Jakub Hruška: Analýza volebních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství je neveselá
Hnutí ANO – leitmotivem je vymezení proti Green Dealu. A to vůči klimatické části (omezování emisí skleníkových plynů). Že má Green Deal rozsáhlé části týkající se biodiverzity, struktury krajiny či pesticidů a hnojiv, to se jaksi „zapomnělo“. Anebo se vlastně vymezují i vůči tomu. To se ale nedá poznat. Za ochranu vod považují stavbu přehrad a využívání dešťové vody. V ochraně lesů vysadí stovky milionů stromů (to se stane tak jako tak). Jakých, to se nepíše. V zemědělství jsou obecné teze o ochraně venkovské krajiny (bez definice co to je…), jinak jde hlavně o podporu domácího potravinářství (překvapivě ani ne moc zemědělství jako takového). Důraz na precizní zemědělství, to je teď velká móda. Potřebujete velmi velmi drahé traktory se spoustou senzorů, které řídí aplikace hnojiv a pesticidů. Myšlenka dobrá. Jen to má ten háček, že to je v (české) praxi zatím skoro nepoužitelné. Jako jedni z mála mají zmínku o myslivosti – bohužel z věty „usnadníme myslivcům pečovat o přírodu a zvěř“ spíš vyplývá, že chtějí konzervovat současný stav, kdy lesy (kam vysadíme ty stovky milionů stromů) dál bude ve velké dramaticky ničit přemnožená zvěř. Vzhledem k tomu, že ANO bude zřejmě sestavovat vládu, tak bych tam fakt rád nalezl něco konkrétního.
SPOLU – tady se dokola opakuje slovo „rozumně“, případně „moudře“. Jinak ten výčet toho, co by se mělo dělat je OK. Jen tam fakt jakákoliv konkrétnost chybí. Jasný regres oproti předchozímu volebnímu programu, kde byly národní parky či procenta neprodukčních ploch krajiny. V zemědělství lepší – zřejmě souhlas se zastropováním přímých plateb a omezení byrokracie. Taky se nadchli pro zatím nedotažené precizní zemědělství. Ochrana půdy bez nějakých konkrétností. Obnova lesů s důrazem na výsadbu původních dřevin. O zvěři a myslivosti přímo na stránkách nic není, ale představitelé koalice řekli, že novelu zákona o myslivosti předloží po volbách jako poslanecký návrh, stejně jako dokončí proces vyhlášení NP Křivoklátsko.
SPD – žádný program ochrany ŽP jsem nenašel jsem ani já, ani umělá inteligence.
STAN – tady nalezneme všechno, co si myslím, že by bylo dobře dělat. Nejen snižování emisí skleníkových plynů, ale i adaptace na klimatickou změnu. Revitalizaci říčních ekosystémů, obnova lesů v pestré druhové skladbě, nestejnověké a zadržující uhlík. Nutnost novely zákona o myslivosti kvůli ochraně lesů. Zemědělská krajina jako prostor pro zemědělství, zadržování vody a ochranu biodiverzity. Tedy její restrukturalizace. Zatravněné cesty a údolnice, ochrana půdy, zejména důraz na ubývající organickou hmotu. Jasná znalost toho, jak fungují systémy evidence půdy a dotací, důraz pro využití pro tvorbu a evidenci krajinných prvků (rozuměj meze, lesíky, mokřady). Také vědí (a píšou), že existují zrovna dodělávané dokumenty jako je Politika krajiny a budoucí Nature Restoration Law (Nařízení o obnově přírody). Důraz na podporu menších zemědělců a zpracování zemědělské produkce na farmách. Taky to mají rozděleno na cíle i návrh způsobů, jak těch cílů dosáhnout. Chybí jen kvantifikace (alespoň náznakem). Nadšení mi bohužel kalí osobní zkušenost s tím, že v končícím volebním období byli někteří koaliční poslanci STANu ti, kteří vlastně nakonec zabránili přijetí některých důležitých novel zákonů (o myslivosti či ochraně přírody).
