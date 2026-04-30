Eva Tylová: Novela stavebního zákona tzv. LEX DEVELOPER krizi bydlení nevyřeší
Rozdíl mezi novelou právního předpisu a novelou - románem ministryně nevidí
O zlehčujícím přístupu k této významné novele svědčí i výrok ministryně pro územní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO), že změny mají 200 stran, to je prý jako román na víkend.
Je zjevné, že ministryně o rozdílu mezi novelou - právním předpisem a novelou - románem nemá potuchy. Navíc nejde jen o čistý text pozměňovacích návrhů, ale jejich souvislost v textu zákona, tedy opravdu o studium tisíce stran právního textu. Zato s dostupným bydlením má velké zkušenosti. V Bílině, kde působila v letech 2018 až 2025 jako starostka, bydlela do nedávna v bytě o 130 m2 za 35 Kč za m2, což se aktuálně zvýšilo na 42 Kč za m2. Přitom opravdu sociálně potřební lidé zde čekají na byt řadu let. Je tedy zjevné, že bytová krize občanů je jí lhostejná.
Zrušení možnosti odvolání pro občany (tzv. 2. instance) kvůli soukromým zájmům developerů
Novelu kritizují experti, úřady, obce i nevládní organizace. Někteří ji přezdívají LEX DEVELOPER, protože hájí zájmy developerů na úkor veřejných zájmů i zájmů občanů. Halí ji do roušky řešení bytové krize. Např. ve jménu soukromé výstavby pro „hromadné bydlení“ nad 10 tis. m2 hrubé podlažní plochy (HPP) ruší takové demokratické instituty jako je druhá instance, tedy právo občana odvolat se k odvolacímu orgánu. Odvolat se podle návrhu novely dotčení občané budou muset k soudu, což je zdlouhavé a nákladné. Přitom paragrafy definující dostupné bydlení naopak ruší. Jedná se tedy o výstavbu např. i takového objektu jako je Vanguard v Praze 12, kde bydlí lidé v bytě se svým autem. Nic proti tomu, někdo bydlí se psem, někdo s autem, ale nemají být kvůli tomu omezena práva okolních lidí chránit své životní prostředí, zdraví i majetek.
Centrální stavební úřad - Centrální mozek lidstva
Vytváří centrální stavební úřad, který má bytovou krizi zachránit, stejně jako měl – Centrální mozek lidstva (Návštěvníci) zachránit planetu. Jaký však bude výsledek, to se jen můžeme obávat, když se dozvíme, že úředníci stavebních úřadů do něj většinově nechtějí přejít. To ostatně přiznává i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, podle ankety třetina úředníků přejde do nového úřadu a třetina přejít nechce. Hrozí tedy spíše než zrychlení výstavby její zablokování. Jedním z důvodů problémů s povolováním je totiž přetížení stavebních úřadů. Stejně častým důvodem jsou stavby nepřiměřené svému okolí za účelem maximalizace zisku developerů na úkor okolních obyvatel. Jako například věžáky na místo dvoupatrových objektů občanské vybavenosti na sídlištích. Nelze se tedy divit, že okolní občané se takové výstavbě brání a řízení se protahuje. Stavby úměrné svému okolí jsou povoleny během jednoho roku.
Ochrana životního prostředí, hygienické normy, standardy výstavby – ruší se
Centrální mozek lidstva také obratem vyřeší takové zbytečné problémy jako je ochrana životního prostředí, zdraví, přístup pro handicapované osoby, kvalitu výstavby atd. O nich nebudou rozhodovat dotčené orgány jako nyní, ale převezme je úředník stavebního odboru (centrálního mozku lidstva). Stačí, když mu developer potvrdí, že dělal, co mohl a více by bylo moc drahé.
Na téma novely stavebního zákona pořádá Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ve spolupráci s Komisí životního prostředí Akademie věd hybridní panelovou besedu dne 5. května 2026 od 16 do 18 h v Informačním centru OSN v ul. Železná 24, Praha 1.
V panelu vystoupí:
• RNDr. Jitka Seitlová – senátorka – místopředsedkyně Senátu
• Ing. arch. Veronika Kovářová – poslankyně PSP
• Ing. arch. Anna Vinklárková, Arnika
• JUDR. Tereza Snopková, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i
• Zástupci ČKAIT
• Zástupci obcí a měst
Moderuje: Ing. Eva Tylová, místopředsedkyně STUŽ, zastupitelka hl. m. Prahy a MČ Praha 12
Pozvána byla i zmocněnkyně pro stavební zákon Ing. Hana Landová, která však pro účast na panelu nenašla ve svém kalendáři prostor.
Zájemce o účast na besedě prosíme o přihlášení na odkazu.
Připojení pomocí platformy Zoom na adrese.
Z panelové besedy bude pořizován záznam, který bude možné shlédnout na www.stuz.cz.
Vstup volný
reklama