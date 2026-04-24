Edvard Sequens: Mlha slov halí pravdu o modulárních reaktorech
Pokud ČEZ usiluje stavět hned druhý modulární rektor Rolls-Royce SMR po Velké Británii, bude cena jeho elektřiny daleko vyšší, než je cena obvyklá na trhu. Podle zprávy renomované analytické společnosti Wood Mackenzie náklady na elektřinu (LCOE) pro první generaci SMR se pohybují ve výši cca 160 eur/MWh. Studie předpokládá, že k poklesu na úroveň 85 eur/MWh dojde až kolem roku 2030, a to pouze za předpokladu masivního rozvoje této technologie. Zlevnit výstavbu SMR by měla sériová výroba modulů v továrnách a jejich montáž na místě. Tento koncept však u velkých reaktorů AP1000 od Westinghouse selhal a k žádnému skutečnému zlevnění nevedl. Obrovské zdražení pak vedlo ke konci projektu SMR NuScale v USA.
Označovat vyvíjené reaktory Rolls-Royce SMR, se kterým počítá ČEZ pro Temelín, Tušimice a další místa, jako malé je etiketní podvod. Se svojí velikostí 470 MW spadá i podle kategorie Mezinárodní agentury pro atomovou energii mezi reaktory střední a je prakticky stejně velký jako reaktory v Dukovanech a větší než reaktory v havarované japonské elektrárně Fukušima. S tím přímo souvisí i potřeba dostatku vody na jejich chlazení. Plány ČEZ v Tušimicích představené ve zjišťovacím řízení EIA počítají se spotřebou až 45 milionů kubíků vody. V době měnícího se klimatu a vysychání řek je to poměrně zásadní výzva.
Podpisování memorand a úsměvy do kamer mají skrýt, že střední modulární reaktor Rolls-Royce ještě vůbec není připraven ke stavbě ani ve Velké Británii, tím méně pak v Česku. Ke čtyřicátému výročí havárie v Černobylu je pak možná vhodné připomenout, že i kolem takto velkých modulárních reaktorů budou muset být stanovena havarijní pásma, ostraha i bezletové zóny. Zda se vůbec lze kvůli bezpečnosti srovnat s umístěním těchto nových jaderných elektráren namísto teplárenských zdrojů na okraji měst nebo vedle chemiček a rafinerií, je otázkou.
