Farma Křížov pod Blaníkem: Ekologickou bezovou farmu může zničit přestřik při ošetření sousední pšenice

pavel peregrin 26.7.2025 06:41 Reaguje na Karel Zvářal

Já to chápu, jenže problém to neřeší. Určitě to nikdo neudělal schválně, tohle se prostě stane, stačí trochu termiky či závan větru a je to. Je to nepříjemné, jediný možný způsob je, takové pole ošetřovat za bezvětří a večer, jenže to je teorie a praxe je jiná, častokrát nemáte moc na vybranou. I proto říkám, když na druhou stranu ten eko zemědělec ví, že tam pěstuje takto citlivou plodinu, tak už jen selským rozumem bych si asi tu stranu hraničící s polem oddělil, i kdybych tam měl instalovat nějakou jednoduchou lacinou stěnu z textilie a nasázel třeba rychle rostoucí jilm a pak ji odstranil. Anebo dohodnout s zemědělskou společností širší ochranný pás v šířce 30 m, což už je dostatečná vzdálenost a samozřejmě jim to refundovat. Ony možnosti jsou, jde jen o to, dohodnout se a v těchto případech je dobré vždy ctít zásadu, budiž slyšena i druhá strana.

Odpovědět