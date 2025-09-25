https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/greenpeace-byvali-svetovi-lidri-vyzvali-k-novym-klimatickym-danim-pro-fosilni-prumysl
Greenpeace: Bývalí světoví lídři vyzvali k novým klimatickým daním pro fosilní průmysl

25.9.2025
Diskuse: 2
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Gregory Heath / CSIRO
Desítky bývalých prezidentů a premiérů spolu s bývalým generálním tajemníkem OSN Ban Ki-munem včera zveřejnili dopis, který podporuje zavedení trvalých daní z nadměrných zisků fosilního průmyslu a dalších vysoce znečišťujících odvětví za klimatické škody.
 

Rebecca Newsom, vedoucí globální kampaně Greenpeace International Stop Drilling Start Paying, uvedla: „Tento silný apel bývalých světových lídrů jasně říká, že ropné a plynárenské korporace musí zaplatit svůj spravedlivý díl za destrukci, kterou způsobily. Osm z deseti lidí po celém světě podporuje zdanění znečišťovatelů za klimatické škody a podpora bývalých politických lídrů dodává této naléhavé výzvě další váhu.“

„Po celém světě roste tlak na politiky a političky, aby pohnali k odpovědnosti ty, kdo nesou největší vinu za klimatickou krizi. Je to jasný vzkaz i pro politické strany v Česku krátce před volbami do Poslanecké sněmovny. Větší finanční podíl fosilních korporací na nákladech klimatické krize není jen spravedlivý, je nezbytný pro zmírnění ekonomické zátěže, kterou lidé pociťují skrze vyšší ceny potravin, tlak na účty za energie a rostoucí pojistné za bydlení. Zpráva od bývalých světových lídrů je jasná: vlády musí najít odvahu zdanit fosilní korporace a přesměrovat tyto prostředky na spravedlivou transformaci od fosilních paliv a na bezpečnou budoucnost tváří v tvář klimatické krizi. Postoj by k tomu měli zaujmout i politické strany v Česku a hlavně nová vláda, která vzejde z nadcházejících voleb, ať už hlavní vládní silou bude hnutí ANO Andreje Babiše nebo SPOLU Petra Fialy,“ říká vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

Společně s více než 250 000 jednotlivci, hasiči, starosty, odborovými svazy a více než 60 environmentálními a humanitárními organizacemi Greenpeace vyzývá světové lídry, aby donutili ropné, uhelné a plynárenské korporace platit svůj spravedlivý díl za způsobené škody prostřednictvím nových daní nebo pokut. Tyto prostředky pomohou komunitám doma i po celém světě zotavit se z klimatických katastrof a investovat do klimatických řešení. Ke globální výzvě se připojuje i Greenpeace Česká republika.

Letošní konference COP30 v Brazílii musí potvrdit princip „znečišťovatel platí“ a podniknout kroky k zajištění toho, aby fosilní průmysl a další vysoce znečišťující odvětví přispívaly na rostoucí náklady klimatických opatření v rozvojových zemích. Nadcházející jednání o Globální daňové úmluvě OSN v Nairobi v listopadu představují jedinečnou příležitost prosadit požadavky formulované v dopise bývalých lídrů. Vlády mohou tuto úmluvu využít k nastavení nových globálních daňových pravidel, která prosadí princip „znečišťovatel platí“, pohnout k odpovědnosti fosilní korporace za jejich znečištění a vygenerují miliardy na ochranu lidí a planety, zejména prostřednictvím klimatických fondů OSN. V Česku jsou pak velkou příležitostí volby a nástup nové vlády, která z nich vzejde.

Greenpeace

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
Jan Šimůnek

25.9.2025 14:12
Problém je, že Greenpeace jsou v některých státech vedeny jako teroristická organizace. Jejich agitky jsou zjevné lži a nesmysly. "Bývalí světoví lídři" si mohou plácat játry jak chtějí, nenesou za nic odpovědnost.
Posuny volebních preferencí směrem k "antizeleným" stranám, zejména v zemích EU, jasně ukazují, že na zelené lži už lidé přestávají slyšet.
pa

pavel

25.9.2025 14:39
jedna tisícina promile lidstva bude kecat o tom jak lidé mají žít jak se uskromnit ano proč né ale měli by jít příkladem zbavit se veškerého majetku chodit pouze pěšky jedny boty a šaty na celý rok jíst jednou denně pracovat manuálně používat pouze studenou vodu ..... pak jim to snahu budu věřit jinak lžou a měli by je za to potrestat
