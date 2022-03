Jan Činčera: Jaký byl Světový kongres environmentální výchovy?

Foto | Lukáš Bujdák / Lukáš Bujdák / WEEC Kongres WEEC.

V pátek 18. 3. skončil poslední den 11. ročníku Světového kongresu environmentální výchovy (WEEC), který jsme organizovali. Spolu s ním probíhal také jeho mladší bratříček Youth Environmental Education Congress , určený pro aktivní středoškoláky a vysokoškoláky. Tady je pár mých postřehů.

• Bylo to veliké dobrodružství! A dopadlo to dobře. Budu ještě sbírat data na solidnější evaluaci, ale zatím se zdá, že převládá výborné hodnocení. Myslím, že jsme všechny trochu překvapili, že se nám akci navzdory extrémně složitým podmínkám podařilo udělat.

• Řada účastníků o naší environmentální výchově celkem nic nevěděla. To se teď změnilo – i díky řadě příspěvků českých autorů a skvělé organizaci terénních sekcí a exkurzí. Takže mise "dostat naši environmentální výchovu do světového povědomí" se určitě podařila.

• Chtěli jsme podpořit spolupráci mezi různými skupinami účastníků. Jsem moc rád za setkání několika mezinárodních sítí, které v rámci kongresu proběhly. V Praze tak například proběhlo první setkání pracovní skupiny Evropské komise k vzdělávání pro udržitelnost, setkání sítě k „wild pedagogies“ a další. Snad se nám podařilo zaháčkovat se do všeho, co šlo.

• Kvůli stále ještě hrozícímu covidu byla účast o něco menší, než jsme plánovali (počítali jsme s 800-1000 účastníky, měli jsme zhruba 550, z toho část online, na kongresu mladých bylo asi 150 účastníků). To nám na jedné straně přineslo nemalé potíže s rozpočtem, na druhé to pomohlo udělat akci komornější a příjemnější. I u konferencí platí, že větší není vždy lepší.

• Budoucnost patří hybridním kongresům. K tomu jsem byl dost skeptický, nicméně v realitě to fungovalo velmi dobře. V dalších letech možná už nebude covid, ale řešit uhlíkovou stopu určitě budeme. Klíčem je profesionální zabezpečení a nastavení interaktivní platformy podle potřeb akce. Byli jsme první hybridní WEEC v historii, ale asi ne poslední. Podobný model nyní po nás přebírá například konference Severoamerické asociace environmentální výchovy, pro jednou jsme tedy neobjevili Ameriku, ale Amerika nás.

• Internetová platforma s nahrávkami celého obsahu je svým způsobem "game changer", který protahuje kongres za hranice jeho délky trvání. Otázkou je, jak moc bude v následujících měsících využívána. Trochu jsme nestíhali, bylo by dobré ji spustit v trochu větším předstihu před akcí. Na platformě je nyní zhruba tři sta příspěvků… počítám, že se na konec dostanu někdy před letními prázdninami.

• Kongresy tohoto typu je důležité dělat participativně, se zapojením lidí z široké komunity do organizace. Občas to bylo náročné (bylo třeba koordinovat hodně lidí a někteří měli trochu problém s dodržováním termínů), ale určitě se to vyplatilo z hlediska jejich zájmu o akci a o svoji část na ní. Zapojilo se více než dvacet domácích organizací a celkem nejméně sto lidí z celého světa.

• Chtěli jsme ohlídat kvalitu a celkem se povedlo, všechny příspěvky, které jsem zatím viděl, byly zajímavé. Pomohlo jasné nastavení pokynů pro příspěvky, recenzní řízení a odpovědnost vedoucích tematických sekcí za jejich část kongresu.

• Propojení "velkého" kongresu s kongresem mladých (YEEC) fungovalo velice dobře. V budoucnu bych si uměl představit i vyšší míru propojení obou akcí. Organizátoři YEEC odvedli skvělou práci!

• Propojení "akademické" a "terénní, prakticky orientované" části fungovalo také velmi dobře. Opět bych si uměl představit i vyšší míru prolnutí. "Teoretici" i "praktici" mají svoji jedinečnou perspektivu a je důležité, aby se občas potkávali.

• Vysoká cena WEEC zůstane bariérou, pokud se něco nezmění v organizační struktuře, která k němu vlastní práva. Je ale třeba říct, že ani tak by akce nebyla levná, stojí to prostě dost peněz. Hodně účastníkům z České republiky pomohli Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy a projekt Erasmus, bez kterých by dopad akce náš region byl o dost menší.

• Podmínky nebyly jednoduché... ale šlo to zvládnout. Hodně nám pomohla podpora ze strany našich partnerů (děkujeme). Díky moc všem, kdo v tom jeli s námi!

