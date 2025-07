Ekologické organizace: Evropská komise přesouvá odpovědnost za zemědělské dotace na státy. Vzniká tak velký prostor pro machinace a malý pro přírodu

Foto | Artists Eyes / Artists Eyes / Unsplash

Evropská komise rozjela nebezpečnou hru se zemědělskými dotacemi. Nový návrh Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2027 výrazně posiluje pravomoci členských států při rozdělování miliard z evropského rozpočtu – ale bez záruk pro ochranu přírody. V návrhu chybí povinnost vyčlenit finance na ochranu přírody a zároveň hrozí oslabení základních ekologických pravidel pro zemědělce. Více pravomocí pro členské státy navíc znamená i více prostoru pro machinace a korupci při rozdělování dotací. Podle ekologických organizací to představuje vážné riziko pro ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity. Vyzývají proto europoslance i ministry členských států, aby návrh zásadně upravili a zajistili, že zemědělská politika bude sloužit nejen byznysu, ale i přírodě a lidem.Návrh mění celou strukturu financování zemědělských dotací, zavádí zastropování a krácení přímých plateb a navíc snižuje přibližně o 20 % celkový finanční obnos obálky pro zemědělství. Reakce zemědělců jsou proto velmi kritické. Důležitou změnou je, že členské státy budou samy rozhodovat o rozdělení financí v rámci přiděleného balíčku.

Před tím varují přední evropské environmentální organizace, podle kterých může návrh SZP výrazně zhoršit dopady zemědělství na přírodní zdroje, biodiverzitu i krajinu. Upozorňují na několik klíčových rizik:

• Absence jasných finančních závazků pro environmentální opatření povede k prohlubování škodlivého vlivu zemědělství na životní prostředí a zdraví obyvatel.

• Omezení a rozvolnění základních environmentálních podmínek (nyní tzv. DZES - Dobrý zemědělský a environmentální stav, v návrhu nově Farm Stewardship) navazuje na trend oslabování ambicí v ochraně přírody, který započal již při zjednodušování strategických plánů ve stávajícím období.

• Decentralizace rozdělování prostředků na úroveň jednotlivých států může vést k netransparentnímu prostředí, zachování škodlivých dotací a neefektivnímu využívání veřejných financí.

• Politická situace v členských státech bude mít výrazný vliv na nastavení dotačních priorit, což může vést k nerovnoměrnému a neobjektivnímu přístupu k ochraně životního prostředí napříč EU.

V aktuálním kontextu navíc existuje reálné riziko, že budou opuštěna některá již zavedená nebo připravovaná opatření, která přinášejí prospěch přírodě i krajině, jako jsou ekoplatby nebo tzv. AEKO opatření. Finanční prostředky ze SZP by se tak mohly opět přesunout směrem k intenzifikaci zemědělské výroby. Tím by byla promarněna další příležitost k zásadní restrukturalizaci politiky směrem k odolnému a udržitelnému zemědělství, které by zajistilo bezpečnou produkci potravin v rámci celé Evropské unie.

Debata o budoucí podobě SZP tímto návrhem teprve začíná. Návrh bude v následujících měsících projednáván a schvalován Evropským parlamentem, Evropskou radou a členskými státy. Ty budou mít zásadní vliv nejen na výslednou podobu zemědělské politiky, ale i na podobu Víceletého finančního rámce.

Je proto klíčové, aby se do debaty aktivně zapojila i odborná veřejnost, ekologické organizace a občanská společnost. Jen tak lze zajistit, že budoucí SZP bude skutečně podporovat udržitelné, spravedlivé a odolné zemědělství, které bude přínosem pro přírodu, krajinu i evropské občany a zemědělce samotné.

Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF Česko, říká: „Česká republika, stejně jako ostatní státy, by si v prvé řadě měla definovat základní rizika zemědělské produkce. Nový strategický plán by měl podporovat zejména udržitelnost a odolnost, které v dlouhodobém měřítku budou klíčovými aspekty bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého zemědělství. Najde se na ministerstvu zemědělství vizionářský duch, který by to zajistil?”

„Návrh další zemědělské dotační politiky z pera Evropské komise je skutečně zklamáním. Rozvolnění finančních pravidel i environmentálních podmínek by v důsledku ještě více ohrozilo samotné zemědělce, protože bez odolné krajiny připravené na klimatickou změnu budou dopady na zemědělskou produkci ještě tvrdší. Ministři Výborný i Hladík i čeští europoslanci a europoslankyně by se měli zasadit o to, aby finální podoba zajistila skutečně udržitelnou produkci,” pokračuje Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA.

Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, dodává: „Návrh sice požaduje zachovat opatření na ochranu přírody, ale už nepožaduje jejich minimální podíl na rozpočtu. Přestože přínos těchto opatření je vědecky prokázaný a hlavní problém je především jejich nedostatečná výměra, návrh umožní, aby členské státy na tato opatření alokovaly výrazně nižší podíl financí než dnes.”

