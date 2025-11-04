Ivan Indráček: Vozy na autoplyn mají našlápnuto k dalšímu rekordu. Jak se ceny LPG dotknou emisní povolenky?
Období posledních 5 let je pro LPG pohon mimořádně úspěšné. V roce 2021 bylo registrováno přes 2,2 tisíce nových automobilů na LPG, o rok později už to byly 4 tisíce. Z celkových 4,5 tisíce nových registrací v loňském roce se v roce 2025 zřejmě posuneme na přibližně 6,2 tisíc nových LPG vozů. Půjde o více než třetinový nárůst. Další tisíce vozidel na autoplyn pak dle odhadů ČALPG na silnicích přibývá díky individuálním přestavbám benzínových motorů.
Kombinace hybridu a LPGNovým LPG vozům dominuje značka Dacia, které se sázka na LPG pohon vyplácí – v Česku je totiž více než polovina všech modelů této automobilky prodáno ve verzi LPG. Dvoupalivové motory na benzin a LPG nabízí již od roku 2010 a ve všech zemích, kde jsou tyto vozy v nabídce, Dacia již loni prodala více než milion automobilů na LPG.
Aktuální světovou novinkou je kombinace hybridní technologie, duálního palivového systému na LPG a pohonu všech kol pro modely Duster a Bigster. Hybrid-G 150 4X4 kombinuje 103 kW (140 k) 1,2litrový 48V mild-hybridní motor vpředu s elektromotorem vzadu o maximálním výkonu 23 kW (31 k) a poskytuje maximální výkon 113 kW (154 k) s točivým momentem 230 Nm pro spalovací motor a až 87 Nm pro elektromotor.
Díky elektromotoru připojenému k zadním kolům a 48V 0,84 kWh Li-Ion baterii, která se sama nabíjí při zpomalování a brzdění, je pohonná jednotka často schopna pracovat v čistě elektrickém režimu. Duster i Bigster tak může jezdit až 60 % času ve městě čistě elektricky.
LPG je stále nejlevnějšíZ aktuálního porovnání nákladů na ujetých 100 kilometrů, které pravidelně publikuje MPO, vyplývá, že nejlépe jsou na tom stále majitelé vozů na LPG. Naopak nejdražší je benzín. Velmi podobné náklady jako LPG vykazují elektromobily, tento údaj ale není úplně vypovídající. Ceny pohonných hmot v ministerském porovnání totiž vychází z celorepublikového průměru dle Českého statistického úřadu. Náklady na provoz elektromobilu se ale počítají dle vyhlášky o cestovních náhradách a ta letos stejně jako v roce 2024 stanovila za 1 kilowatthodinu elektřiny průměrnou cenu 7,70 Kč.
Cena dobíjení na veřejných stanicích ale může být klidně dvojnásobná nebo trojnásobná. Zatímco cena LPG je stabilní a jednotlivé čerpačky nevykazují výrazné výkyvy v cenách, u dobíjení baterií může být cenový rozptyl výrazně větší. Cenu za ujetý kilometr totiž ovlivňuje řada faktorů, tj, zda dobíjíte doma nebo na veřejné zejména ultrarychlé nabíječce, o jak velký vůz se jedná nebo zda se s ním pohybujete ve městě nebo na dálnici.
Na bio LPG se povolenky nevztahujíAktuálním tématem jsou emisní povolenky v dopravě (ETS 2), jejichž zavedení by se promítlo i do ceny fosilního LPG. Podle Českého statistického úřadu stojí litr LPG v průměru 16,90 Kč, zatímco benzín vychází na 34,37 Kč/l.
Litr fosilního LPG by zavedením ETS 2 zdražil o 2,30 koruny i s DPH. Protože ale současně poroste i cena benzínu z fosilních zdrojů, a to o 3,50 koruny za litr, cenová výhoda LPG, který dlouhodobě stojí zhruba polovinu toho co benzín, tak zůstane zachována. Navýšení ceny se samozřejmě vztahuje pouze k fosilním palivům.
Na některých českých čerpacích stanicích LPG již ale bývá k dostání určitý podíl bio LPG vyrobeného z obnovitelných zdrojů, kterého se povolenky nedotknou. V posledních dvou letech bylo do Česka dodáno více než 3 000 tun biopropanu, který vykazuje snížení emisí skleníkových plynů až o 94 % ve srovnání s motorovou naftou a o 91 % oproti fosilnímu LPG. Biopropan je chemicky zcela totožný s fosilním LPG a předpokládá se, že jeho podíl na trhu dále poroste.
