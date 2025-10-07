https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hnuti-duha-motoriste-sobe-by-na-mzp-zlikvidovali-program-ano-i-opatreni-ktera-drive-zavedl-ministr-brabec
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hnutí DUHA: Motoristé sobě by na MŽP zlikvidovali program ANO i opatření, která dříve zavedl ministr Brabec

7.10.2025 | Hnutí DUHA |
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Motoristé požadují po Andreji Babišovi, aby post ministra životního prostředí obsadil jejich předseda Petr Macinka, který dlouhodobě zastává stanoviska, která jsou v rozporu s ochranou životního prostředí. Programové priority hnutí ANO a plány Motoristů v této oblasti se přitom zásadně rozcházejí a vylučují. Zatímco hnutí ANO plánuje pokračovat v úspěšném programu Nová zelená úsporám, Motoristé prosazují všechny dotační programy zrušit.
 
Stejně tak se neshodují v přístupu k ochraně přírody. Motoristé chtějí opustit princip tzv. bezzásahovosti, na kterém bývalý ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec postavil novelu zákona o ochraně přírody, jež v roce 2017 zachránila nejcennější části českých národních parků.

Motoristé rovněž plánují ukončit podporu obnovitelným zdrojům a za jediný domácí zdroj považují uhlí, zatímco hnutí ANO v programu slibuje vytvořit podmínky pro rozvoj solárních, větrných nebo např. vodních elektráren a OZE považuje za velmi důležitou součást nízkoemisního energetického mixu. Do oblasti podpory obnovitelných zdrojů a dotačních programů patří i kotlíkové dotace, ke kterým se hnutí ANO dlouhodobě hlásí a ve kterých chce pokračovat i nadále. Motoristé s nimi však nepočítají, dotace odmítají a chtějí návrat k uhlí.

Program Motoristů navíc navrhuje důraz na využívání uhlí v energetice a jeho přímé nahrazení jadernou energetikou v budoucnosti, bez využívání obnovitelných zdrojů. To je nejen v rozporu s programem ANO, ale jedná se o zcela nereálný plán. Udržování uhelných elektráren by zdražilo elektřinu všem spotřebitelům. Jaderné reaktory nejsou ani v těch nejambicióznějších plánech vnímány jako úplná náhrada uhelných elektráren, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Součástí energetických strategií zůstává i rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

„Volební program ANO slibuje energetické úspory pro všechny, rozvoj obnovitelných zdrojů a pokračování kotlíkových dotací. To jsou přitom oblasti, které Motoristé ve svém programu i ve veřejných vystoupeních kritizují a chtějí rušit. Pokud by Andrej Babiš svěřil Ministerstvo životního prostředí zástupcům Motoristů, tak mu zruší jeho sliby voličům, prohloubí energetickou chudobu, zhorší kvalitu ovzduší a ohrozí energetickou bezpečnost a soběstačnost domácností i obcí. Předseda Motoristů Petr Macinka se netají tím, že chce v principu MŽP rozvrátit, aby nepřekáželo,” uvádí Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.

Ministerstvo životního prostředí vedené v letech 2014 až 2021 Richardem Brabcem zprostředkovalo občanům a obcím 70 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí a ministr je na evropské úrovni pomáhal pravidelně vyjednávat. Naopak Petr Macinka, předseda strany, která do února 2018 nesla název Referendum o Evropské unii, se vyjadřuje proti podpůrné politice financující ekologickou obnovu nekorektně, což jeho schopnost vyjednávat finance v Evropské unii podlamuje. Andrej Babiš navíc označil výrok Petra Macinky, že by státní deficit mohl být během čtyř let nulový, za „samozřejmě nesmysl“.

Ochrana životního prostředí patří mezi klíčové povinnosti státu. Funkce ministra životního prostředí vyžaduje vysokou odbornou kvalifikaci, respekt k vědeckým poznatkům a snahu o vyvážený rozvoj celé země. Česká republika čelí reálným výzvám a hrozbám, jako jsou sucho, znečištění ovzduší či ztráta biodiverzity, jejichž řešení vyžaduje spolupráci napříč sektory.

„ANO odcházelo z Ministerstva životního prostředí s dobře nastavenou ochranou nejcennějších částí naší přírody v národních parcích. Pomohly v tom desítky tisíc lidí, kteří podepisovali petice, a stovky dalších demonstrovaly před Poslaneckou sněmovnou. Motoristé přicházejí s návrhem tento princip ochrany opustit, což by ohrozilo naše národní parky, klenoty naší krajiny, a zmobilizovalo proti vládě milovníky české přírody,” uzavírá Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA.

reklama
 
Hnutí DUHA

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Sídlo MŽP v Praze - Vršovicích. Zdeňka Vítková Ekolist.cz Motoristé v čele MŽP by mohli podle ekologických organizací ohrozit přírodu i zdraví lidí Pokládání izolace Foto: Lisa S. Shutterstock Snížit náklady na energie v nemocnicích a školách má 300 milionů korun ve formě dotací Ministerstvo zemědělství Foto: ŠJů Wikimedia Commons Koalice Spolu navrhuje převody některých kompetencí mezi ministerstvy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 52

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 41

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 8

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 97

Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist