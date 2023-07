Jan Kondziolka: Jak osvětlit zahradu co nejšetrněji?

Foto | Jan Kodziolka / Dall-E Exemplární příklady špatné praxe

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Proč musíme svítit?

V nedávné době vyšel na serveru Ekolist PR článek, který se věnuje venkovnímu osvětlení zahrad, domů, teras apod . Článek obsahuje několik tvrzení, která jsou přinejmenším sporná a k ekologicky šetrnému svícení by potřebovaly doplnit o další doporučení. Rozhodně není cílem mé reakce nějak rozporovat vhodnost svítidel zmíněné konkrétní značky. Věnoval bych se spíše faktickým doporučením, například: Jak osvětlit zahradu co nejšetrněji?

V první řadě bych nutnost osvětlování zahrad pojal tak trochu filozoficky. Potřebujeme mít zahradu, jakožto kousek přírodě blízkého prostředí kolem našeho domu, osvětlenu?

Rozhodně není sporu, že je vhodné osvětlit místa, kde se pohybujeme (vchod, příjezd, terasu). Poslední dobou ale čím dál častěji vidíme různé lampičky v trávníku, záhonu, nebo jako v článku zmíněné zvýraznění okrasných rostlin.

V posledním roce až dvou se ještě více rozšiřuje osvětlení samotného domu. Naprosto obyčejný rodinný dům a lidé cítí potřebu ho celonočně zvýraznit, aby šel vidět i v noci.

Toto vidím paradoxně jako největší problém v problematice světelného znečištění.

Pokud vedeme debatu o úsporách ve svícení veřejným osvětlením, jak potom chceme vysvětlit, že není nutné svítit na kostel, když lidé potřebují svítit na obytný dům?

Foto | Jan Kodziolka / Dall-E Exemplární příklady špatné praxe

Aby bílá, nebyla moc bílá!

Dále v článku zcela chybí apel na barevné podání užitého světla. Aktuálně vydaná technická norma má požadavek, aby se v noci používalo teplé světlo s teplotou chromatičnosti do 2700 K.

My však osvětlujeme „přírodní“ prostředí, kde by měl být požadavek ještě přísnější. Sami autoři normy přiznávají, že hodnota 2700 K byla spíše kompromisem a sami doporučují co nejteplejší barevné tóny.

Jaká je však praxe? Nejčastěji se osvětluje studenou bílou. Pokud navštívíte nejbližší hobby market, tak nejčastější zahradní reflektor, který tam najdete, bude v provedení 4000 K.

Všeho příliš škodí

V článku je také zmíněno: „Tato svítidla mají schopnost osvětlit velké plochy a vytvořit silný světelný tok, což je ideální pro bezpečnostní účely… “ Tak takto opravdu ne. Více světla neznamená více bezpečí. Naopak, příliš oslnivé světlo naopak bezpečnost snižuje!

Článek pak však vhodně doplňuje, že světlo je potřeba vhodně směřovat, s čímž se dá jedině souhlasit. Co bych však ještě doplnil je, že svítidla (i ty dobře směrovaná) je potřeba zhasínat, když nejsou potřeba.

Často vidíme příjezdovou cestu, dlouhou několik desítek metrů, která je celonočně osvětlena obvykle ne dobře směrovanými historizujícími lucernami. Ano, klidně, ale na začátek a na konec je potřeba umístit pohybový senzor s latencí vypnutí.

Jinou možností je spojit světelný okruh s ovládáním brány. Totéž může platit o vchodových svítidlech a „bezpečnostních“ reflektorech.

Závěrem

Byl bych rád, kdyby lidé byli spíše zdrženliví a uvědomili si, že ne vše, co můžeme, také musíme.

Rozumím důvodu, že komerční tlak nebo srovnávání se s mainstreamem je čím dál tím větší. Také cenová dostupnost je lepší. Avšak zkusme zůstat trochu skromní a ohleduplní k okolí.

Bohužel však vidím, že většinové populaci toto moc vysvětlit nejde. Z tohoto důvodu jsem raději všechny použité obrázky nechal vygenerovat umělou inteligencí. Byť je všude v okolí příkladů dost, nerad bych se dostal do sporu s uraženým majitelem, jehož dům jsem použil jako exemplární nevhodný příklad. Přitom on doposud žil v domnění, že porazil tmu, jakožto něco negativního.

Příklady špatného osvětlení předchozí předchozí další Foto | Jan Kodziolka / Dall-E Exemplární příklady špatné praxe











reklama