Piráti (se Zelenými na kandidátkách) - taky velmi dobrý program. Je stručný, tak není konkrétní, ale všechny důležité věci v něm jsou obecně obsaženy. Podpora biodiverzity, kdy vědí, že ji nelze zachránit ve velkých chráněných územích, ale je třeba to dělat v celé krajině. Vědí, že přírodu je potřeba obnovovat. Podpora rodinných farem a menších podniků, které mají k místní krajině vztah. Pomoc zjednodušením zemědělské byrokracie (je děsná, něco o tom vím…). Klimatickou změnu berou jako příležitost změnit energetiku (ano, ani oni neříkají, že to drhne časově – že chceme něco moc rychle, a nemáme připraveny některé komponenty jako je skladování energie). Pestré lesy s podrostním hospodařením, ponechávání starých stromů a některé (zdůrazňuji!!!) staré lesy ponechat bez těžeb na dožití. Renaturace vodních toků a ponechávání rozlivných oblastí v nivách. I kvůli zmenšení povodní. Osobně vím, že Piráti opravdu v minulém období na porblematice životného prostředí opravdu odvedli (zejména náměstci na ministerstvech i ve Sněmovně) velký kus práce.
Motoristé – to je partaj, která to celé pojala jako vymezení proti současné ochraně přírody, a to prakticky ve všech myslitelných bodech. Samozřejmě v čele s GREEN DEALEM. Tam, kde se pokusili být konstruktivní z toho čiší neuvěřitelný amatérismus. V rámci navrhované ochrany půdy (kdy chtějí hlavně zrušit protierozní vyhlášku) je věta: „Je třeba vycházet z moderních poznatků půdní biologie, humifikace a hydrologie, nikoli z byrokratických tabulek.“. Humifikace… No a odstavci o lesích je highlight: „Opustíme princip tzv. bezzásahovosti.“ Asi nemusím pokračovat.
Stačilo! – prakticky nic o ochraně přírody nemá (i když ta kapitola existuje). Například hlavní myšlenkou odrážky o lesích je: „Zabráníme plánovanému zákazu sběru plodů a chrastí.“. V zemědělství je to lepší, ale jde hlavně o hospodářské otázky (obnova živočišné výroby a tím zamezení vývozu obilí, podpora potravinové produkce malých farmářů, odběry lokálních produktů školami), o struktuře krajiny tam není nic a ochrana přírody je vyřešena větou: „podmínky k hospodaření na zemědělské půdě, které budou trvale zlepšovat životní prostředí. Obděláváním půdy se zvyšuje její úrodnost a kvalita životního prostředí (zadržování vody, vzduch v půdě, život v půdě, hmyz, ptactvo).“ No a vymezení vůči Green Dealu je také důležitým motivem programu. A předpokládám že také bez dostatečné znalosti kontextu neenergetické části.
Tak si to nějak přeberte…
reklama
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (14)
Jaroslav Řezáč29.9.2025 14:22
Jan Šimůnek29.9.2025 14:44
Zelení soudruzi prostě přepínali strunu tak dlouho, až začíná praskat. To, že GD podporuje strana napojená na organizovaný zločin (viz první výpovědi vyšetřovaných v kause Dosimetr), je také něco, co má jakousi výpovědní hodnotu.
My nepotřebujeme žádný Green Deal. My potřebujeme dát do cajku zemědělství, na takovou úroveň, abychom v případě nějakého krachu byli s to na vlastních potravinách alespoň nouzově přežít (třeba s přídělovým systémem). A pokud je to v rozporu s vizemi ekologů, pak přednost musejí dostat lidé.
Příroda je a musí být pro lidi, a ne lidé pro přírodu. Nehledě k tomu, že pokud necháme zelené realizovat jejich jurodivé vize, zpravidla to skončí katastrofou, viz Šumava, viz České Švýcarsko a najde se toho víc. Ostatně i ty toxické látky ve vejcích (článek o kousek dál) jsou výsledkem ekologických aktivit a ničeho jiného.
Břetislav Machaček29.9.2025 16:56
ekologii. Občan nesmí topit dřevem ve starém kotli, ale tisíce tun nedokonale spáleného dřeva při lesním požáru je darem pro přírodu,
protože se tímto vrací k původním přírodním jevům. Pak je tu norma
postihující už i staré mopedy a přitom se k nám vozí LNG čadícími
obřími tankery. No a pak třeba postihy za zasakování odpadních vod
ze septiků na které za sucha lačně čekají stromy a keře a která má
končit v ČOV, která ji nedokáže účinně vyčistit a nebo ji ochozem
rovnou vypouští nečištěnou LEGÁLNĚ do řeky. Ty dvojí metry občany
vytáčejí a když slyší něco o zpřísnění norem, tak budou raději volit
ROPÁKY, když budou kandidovat. Pokud se na pilu moc tlačí, tak se
zuby vylámou a je dořezáno, jak už se stalo kdysi straně Zelených.
