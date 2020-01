Ivo Kropáček: Zákon o odpadech v Poslanecké sněmovně: podporuje třídění, ale neřeší recyklaci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | spwidoff / Shutterstock Třídit můžeš, recyklovat ne. No a?

Poslanci a poslankyně dnes zahájili projednávání dlouhou očekávaného nového zákona o odpadech, když jej propustili prvním čtením do výborů. Nová legislativa správně zvyšuje motivaci k třídění odpadů, konkrétní podpora jejich návazné recyklace v návrhu chybí. Vláda místo toho navrhuje skládkovat snadno kompostovatelné odpady o deset let déle, než povoluje český zákon už nyní. V celé Evropské unii je přitom skládkování odpadů bez předchozí úpravy zakázáno již 20 let. Česku za ignorování evropských směrnic hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 milionů Kč.

Kladem vládního návrhu je zvýšení nízkých skládkovacích poplatků a jejich doplnění o motivační slevu pro obce, které budou zvyšovat třídění. Třídící sleva, kterou navrhovalo a prosazuje také Hnutí DUHA, zajistí, že se zvýšení skládkových poplatků nedotkne obcí, které zajistí vysokou míru třídění odpadů. I díky Hnutí DUHA se do návrhu zákona o odpadech navíc dostala povinnost třídit bioodpady i pro firmy. Ekologická organizace však upozorňuje, že Poslanecká sněmovna musí požadovat, aby legislativa mezi vytříděné odpady zahrnula i odpady končící v domácích kompostérech. Především menší obce by na třídící slevu nedosáhly a domácí kompostéry by byly nuceny nahrazovat zbytečným a v podmínkách malých obcí neekologickým tříděným sběrem bioodpadů.

Výrazným nedostatkem navržené legislativy je prodloužení skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů až do roku 2030. Již nyní končí na skládkách každoročně až 2,5 milionů tun odpadů, z čehož je až milion tun snadno kompostovatelných. Vládní návrh umožňuje vysypat na skládky navíc až 10 milionů tun odpadů, ze kterých do ovzduší nekontrolovaně unikne asi 10 milionů tun CO2 ekvivalentu, tedy víc než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období.

Také evropské předpisy požadují, aby nejpozději od roku 2024 byl biologický odpad tříděný a nebyl směšován s ostatními druhy odpadů. Naplnění tohoto ustanovení - tedy zavedení zákazu skládkování těchto odpadů už k roku 2024 a motivace k domácímu kompostování a třídění - by výrazně snížilo skládkování kompostovatelných odpadů.

Návrh zákona zatím bohužel neobsahuje poplatek za spalování směsných komunálních odpadů, jehož zavedení nám doporučuje jak Evropská komise, tak OECD.

Vláda také také nenavrhuje v zákoně o odpadech ani v jiných návrzích zákonů žádná opatření na podporu skutečné recyklace. Například zlepšení odbytu výrobků z recyklátů nebo zdražení použití primárních surovin, aby se materiál ve finále opravdu recykloval a nejen třídil.

Zákon správně zdražuje skládkování a motivuje obce k výraznému zlepšení separace odpadů třídící slevou, kterou jsme léta navrhovali. Tam, kde se bude poctivě třídit, mohou mít domácnosti nižší poplatky za nakládání s odpady.

Poslanci by však měli odmítnout návrh prodloužit o dalších deset let skládkování kompostovatelných odpadů. Tato praxe je totiž v EU již dvacet let nelegální. Naopak je potřeba, aby podpořili domácí kompostování a třídění bioodpadů. Pokud zákon neopraví, na skládkách se budou rozkládat odpady dál a vypustí do ovzduší během příštích deseti let stejné množství skleníkových plynů, jako veškerá letecká doprava u nás.

