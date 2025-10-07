Hnutí DUHA: Motoristé sobě by na MŽP zlikvidovali program ANO i opatření, která dříve zavedl ministr Brabec
Motoristé rovněž plánují ukončit podporu obnovitelným zdrojům a za jediný domácí zdroj považují uhlí, zatímco hnutí ANO v programu slibuje vytvořit podmínky pro rozvoj solárních, větrných nebo např. vodních elektráren a OZE považuje za velmi důležitou součást nízkoemisního energetického mixu. Do oblasti podpory obnovitelných zdrojů a dotačních programů patří i kotlíkové dotace, ke kterým se hnutí ANO dlouhodobě hlásí a ve kterých chce pokračovat i nadále. Motoristé s nimi však nepočítají, dotace odmítají a chtějí návrat k uhlí.
Program Motoristů navíc navrhuje důraz na využívání uhlí v energetice a jeho přímé nahrazení jadernou energetikou v budoucnosti, bez využívání obnovitelných zdrojů. To je nejen v rozporu s programem ANO, ale jedná se o zcela nereálný plán. Udržování uhelných elektráren by zdražilo elektřinu všem spotřebitelům. Jaderné reaktory nejsou ani v těch nejambicióznějších plánech vnímány jako úplná náhrada uhelných elektráren, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Součástí energetických strategií zůstává i rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
„Volební program ANO slibuje energetické úspory pro všechny, rozvoj obnovitelných zdrojů a pokračování kotlíkových dotací. To jsou přitom oblasti, které Motoristé ve svém programu i ve veřejných vystoupeních kritizují a chtějí rušit. Pokud by Andrej Babiš svěřil Ministerstvo životního prostředí zástupcům Motoristů, tak mu zruší jeho sliby voličům, prohloubí energetickou chudobu, zhorší kvalitu ovzduší a ohrozí energetickou bezpečnost a soběstačnost domácností i obcí. Předseda Motoristů Petr Macinka se netají tím, že chce v principu MŽP rozvrátit, aby nepřekáželo,” uvádí Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.
Ministerstvo životního prostředí vedené v letech 2014 až 2021 Richardem Brabcem zprostředkovalo občanům a obcím 70 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí a ministr je na evropské úrovni pomáhal pravidelně vyjednávat. Naopak Petr Macinka, předseda strany, která do února 2018 nesla název Referendum o Evropské unii, se vyjadřuje proti podpůrné politice financující ekologickou obnovu nekorektně, což jeho schopnost vyjednávat finance v Evropské unii podlamuje. Andrej Babiš navíc označil výrok Petra Macinky, že by státní deficit mohl být během čtyř let nulový, za „samozřejmě nesmysl“.
Ochrana životního prostředí patří mezi klíčové povinnosti státu. Funkce ministra životního prostředí vyžaduje vysokou odbornou kvalifikaci, respekt k vědeckým poznatkům a snahu o vyvážený rozvoj celé země. Česká republika čelí reálným výzvám a hrozbám, jako jsou sucho, znečištění ovzduší či ztráta biodiverzity, jejichž řešení vyžaduje spolupráci napříč sektory.
„ANO odcházelo z Ministerstva životního prostředí s dobře nastavenou ochranou nejcennějších částí naší přírody v národních parcích. Pomohly v tom desítky tisíc lidí, kteří podepisovali petice, a stovky dalších demonstrovaly před Poslaneckou sněmovnou. Motoristé přicházejí s návrhem tento princip ochrany opustit, což by ohrozilo naše národní parky, klenoty naší krajiny, a zmobilizovalo proti vládě milovníky české přírody,” uzavírá Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA.
