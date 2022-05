Ivan Indráček: Vyšší obliba LPG se netýká pouze nových vozů. Počet přestaveb se letos meziročně zdvojnásobil

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Česku loni přibyl rekordní počet nových vozidel na LPG. Dle statistik za první čtvrtletí letošního roku se zdá, že má autoplyn v tomto roce našlápnuto k novému rekordu. V Německu bylo registrováno dokonce o téměř 300 % LPG vozů více. Výrazně však roste také zájem o přestavby benzínových motorů pro spalování propan-butanu. Zatímco nových vozidel, jejichž nabídka je omezená, bylo od ledna do března 2022 v Česku registrováno přes tisíc, dodatečných přestaveb bylo provedeno asi 1600.Celkově loni na českých silnicích přibylo asi 6 800 „nových“ vozů poháněných autoplynem. Zhruba jednu třetinu tvořily zcela nové automobily, které s možností spalovat LPG již sjely z výrobní linky. Zbylé dvě třetiny připadají na dodatečné přestavby. S jejich započtením tak LPG pohon jednoznačně dominuje segmentu takzvaných čistých vozidel, kam se kromě automobilů na plyn (LPG, CNG) řadí i elektromobily, hybridy a elektrická vozidla s palivovými články. Výrazný zájem o LPG pokračuje i díky extrémním cenám konvenčních paliv také v letošním roce. LPG si totiž na rozdíl od zemního plynu (CNG) stále drží cenovou výhodu.

LPG zdražilo podstatně méně než CNG. Je to dáno tím, že cena zemního plynu je vzhledem k závislosti na Rusku hodně citlivá na geopolitickou situaci. Cena LPG, které na Rusku primárně závislé není, přitom dlouhodobě osciluje kolem úrovně poloviny ceny benzínu, což platí i v současnosti.

V období od ledna do konce března 2022 bylo registrováno 1 021 nových LPG vozidel, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku trojnásobné množství. Přestaveb na LPG bylo v prvním čtvrtletí uskutečněno dle odhadu ČALPG asi 1 600, což znamená asi dvojnásobek oproti loňskému prvnímu kvartálu. Současným tempem lze na konci roku očekávat okolo šesti tisíc přestaveb a čtyř tisíc registrací nových továrních vozů na LPG. To by byl meziročně téměř stoprocentní růst u nových registrací a o třetinu více u přestaveb. Nabídka továrních modelů je však v současnosti omezená.

Přestavbové sady jsou nicméně dostupné rovněž pro pestrou škálu moderních přímovstřikových motorizací. Jako konkrétní příklad přestavby zcela nového vozu s přímým vstřikováním lze zmínit Škodu Octavii čtvrté generace 1.5 TSI, která s využitím LPG systému od italského výrobce Lovato jezdí v praxi dle různých testů o třetinu levněji. To může být zejména v aktuální situaci velmi zajímavé řešení také pro firemní flotily.

Výrazný růst registrací nových vozů s LPG pohonem eviduje rovněž Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) v rámci celé EU. Zatímco prodej vozidel na CNG pokračoval v prvním čtvrtletí 2022 v sestupném trendu a zaznamenal další dvouciferný pokles (‒56,0 %), vozidla na LPG výrazně rostla (+48,6 %). Za první tři měsíce roku 2022 bylo v EU registrováno 67 717 nových LPG automobilů. Zásluhu na tom má dvouciferný a v jednom případě dokonce trojciferný růst na čtyřech klíčových trzích: v Německu (+287,7 %), ve Francii (+76,6 %), ve Španělsku (+41,5 %) a v Itálii (+17,3 %).

reklama