Eva Tylová: Jak na to, aby veřejné osvětlení správně osvětlovalo, ale neškodilo

5.1.2026 | Eva Tylová |
Diskuse: 1
Foto | Anthony Jauneaud / Flickr
V současnosti probíhá ve veřejném osvětlení výměna sodíkových výbojek kvůli obsahu nebezpečných látek (rtuti) za LED zářivky. Nové LED zářivky jsou i úspornější, dojde tak k úsporám nákladů na energie. Na první pohled pozitivní zpráva.
 
LED zářivky však mají vyšší podíl modrého světla, které má v noci negativní vliv na zdraví lidí. Řada lidí si také stěžuje na oslňování bílým světlem vysoké intenzity. Nadměrné osvětlení v noci škodí i fauně a floře.

Jaké technologie zvolit, aby venkovní osvětlení neškodilo? Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly metodické příručky pro obce, jak zajistit správné osvětlení.

Společnost pro trvale udržitelný život pořádá hybridní panelovou diskusi, ve které vystoupí autoři metodických příruček MŽP a MMR, zástupci státní správy i samosprávy, odborníci na zdraví i životní prostředí i odborníci na osvětlovací technologie

Panelová diskuse se koná 6. ledna 2026 od od 16:00 do cca 18:00 hodin v informační centrum OSN v Praze, Praha 1, Železná ulice 24 i online.

Více informací zde.

foto - Tylová Eva
Eva Tylová
Autorka je ekoložka.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
ss

smějící se bestie

5.1.2026 06:45
No, mnohde škodí už tím, že svítí celé noc i když je to nejlepší provedení.
Odpovědět
 
