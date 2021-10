Ivan Indráček: LPG je nejrozšířenějším alternativním pohonem na tuzemském trhu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Za první tři čtvrtletí letošního roku bylo registrováno 1 647 nových vozidel na LPG. To je výrazně více než za dosud rekordní rok 2015, v němž bylo za srovnatelné období registrováno přes 1 100 vozů. V segmentu továrních LPG vozidel jednoznačně dominuje Dacia. Oblibě se ale těší také dodatečné přestavby benzínových motorů na LPG, kterých byly letos realizovány asi 3 000. V součtu nově registrovaných vozů a přestaveb si tak LPG stále drží výrazný náskok před dalšími alternativními pohony.Za uplynulá 3 čtvrtletí letošního roku bylo dle údajů Centra dopravního výzkumu registrováno celkem 7 182 nových osobních automobilů, které jsou v rámci Národního akčního plánu čisté mobility (NAP ČM) považovány za „čisté“. Těmi se rozumí vozidla na plyn, elektromobily i hybridy a počet jejich nových registrací v uvedeném období meziročně vzrostl více než o polovinu. Největší zastoupení mezi novými vozidly s alternativním pohonem mají plug-in hybridy, jichž bylo za prvních 9 měsíců letošního roku registrováno asi 2,6násobně více než za stejné období loni. V absolutním vyjádření jich přibylo více než 3 000.

Podobným tempem meziročně vzrostl počet nových registrací u vozidel na LPG. Zatímco na konci září loňského roku bylo evidováno 688 nových továrních vozů na autoplyn, letos to bylo už 1 647 vozidel. Dominantní postavení má v tomto segmentu Dacia, a to hlavně s modelem Duster, u Renaultu vede model Clio. Dosud nejvíce nových automobilů s LPG bylo za první tři kvartály registrováno v roce 2015, a to něco přes 1100, za celý rok 2015 pak stejně jako loni téměř 1300. Letošek tak překonal dosavadní rekord nejen za tři čtvrtletí, ale za celý rok 2015, respektive 2020 už ke konci srpna.

Další větší část automobilů na LPG vzniká dodatečnými přestavbami benzínových motorů s přímým i nepřímým vstřikováním paliva. Ministerstvo dopravy ČR eviduje od začátku roku ke konci září celkem 3 521 přestaveb. Toto číslo zahrnuje montáže LPG, CNG i jejich demontáže. Čistě montáží LPG systémů tak byly asi tři tisíce. Celkový počet „nových“ vozidel na LPG ke konci září činil více než 4 500. LPG je tedy stále na prvním místě mezi „čistými“ pohony před plug-in hybridy a elektromobily.

Podle loni aktualizovaného NAP ČM je LPG nejrozšířenějším alternativním pohonem na tuzemském trhu. V Česku funguje téměř tisícovka odběrných míst, kde lze LPG tankovat, a v provozu je asi 170 000 vozů na LPG. Tyto automobily nyní přinášejí úsporu přes 70 000 tun CO2 ročně oproti situaci, kdy by tatáž vozidla spalovala benzín.

