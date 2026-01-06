Jakub Hruška: Česká pole, zající a glyfosáty
A protože člověk nemá jen nadávat, už od roku 2016 analyzujeme moč ze zajíců na obsahy mnoha pesticidů. A teď jsme vyhodnotili trendy právě koncentrací glyfosátu. No, a výsledek je (ale i trochu není) překvapivý – mezi lety 2016-2024 se koncentrace glyfosátu v zaječí moči nezměnily. A to přesto, že REPORTOVANÁ spotřeba glyfosátu v zemědělství klesla (hlavně v letech 2016-2018) o ca. 40 %.
V posledních letech zase malinko stoupá (viz graf dole), ale to je kosmetické.
Promoření zemědělské krajiny se tedy na úrovni receptorů (těch zajíců) nezměnilo, a výsledky můžeme vidět zejména na dlouhodobém poklesu všeobecné biodiverzity – ubývá hmyz, motýli, koroptve, skřivani, ale i ti zajíci. Ty (a to s pesticidy přímo nesouvisí) navíc od loňska hubí zbrusu nový kmen myxomatózy.
Odborný článek k tématu vyšel v docela dobrém vědeckém časopise Agriculture, Ecosystems and Environment.
