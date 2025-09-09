https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-hruska-myxomatoza-u-nasich-zajicu-potvrzeno
Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

9.9.2025
Uhynulý zajíc.
Uhynulý zajíc.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Čedidla
Hlásím, že máme další malér v zemědělské krajině. Objevil se, ve zkratce řečeno, „zmutovaný“ vir myxomatózy, který začíná masivně hubit zajíce polního. Myxomatóza až dosud byla výlučně králičí choroba, a v kontinentální Evropě v 60. a 70. letech 20. století prakticky zlikvidovala do té doby hojného králíka divokého. Zajíc na ní nebyl vnímavý.
 
Ovšem v roce 2018 se objevil ve Španělsku a Portugalsku na zajíce přenosný kmen viru myxomatózy. Od roku 2022 se šířil na pomezí Holandska a severního Německa (a šíří se tam pořád). No a v létě letošního roku se objevil v Dolním Rakousku, nejprve pár desítek km od jižní Moravy, ale bohužel doputoval i k nám (což není překvapení, vir šíří hmyz).

První zprávy od nás jsme v rámci našich „zaječích“ výzkumů dostali koncem srpna z jižní Moravy. Symptomy mrtvých zajíců odpovídali této nákaze. Proto jsme poslali vzorky do laboratoře a zaječí kmen viru myxomatózy na jižní Moravě máme nyní potvrzený. Bohužel nákaza již zasáhla Znojemsko, Mikulovsko a Břeclavsko a dále se šíří Co to znamená?

V první vlně uhyne, podle španělských údajů, 60 - 70% jedinců. Rakouští kolegové, kteří nákazu mají již od června hovořili o ještě větší mortalitě. Na základě analogie s průběhem myxomatózy u králíků se možná se během let vytvoří částečná rezistence, ale jednak to může trvat desetiletí, ale taky to celé u zajíce může probíhat jinak. Prostě nevíme, je to příliš čerstvé.

Tak se omlouvám za velmi špatné zprávy...

P.S. Myxomatózu jsme si do Evropy zavlekli cíleně – byla „doma“ u lesních králíků v Jižní Americe, ale jeden francouzský lékař se chtěl v roce 1952 zbavit králíků na svém pozemku v centrální Francii. A takhle to dopadlo...

foto - Hruška Jakub
Jakub Hruška
Autor je přírodovědec.

