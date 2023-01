Jan Frouz: Jsou velké požáry důsledek toho, že jsme oheň vypudili z krajiny?

Karel Zvářal 25.1.2023 08:11

Pane Frouzi, neuvažoval jste o tom, nechat si ten návrh patentovat?-) Takový pravidelný požár, řekněme jednou za deset let, kdyby prošel našimi strukturovanými lesy, tak zmizí minimálně výsadba a hustníky. Mohlo by se začít odznova, kola ekonomiky by se točila a ekologisti by byli spokojený. Velkolepé!



Jinak preventivní vypalování v zimě je stonásobně lepší, než požár od vajglu v letní/návštěvnickou sezónu s hnízdy a mláďaty v trávě. Tam to má význam, ale nejde to aplikovat všude. Když dva dělají totéž,...

