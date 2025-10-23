Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou
Ještě je potřeba se zamyslet nad odpovědností za škodu, zda ústní dohoda k nějaké činnosti – táboření – opravňuje k jiné zakázané činnosti – rozdělávání ohňů – a vznikne-li z toho ohně požár, zda je také na vině ten, kdo táboření umožnil. K odpovědnosti za případný úraz je potřeba uvést, že dle zákona je vstup do lesa na vlastní nebezpečí a každý návštěvník je povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Je nezbytné, aby v dohodě o umožnění táboření tyto povinnosti návštěvníka zazněly, a je třeba rozlišovat, co je umožnění táboření, kde si za vše odpovídá ten, který táboří, a vybudováním oficiálního, pravděpodobně zpoplatněného, tábořiště. Tam už jdou ty v článku pana Breziny zmíněné povinnosti za provozovatelem. Ale znovu, tím, že někomu umožním tábořit, nestávám se provozovatelem veřejného tábořiště se všemi povinnostmi z toho plynoucími.
Čili pokud se vlastník lesa, v případě státních lesů zastoupený příslušným revírníkem, či rovnou lesním správcem, ústně dohodne s druhou osobou, že někde může přespávat a tábořit, případně ještě vyhradí místo pro rozdělávání ohně a stanoví podmínky jeho používání (kdy je zákaz rozdělávat oheň, povinnost jeho uhašení při odchodu), těžko z této ústní dohody mohou být vyvozovány nějaké právní důsledky pro vlastníka lesa, který tak učinil. Ten to nemusí dělat zcela nezištně, kromě dobrého pocitu z péče o naše národní kulturní dědictví a podpory vztahu veřejnosti k přírodě. Uživatelé tábořiště si to své přespávání rádi odpracují na nějaké výsadbě či úklidu po neukázněných návštěvnících, kromě toho rozděláváním ohně na vyhrazeném místě snižují riziko požárů. Říká se tomu strategie win-win, každému je pomoženo.
To, že se uživatelé tábořišť chtějí s vlastníky lesů dohodnout, je naprosto v pořádku, a jak jsem psal výše, je úplně jedno, jak tu dohodu uzavřou. Důležité je, aby obě strany tu dohodu dodržovaly.
Protože článek pana Breziny varoval vlastníky lesů před uzavřením této dohody a stanovením pravidel, která pokládám za velmi rozumná, mám pocit, že ten článek je možné hodnotit jako šíření poplašné zprávy. Každopádně vlastníky lesů zastrašoval a děsil. Jak známo, nejhorší smrt je z vyděšení. Proto mám pocit, že pan Brezina usiluje nejen o mou duševní pohodu a tím i život, ale o duševní pohodu a tím i život všech vlastníků lesů. A protože si zvykl, že vstup do jakýchkoli lesů je právem každého občana, chce si toto právo vymáhat na úkor druhých. Přehlédl, že právo na vstup do lesů v zákoně je, ale chybí v něm sankce za to, pokud někdo toto právo někomu odepře. Vstup do lesa je možné zakázat na dobu určitou, a obecně se tak děje, pokud by návštěvník byl v lese ohrožen, například rizikem zranění či smrti ze stavu lesa po kalamitě, či při probíhajících pracích velkého rozsahu, případně při lovecké sezóně. Stálo by za to zvážit odepření vstupu do lesa panu Brezinovi z důvodu, že usiluje o život vlastníků lesů jejich strašením a vytvářením psychické nepohody. Schválně.
Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšloPrvní text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.
Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.
Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.
K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.
Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.
Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.
Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?
Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.
Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO
Režisér a ekopublicista Martin Marek zveřejnil článek a videoreportáž Zkorumpovaný strážce ochrany přírody – trampská mafie na Kokořínsku odhalena.
Bývalý ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Ladislav Pořízek vydává svůj komentář Nejde jen o tramping
Zaměstnanci Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj napsali ministrovi životního prostředí a řediteli AOPK otevřený dopis na podporu Ladislava Pořízka
Kolektiv autorů, jejichž identitu Ekolist zná, sepsal text Pravdou proti dezinformacím o trempingu
Ivan Brezina vydává svou reakci na text Ladislava Pořízka Trampská mafie na Kokořínsku – opravník 15 omylů, nepravd a demagogií původce selhání ochrany přírody
Publicista Martin Marek Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů
Vedoucí odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Jiří Hušek zveřejňuje shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Otevřený dopis Ivana Breziny většinovým vlastníkům lesních pozemků v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika
Pavel Kmoch reaguje na otevřený dopis Ivana Breziny
Dušan Utinek reagoval na otevřený dopis Ivana Breziny textem Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou
reklama