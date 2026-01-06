https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-hruska-ceska-pole-zajici-a-glyfosaty
Jakub Hruška: Česká pole, zající a glyfosáty

6.1.2026 | Jakub Hruška |
Česká zemědělská krajina není v dobrém stavu, o tom se nakonec mluví pořád dokola. Jedním z prokletí pro druhovou rozmanitost je nadměrné používání pesticidů (a to samozřejmě nejen u nás).
 
U nás je ale velmi oblíbené plošné, a klidně v roce několikanásobné použití totálního herbicidu glyfosátu (Roundupu), nejpoužívanějšího herbicidu světa. Výsledkem jsou velké plochy zrzavých polí (s glyfosátem zahubenou vegetací). Tyhle pouště pak jsou velmi nehostinné pro všechno živé.

A protože člověk nemá jen nadávat, už od roku 2016 analyzujeme moč ze zajíců na obsahy mnoha pesticidů. A teď jsme vyhodnotili trendy právě koncentrací glyfosátu. No, a výsledek je (ale i trochu není) překvapivý – mezi lety 2016-2024 se koncentrace glyfosátu v zaječí moči nezměnily. A to přesto, že REPORTOVANÁ spotřeba glyfosátu v zemědělství klesla (hlavně v letech 2016-2018) o ca. 40 %.

V posledních letech zase malinko stoupá (viz graf dole), ale to je kosmetické.

Promoření zemědělské krajiny se tedy na úrovni receptorů (těch zajíců) nezměnilo, a výsledky můžeme vidět zejména na dlouhodobém poklesu všeobecné biodiverzity – ubývá hmyz, motýli, koroptve, skřivani, ale i ti zajíci. Ty (a to s pesticidy přímo nesouvisí) navíc od loňska hubí zbrusu nový kmen myxomatózy.

Odborný článek k tématu vyšel v docela dobrém vědeckém časopise Agriculture, Ecosystems and Environment.

Jakub Hruška
Autor je přírodovědec.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora
Jakub Hruška: Jak dobře pronajímat pole? Jakub Hruška: Nad ochranou přírody zamlženo Zasakovací mez mezi kukuřičnými poli u Dolan ve Středních Čechách. Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

