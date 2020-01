Jan Cemper: Jak myslivci naletěli hoaxu aneb Poplašná zpráva o vypouštěných vlcích, kteří se prý nebojí člověka

Jarek Schindler 9.1.2020 07:31

Tento článek je krásným příkladem toho, jak to vypadá , když se sejdou dva „odborníci“ na vlka . U šiřitele poplašných správ pana Beneše mě to nepřekvapuje. Pokud ale něco takového napíše pan Cemper jako šefredaktor webu Manipulátoři.cz, tak mě to zarazí. Opravdu u vás záleží na faktech pane Cemper? Kolik jste těch vlků ve volné přírodě viděl? Pokud někdo považuje jako rozlišovací znak, že „ při běhu vlk ladně pluje vzduchem, zatímco pes se jím těžkopádně „prodírá““., tak mi nezbývá než jej označit za pitomce. Ony i ty další uvedené rozlišovací znaky při letmém pohledu většinou nic neříkají a nerozliší ale to „ladné plutí“ je opravdu perla perel. Jen pro zajímavost z tisku: „Nedaleko slovenských hranic, na jihovýchodě Polska zastřelili myslivci vlka, který pokousal dvě děti. Pitva prokázala, že zvíře bylo zdravé, mělo pouze vylomené dva špičáky, informoval ve čtvrtek( 28.6.2018) list Gazeta Wyborcza (GW)“. Co je ale na tom zásadní je fakt , že : „Výsledky pitvy, o kterých ve čtvrtek informovala GW, prokázaly, že vlk starý dva či tři roky neměl vzteklinu. Nyní se čeká ještě na výsledky analýzy DNA, podle některých odborníků totiž nemuselo jít o čistokrevného vlka, ale o křížence vlka a psa“ .Tak myslivci musí umět rozeznat na dálku a odborníci musí čekat na výsledky DNA pane Beneš? A na závěr: „Podle Bartosze Pirgy z Bieszczadského národního parku je rovněž zvláštní, že se zvíře nebálo lidí. Vlci jsou totiž běžně velmi plaší. Mohlo jít ovšem o zvíře vychované člověkem a později vypuštěné do přírody. Ten článek a informace, které jsem použil,to je také poplašná zpráva?

