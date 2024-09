Iva Werbynská: EUDR – nutná ochrana přírody, nebo skrytá obchodní bariéra?

Jaroslav Řezáč 10.9.2024 07:15

by se dalo říci, že je to spíš větší problém pro výrobce, ale nikdo nikomu nenařizuje, že " výrobce" musí vyrábět zrovna v EU, takže to dopadne jako vždycky....všechno dovezeme.

Tyhle Evropské regulace vyhání pracovní místa mimo EU, dělají z "Evropy" zelený pupek světa ale v globálu poškozuje hlavně sám sebe.

Nedělejme si iluze, že tyhle " polovičaté " věci něco významně zachrání. Z10 miliard lidí na planetě je Evropa jen malinká část a ještě ani ne významná.

