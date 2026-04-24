Jakub Hruška: Na velikosti záleží!
Od roku 2015 shromažďovali data z moravských a českých polí, a vyšlo to velmi průkazně. Čím větší pole, tím vyšší hustota hrabošů (viz graf). A jasně z toho vyplývá, že na nejmenších polích je opravdu o hodně měně hrabošů než na velkých. Závislost se znatelně zplošťuje u jarních pozorování zhruba někde okolo 10 ha. A dramaticky dále klesá pod těmi 10 ha. To mimo jiné vysvětluje, proč když u nás se opakovaně vyskytují „přemnožení“ hraboši, tak v sousedním Rakousku o tom prakticky nic nevědí.
Zrovna teď se opakovaně jedná o tom, že by bylo povoleno znovu rozhazování jedů proti hrabošům volně po povrchu polí. To jednak odporuje samotnému návodu k použití u Stutoxu od výrobce, kde se jasně konstatuje použití jen do nor, a samozřejmě to také znamená otravy jiných živočichů – typicky zajíců, koroptví, bažantů, kteří Stutox (což je fosfid zinečnatý, který při pozření a reakcí s kyselinou v žaludku uvolní jedovatý plyn fosfan ) z povrchu sežerou.
Sekundárně se otráví dravci (třeba extrémně vzácná "polní" sova sýček), ale třeba i čápi, kteří pozřou otrávené hraboše.
Takže problém je jasný, a jeho řešení také – snížit rozlohy našich polí. A že to je řešení třeba i pro erozi netřeba dodávat.
