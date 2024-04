Jan Činčera: Revize RVP a jedinečná příležitost ovlivnit podobu základního vzdělávání na desítky let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

Do 31. 5. je možné posílat svoje připomínky k návrhu nového rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání . Dokument mimo jiné vymezuje, jak by měla v následujících desetiletích na školách vypadat environmentální výchova: co by se žáci měli učit a jak.Návrh, na kterém se podíleli experti a učitelé z desítek organizací, je kompetenčně orientovaný. Z hlediska environmentální výchovy to znamená, že hlavní důraz se v něm neklade na dílčí znalosti, ale na kompetence pro udržitelnost.

Žáci by se podle něj měli učit přemýšlet o místě, kde žijí a o tom, co by se v něm mělo změnit, měli by se učit chápat provázanost mezi environmentální, ekonomickou a sociální stránkou klimatické změny či kriticky přemýšlet a plánovat vlastní či společné akce pro ochranu životního prostředí.

Environmentální výchova by podle návrhu měla procházet celou školou a být realizována nejenom v jednotlivých předmětech, ale i formou průřezových projektů.

Připomínky, ale i případnou podporu k návrhu je možné do konce května posílat prostřednictvím portálu Národního pedagogického institutu.

