Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno
První zprávy od nás jsme v rámci našich „zaječích“ výzkumů dostali koncem srpna z jižní Moravy. Symptomy mrtvých zajíců odpovídali této nákaze. Proto jsme poslali vzorky do laboratoře a zaječí kmen viru myxomatózy na jižní Moravě máme nyní potvrzený. Bohužel nákaza již zasáhla Znojemsko, Mikulovsko a Břeclavsko a dále se šíří Co to znamená?
V první vlně uhyne, podle španělských údajů, 60 - 70% jedinců. Rakouští kolegové, kteří nákazu mají již od června hovořili o ještě větší mortalitě. Na základě analogie s průběhem myxomatózy u králíků se možná se během let vytvoří částečná rezistence, ale jednak to může trvat desetiletí, ale taky to celé u zajíce může probíhat jinak. Prostě nevíme, je to příliš čerstvé.
Tak se omlouvám za velmi špatné zprávy...
P.S. Myxomatózu jsme si do Evropy zavlekli cíleně – byla „doma“ u lesních králíků v Jižní Americe, ale jeden francouzský lékař se chtěl v roce 1952 zbavit králíků na svém pozemku v centrální Francii. A takhle to dopadlo...
reklama