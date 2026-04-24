https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/edvard-sequens-mlha-slov-hali-pravdu-o-modularnich-reaktorech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Edvard Sequens: Mlha slov halí pravdu o modulárních reaktorech

24.4.2026 | Edvard Sequens |
Na ilustračním snímku vizualizace jaderné elektrárny s malým modulárním reaktorem.
Zdroj | Westinghouse Electric Company
Dnešní podpis Memoranda o porozumění k programu SMR mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a firmou ČEZ měl přinést zdání pokroku v přípravě na nasazení této technologie v Česku. Přání generálního ředitel firmy ČEZ Daniela Beneše mít všechna povolení k stavbě reaktoru Rolls-Royce SMR u Temelína kolem roku 2030 naráží na realitu vývoje tohoto zcela nového typu reaktoru. Ta ještě nepokročila natolik, aby firma Rolls-Royce mohla dokončit předlicenční hodnocení GDA (Generic Design Assessment) dokládající, zda jejich modulární reaktor splňuje britské regulační standardy a zda lze postupovat k licencování a povolení výstavby ve Velké Británii. Dřívější Benešova slova o spuštění reaktoru u Temelína pře rokem 2035 nyní opravil jeho kolega Tomáš Pleskač z ČEZ, že až v druhé polovině třicátých let.
 
Samotné memorandum nepřináší nic závazného, ale avizuje, že vzniklá koordinační skupina navrhne konkrétní způsob, jak modulární reaktory v Česku financovat. Jak předpokládá vládní Analýza způsobů financování, má to být opět s pomocí silné veřejné podpory, kterou zaplatí daňoví poplatníci či spotřebitelé elektřiny.

Pokud ČEZ usiluje stavět hned druhý modulární rektor Rolls-Royce SMR po Velké Británii, bude cena jeho elektřiny daleko vyšší, než je cena obvyklá na trhu. Podle zprávy renomované analytické společnosti Wood Mackenzie náklady na elektřinu (LCOE) pro první generaci SMR se pohybují ve výši cca 160 eur/MWh. Studie předpokládá, že k poklesu na úroveň 85 eur/MWh dojde až kolem roku 2030, a to pouze za předpokladu masivního rozvoje této technologie. Zlevnit výstavbu SMR by měla sériová výroba modulů v továrnách a jejich montáž na místě. Tento koncept však u velkých reaktorů AP1000 od Westinghouse selhal a k žádnému skutečnému zlevnění nevedl. Obrovské zdražení pak vedlo ke konci projektu SMR NuScale v USA.

Označovat vyvíjené reaktory Rolls-Royce SMR, se kterým počítá ČEZ pro Temelín, Tušimice a další místa, jako malé je etiketní podvod. Se svojí velikostí 470 MW spadá i podle kategorie Mezinárodní agentury pro atomovou energii mezi reaktory střední a je prakticky stejně velký jako reaktory v Dukovanech a větší než reaktory v havarované japonské elektrárně Fukušima. S tím přímo souvisí i potřeba dostatku vody na jejich chlazení. Plány ČEZ v Tušimicích představené ve zjišťovacím řízení EIA počítají se spotřebou až 45 milionů kubíků vody. V době měnícího se klimatu a vysychání řek je to poměrně zásadní výzva.

Podpisování memorand a úsměvy do kamer mají skrýt, že střední modulární reaktor Rolls-Royce ještě vůbec není připraven ke stavbě ani ve Velké Británii, tím méně pak v Česku. Ke čtyřicátému výročí havárie v Černobylu je pak možná vhodné připomenout, že i kolem takto velkých modulárních reaktorů budou muset být stanovena havarijní pásma, ostraha i bezletové zóny. Zda se vůbec lze kvůli bezpečnosti srovnat s umístěním těchto nových jaderných elektráren namísto teplárenských zdrojů na okraji měst nebo vedle chemiček a rafinerií, je otázkou.

Edvard Sequens
Autor je energetický konzultant, člen ekologické organizace Calla.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist