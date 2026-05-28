Jakub Hruška: Tak letos řepka dokvetla
Začnu klady:1. Má hluboké kořeny, dlouho kryje půdu (září-červenec), je protierozní plodinou.
2. Lisuje se z ní kvalitní potravinářský olej.
3. Za současné situace v českém zemědělství byla (dosud) jistotou slušného výdělku. Na pěstování řepky nejsou žádné speciální dotace, je na ni ale dobrý odbyt na (dotovaná) biopaliva 1. generace. Jenže ji vadí sucho, a výnosy klesají i kvůli zákazům některých insekticidů, a obecně poklesu ceny této komodity. I to jsou zřejmě důvodem poklesu pěstování (viz dále). A letos při panujícím suchu asi výnos zase bude bídný.
4. V pěstebních postupech nahrazuje pícniny (vojtěška, jetel), které se nepěstují, protože nejsou "potřeba". Máme velmi málo dobytka.
5. Za takový klad/neklad lze možná považovat, že oseté plochy "poklesly" letos na 311 tisíc ha (data ČSÚ), což je pokles o 25% z maxima 418 tisíc ha osetých v roce 2013. Mimochodem v roce 1990 se řepka pěstovala jen na 100 tis. ha (viz graf).
A teď ty zápory:1. Více než polovina řepky se používá na biopaliva (metylester řepkového oleje – MEŘO se přidává do nafty). Biopaliva první generace (což je MEŘO) považuju za velikou ekologickou chybu, a je třeba od nich co nejrychleji odejít. A to proto, že:
2. Pěstování řepky vyžaduje masivní chemizaci. Na olejniny, tedy hlavně řepku se používá nejvíce totálního herbicidu glyfosátu (Roundupu) ze všech plodin. V podzemních vodách v oblastech, kde se pěstuje hodně řepky, jsou pravidelně detekovány další herbicidy. Řepka se „stříká“ často až 10x ročně.
3. Řepka se hodně hnojí, má vysoké nároky na živiny. Přitom je z vědecké literatury známo, že dusíku jsou plodiny schopné využít jen v průměru za 17 % dodané dávky. Zbytek skončí jako dusičnany ve vodě, nebo amoniak v ovzduší.
4. Včely řepku opylují, protože v naší extrémně chudé krajině nenacházejí na jaře mnoho další pastvy. A tráví se insekticidy v řepce, a nosí je do medu.
5. Jsem pořád přeborníky v pěstování řepky v Evropě – i po poklesu pěstování je to z 15 % orné půdy na 12 %. Sousední Rakousko 5 %. Ale pozor – kdyby se rozdělilo Německo na západ a NDR, tak soudruzi z NDR by byli lepší než my. Řepka se vůbec hojně pěstuje v postkomunistických státech, kde je málo dobytka jako výsledek transformací zemědělství po roce 89.
6. Řepka se pěstuje na velkých lánech polí – to se ale u nás pěstují všechny plodiny. Jenže řepka díky svému masívnímu „ošetřování“ tak ničí půdu a vodu na velkých rozlohách najednou, a stává se velmi slušnou ekologickou bariérou a pastí. Kdyby byla pole menší, měla mezi sebou travnaté pásy, biopásy nehnojených a nestříkaných směsí, byly v ní potoky, meze, cesty a stromořadí, tak ani negativní ekologický efekt pěstování řepky by nebyl tak velký. Prostě na velikosti záleží. Polí i dotací....