Proto jiné strany mlží, brzdí a některé i obracejí kabáty, protože
zjistily, že už ta pila řeže z posledního a hrozí to vylámání zubů.
Zkuste se zamyslet, k čemu je chudému čisté životní prostředí, když
mu je doma zima a pokud nějaký domov vůbec má? Ve světe žijí chudí
lidé na skládkách, živí se přebíráním odpadků, topí jimi a vaří na
nich. Jiní chudí i pod hrozbou trestů vypalují pralesy, aby měli kde
pást zvířata a pěstovat potraviny. Jinde jezdí čadícími auty bez
nějakých STK a emisních známek a to vše naši lidé vědí, že se tu
stále přitvrzuje a jinde na to kvákají a navíc jich narůstá a tím i
to znečištění. Chce to ukončit to přehánění a provádět pouze to, co
už nebude občany dál zbytečně omezovat a buzerovat. A když, tak jen
v nezbytně únosné míře, aby je to nezasáhlo existenčně, jako třeba
emisní povolenky pro domácnosti.
smějící se bestie29.9.2025 17:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Jindřich Štěpánek29.9.2025 21:38 Reaguje na Břetislav Machaček
1. Občan nesmí topit dřevem ve starém kotli, ale požáry jsou v pořádku. Ano, protože jsou v určité míře přirozené.
2. Pak je tu norma
postihující už i staré mopedy. Jaká ? Emise se jednak u motorek neměří a emise se obecně kontrolují vůči normě platné při schválení daného vozidla.
Miloš Zahradník29.9.2025 22:33 Reaguje na Jindřich Štěpánek
V urcite mire, samozrejme...
Jindřich Štěpánek30.9.2025 05:14 Reaguje na Miloš Zahradník
Jindřich Štěpánek30.9.2025 05:14 Reaguje na Miloš Zahradník
Jindřich Štěpánek30.9.2025 05:14 Reaguje na Miloš Zahradník
Jindřich Štěpánek30.9.2025 05:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Jan Šimůnek29.9.2025 17:54
Uvědomte si, že v ekologii se dostaly k moci psychopatické zjevy, které mají zálibu vymýšlení zjevných nesmyslů a jejich prosazování čistě z důvodu uspokojování se buzerací lidí. 90 % plus agendy ekologů jsou bezcenné nesmysly, které přírodě jen škodí, ale škodí také lidem, což je jejich plus v očích ekologů. A pokud bychom vzali agendu od našeho vstupu do EU, tak to může být i 99 %.
Já pamatuji dobu, jak ekologové prosazovali auta s dieselem, protože mají nižší emise než auta na benzín. Až si to lidé, aby udělali něco ekologického (jako třeba moji tcháni) koupili, tak za pár let nebylo nic horšího než diesel, do řady oblastí ve městech se dělají z naprosto nejapných důvodů zákazy vjezdu atd. Přitom rozhodně nedošlo k nějakému objevu něčeho škodlivého, o čem by se dříve, v době, kdy ekologové diesely doporučovali, nevědělo.
Ekologie je prostě pavědecká ideologie, s jejímiž prosazovateli je třeba o volbách vymést tak, aby měli jen nepatrnou možnost se chovat podle svého, tedy škodit jako veřejný nepřítel. Kdo nechce ekologickou buzeraci, ten ať nevolí nikoho, koho autor tohoto článku chválí, ani nikoho z těch, které chválí v jiném článku "Zelený kruh".
.
Kdysi jsem viděl krásný referát o "smetišťácích", tedy lidech, kteří v zemích 3. světa opravdu žijí na smetištích. Konkrétně to bylo o smetištích z Egypta, u Káhiry. Tam ukazovali i jakýsi vývoj, od nejnovějších komunit, žijících v podstatě "z ruky do huby", až po ty, co si po pár letech pomohou k domečkům a zapojují se např. do recyklace či separace na tříděný odpad vyhozených věcí. Je zajímavé, že ač jsou to muslimové, starají se o ně křesťanské charity. Čili do výzkumu těchto lidí se zapojili i vědci z tuzemska.