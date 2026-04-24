https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-hruska-na-velikosti-zalezi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jakub Hruška: Na velikosti záleží!

24.4.2026 | Jakub Hruška |
Hraboš otrávený jedem. Ilustrační snímek.
Hraboš otrávený jedem. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Klára Hlubocká / Česká společnost ornitologická
Tedy nejméně co se týče velikosti polí a výskytu hrabošů. Dlouho se o tom jen spekulovalo, ale konečně jsou tady průkazná data.
 
Čím větší je pole, tím vyšší je hustota hrabošů. Vyplývá to ze studie týmu prof. Tkadlece z Olomouce (UPOL).

Od roku 2015 shromažďovali data z moravských a českých polí, a vyšlo to velmi průkazně. Čím větší pole, tím vyšší hustota hrabošů (viz graf). A jasně z toho vyplývá, že na nejmenších polích je opravdu o hodně měně hrabošů než na velkých. Závislost se znatelně zplošťuje u jarních pozorování zhruba někde okolo 10 ha. A dramaticky dále klesá pod těmi 10 ha. To mimo jiné vysvětluje, proč když u nás se opakovaně vyskytují „přemnožení“ hraboši, tak v sousedním Rakousku o tom prakticky nic nevědí.

Zrovna teď se opakovaně jedná o tom, že by bylo povoleno znovu rozhazování jedů proti hrabošům volně po povrchu polí. To jednak odporuje samotnému návodu k použití u Stutoxu od výrobce, kde se jasně konstatuje použití jen do nor, a samozřejmě to také znamená otravy jiných živočichů – typicky zajíců, koroptví, bažantů, kteří Stutox (což je fosfid zinečnatý, který při pozření a reakcí s kyselinou v žaludku uvolní jedovatý plyn fosfan ) z povrchu sežerou.

Sekundárně se otráví dravci (třeba extrémně vzácná "polní" sova sýček), ale třeba i čápi, kteří pozřou otrávené hraboše.

Takže problém je jasný, a jeho řešení také – snížit rozlohy našich polí. A že to je řešení třeba i pro erozi netřeba dodávat.

reklama
 
foto - Hruška Jakub
Jakub Hruška
Autor je přírodovědec.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist