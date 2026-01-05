Eva Tylová: Jak na to, aby veřejné osvětlení správně osvětlovalo, ale neškodilo
5.1.2026 | Eva Tylová |
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Anthony Jauneaud / Flickr
Jaké technologie zvolit, aby venkovní osvětlení neškodilo? Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly metodické příručky pro obce, jak zajistit správné osvětlení.
Společnost pro trvale udržitelný život pořádá hybridní panelovou diskusi, ve které vystoupí autoři metodických příruček MŽP a MMR, zástupci státní správy i samosprávy, odborníci na zdraví i životní prostředí i odborníci na osvětlovací technologie
Panelová diskuse se koná 6. ledna 2026 od od 16:00 do cca 18:00 hodin v informační centrum OSN v Praze, Praha 1, Železná ulice 24 i online.
reklama
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Eva Tylová: Rakousko míří na milion fotovoltaik na střechách. Česko znevýhodňuje dotace pro sluneční elektrárny na rodinných domech Eva Tylová: Investice do čistoty ovzduší a na protihluková opatření? S odpálením ohňostroje je vyhazujeme do vzduchu Eva Tylová: Když jedu na kolo, beru si s sebou nůž. Zachraňuju s ním životy
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
ss
smějící se bestie5.1.2026 06:45
No, mnohde škodí už tím, že svítí celé noc i když je to nejlepší provedení.Odpovědět