

23.10.2025 07:42 Reaguje na Emil Bernardy
A také děkuji panu Dušanovi za příspěvek .
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

23.10.2025 07:45
Většinou jsem s p. Utinkem nesouhlasil. Ale tady 👍
Odpovědět
Pe

Pepa

23.10.2025 08:47
Pane Utinku, do vašeho lesa si tedy mohu přijít, vykacet pár stromu postavit si z nich přístřešek, vedle samozřejmě poctive ohniste a nekde v zakouti schovat plastovy zachod, jsme prece lidi a pohodlik zivotu patri a hurá na tramping každý víkend. Pak uzavřeme dohodu a vše bude v pořádku?
Odpovědět

Nejčtenější články

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 23

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 64

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 62

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 25

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 3

Cebiv na Tachovsku si i po verdiktu ÚS myslí, že může omezovat větší chovy zvířat

Diskuse: 7

Petr Daniš: Velká část energie na vytápění v Česku se vyplýtvá

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist