Jan Václavík: Reakce Lesnicko-dřevařské komory na Otevřený dopis k těžbě ve Ždánickém lese a kampani Hospodaříme s odpovědností

Je to poprvé, kdy se lesníci takto veřejně postavili proti některým omezením plynoucím z ochrany přírody, proto se nedivím emotivní reakci signatářů otevřeného dopisu , nemohu ale akceptovat, aby mě v domnění beztrestnosti obviňovali bez důkazů a korektní diskuse ze lži.To, že chceme v lese hospodařit a chránit lesy způsoby, které nevedou k jejich devastaci a ekonomickým ztrátám, je zcela legitimní zájem nejen lesníků a vlastníků lesa, ale celé naší společnosti, který se sice nemusí někomu líbit, ale přesto by se nikdo neměl uchylovat místo odborné argumentace k osobnímu útoku.

V červnu 2024 spustila Lesnicko-dřevařská komora celorepublikovou kampaň Hospodaříme s odpovědností, aby veřejnosti samosprávám a místním občanům prezentovala lesnický pohled na hospodaření v lesích, ochranu přírody a krajiny. Neoznačujeme lesnické vidění světa jako jediné možné, deklarujeme ochotu naslouchat, hledat společná řešení. To ale požadujeme i po svých názorových oponentech a opravdu ani oni nemají neomezené rozpočty na své experimenty s přírodou, protože i ty platíme z našich daní a z výsledků našeho hospodaření, nikoliv ne-hospodaření.

Myslím, že všichni účastníci setkání pořádaných jako součást této kampaně mohou potvrdit, že nejsou zaměřena na konfrontaci, ale na hledání průsečíků. Nikoho jsme nenapadali, nikoho z našich názorových odpůrců jsme nejmenovali. Kdokoliv se navíc mohl zúčastnit diskuse, která tam probíhala.

Vyplynulo z ní mimo jiné, že by zástupci ochrany přírody měli nové projekty vždy nejprve projednat s lidmi, kterých se nejrůznější omezení budou týkat, tedy s místními občany, starosty, zastupiteli i s vlastníky okolních nemovitostí, aby se tam neobjevovaly absurdní chyby či zbytečné a drahé restrikce, které nakonec ani nepovedou k účinné a věrohodné ochraně přírody.

Mám obavy, že jedním z důvodů kritiky naší aktivity může být i to, že se v naprosté většině témat podařilo najít v rámci kultivované diskuse s místními starosty a občany společnou řeč, což se zástupcům ochrany přírody a ekologistickým aktivistům v poslední době příliš nedařilo.

Jsem přesvědčen, že spolu nemusíme ve všem souhlasit, ale měli bychom se vzájemně respektovat. Za součást respektu považuji i to, že chci-li s někým diskutovat, kritizovat něčí kroky, obrátím se přímo na něj – tedy v tomto případě na mě jako předsedu Lesnicko- dřevařské komory. Způsob, kdy se signatáři dopisu obrací na ministry nebo partnery kampaně, bez toho, aby byli jakkoli kontaktováni realizátoři kampaně, považuji za nešťastný a též trochu dětinský a věřím, že to podobně vnímají i oslovení politici.

V korektní diskusi také rozhodně nemá místo, nařknout někoho ze lži bez doložení argumentů, které by toto tvrzení potvrzovaly, zejména když někteří zástupci této názorové skupiny byli na setkáních přítomni a byť dostávali téměř neomezeně prostor na vyslovení svých názorů a námitek, v tomto případě mlčeli.

Jsem si jistý, že všechny své výroky ze setkání s občany obhájím, pokud se na poli vědy nestalo něco mimořádného, co dosud nebylo publikováno. Vědci, kteří mnohdy vnímají jen malý výsek lesnické vědy, možná podcenili můj nadhled, za který vděčím mnoha svým šéfům i kolegům, kteří mě po dobu 35 let mé lesnické praxe formovali. Stejně jako ostatní manažeři i já bedlivě sleduji aktuální výzkumy doma i v zahraničí a jejich výstupy používám při svém rozhodování a při své práci.

