Jan Skalský: Malé vodní elektrárny – zkáza řeky Ploučnice

Břetislav Machaček 30.1.2022 10:29

Přesný popis stavu a to téměř všude. Při diskusi na toto téma zastánce

MVE to argumentoval tím, že MVE pouze nahradily kdysi tisíce vodních

mlýnů. Na to jsem mu odpověděl, že mlýnské kolo není šnek, či lopatka

turbíny, která ryby "pomele" a že přes náhon šla voda pouze při mletí

a to se nedělo po celý den a hlavně ne denně. Mlelo se, když bylo co

mlít a ne jako MVE, která jede stále, pokud má vodu. Kdysi jsem viděl

projekt MVE na principu plovoucích mlýnů známých z Malého Dunaje. Ty

sice jsou určitou překážkou pro ryby taky, ale mají možnost se mlýnu

vyhnout. To bych ještě překousnul, ale odvedení vody z toku do náhonu

a často v noci zcela, jsem už tu mnohokrát vzpomínal. U malých toků

to bývá pro ryby tragické, protože na mělčině nemají možnost uniknout

predátorům, pokud rovnou neuhynou na suchu. Peníze, peníze, peníze za

každou cenu se staly modlou a ohání se i ekologickou výrobou energie.

To, co zničí, už ale ti samí ekologové nechtějí vidět.