A v neposlední řadě jsem měl a stále mám přístup ke skutečným výrobním, produkčním a ekonomickým datům z opravdu mimořádně velkých celků, nikoliv jen z omezených vzorků, zkušebních ploch nebo opatrných anket. Díky své letité praxi jsem zvyklý nad těmito daty dělat závěry, které musí být většinově správné, jinak vás dožene má dáti a dal dříve než nejasná recenze v impaktovaném časopise.

Společně s drtivou většinou evropských vlastníků lesa i lesníků, jsem přesvědčen, že vysoký hospodářský les je natolik funkční forma hospodaření v lese, že právě proto je u nás i v okolních lesnicky vyspělých státech dominantní formou hospodaření. Má totiž ve své dynamice dlouhodobě nejvyšší, a navíc trvale udržitelnou produkci kvalitní dřevní hmoty, ve které váže uhlík díky vysoké účinnosti fotosyntézy.

Principy normality vysokého lesa zajišťují trvale vysokou produkci dřevní hmoty na dané ploše lesa, a to navíc produkci kvalitní dřevní hmoty, ve které bude uhlík uložen často ještě desítky nebo i stovky let po obnově lesa, kdy tato dřevní hmota má formu kvalitního dřevěného výrobku. Mezi tím už roste na původní ploše nový obnovený les, který intenzivně ukládá uhlík, respektive oxid uhličitý opět do pletiv stromů tohoto nového lesa.

I příběh Ždánického lesa je příběhem lichtenštejnských lesníků a jejich přebudování nevýkonných nízkých a středních forem hospodaření na les vysoký, který je dnes po sto letech nádherným příkladem funkčního vysokého smíšeného lesa s dvaceti hospodářskými dřevinami, který je natolik hezký a cenný, že někteří lidé mají potřebu tyto výsledky hospodaření chránit a jiní přebudovat na laboratoř, ve které by měl být stávající nejméně sto let budovaný vyvážený ekosystém nahrazen po zákazu nebo omezení hospodaření ekosystémem novým.

Kampaň Hospodaříme s odpovědností přináší základní vzkaz – lesníci v krajině hospodařit chtějí, stejně jako drtivá většina místních občanů, starostů, zastupitelů a nabízejí k tomu citlivé technologie a postupy, které dokážou stávající přírodu ještě lépe chránit, aniž by se muselo přestat hospodařit. Jen citlivé, promyšlené hospodaření přírodu chrání právě před různými extrémy a extrémy ani jejich zastánci nejsou v přírodě nositelem ničeho dobrého. Příroda má totiž ráda rovnováhu, stejně jako lidé, kteří v ní hospodaří.

A lesníci v krajině hospodaří už tři sta let, a to že je vůbec co chránit, je výsledkem právě jejich způsobu hospodaření. Ten lze stále vylepšovat zaváděním šetrnějších technologií, na základě vědeckých poznatků, což se mimochodem průběžně děje.

Nehospodařit, ať už formou bezzásahovosti či zaváděním dalších a dalších omezení, a není důležité, jak se pojmenují, vede v důsledku ke snížení ziskovosti hospodaření v krajině jako celku a nutnosti financování péče o les i o jeho neprodukční funkce z dotací, které nakonec pocházejí skrz daně opět z kapes občanů – hospodářů. A dotace, jak už dnes všichni víme, trvale udržitelné nejsou.

Jsem rád, že při všech setkáních jasně od většiny občanů i starostů zaznělo: „Chceme, aby se v lesích dál lesnicky hospodařilo.“

Produkce kvalitního dříví je nejlepší podporou lokálního zpracovatelského průmyslu a je součástí dohodnuté strategie na podporu spotřeby dřeva, jako naší jediné obnovitelné a trvale udržitelné suroviny i zdroje nefosilní energie.

Děkuji všem partnerům, dárcům a sponzorům, kteří umožnili vznik této kampaně a doufám, že mnozí další se díky jejímu úspěšnému startu ještě přidají. Děkuji také starostům, zastupitelům, občanům, ale i zástupcům orgánů ochrany přírody za korektní diskusi při našich společných setkáních a těším se, že se uvidíme po prázdninách na dalších místech naší krásné země.

