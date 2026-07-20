Jaromír Bláha: ODS pomohla vládním poslancům destrukční novelu stavebního zákona ještě zhoršit
Novela soustřeďuje veškeré rozhodování o stavbách pod centrální stavební superúřad. To přinese nejen posílení korupčního prostředí, ale likvidaci ochrany památek, přírody a životního prostředí, o nichž budou rozhodovat úředníci, kteří tomu nerozumí a jejichž cílem je stavby povolovat. Navržená centralizace činnosti stavebních úřadů pravděpodobně povede ke kolapsu povolování staveb.
Novela zároveň výrazně omezuje možnosti občanů i vlastníků vyjadřovat se ke stavbám i soudní ochranu jejich práv. Před schválením novely varoval poslance ombudsman a zaslal jim výčet zvlášť problematických omezení ochrany veřejných zájmů, omezení práv účastníků řízení a narušení základních principů práva. Před schválením v navržené podobě varovala i Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, akademická obec (z hlediska ochrany památek) a část obcí.
Novela byla jako celek neopravitelná, někteří poslanci usilovali aspoň o vypuštění dílčích škodlivých úprav:
- Novela ruší význam územního plánování. Developeři budou nově moci prosazovat některé změny územního plánu prostřednictvím rady obce, která je bude schvalovat místo zastupitelstva — tedy bez vědomí veřejnosti i opozičních zastupitelů. To se snažila opravit poslankyně Marie Kršková (KDU-ČSL) a další poslanci KDU-ČSL, Zelených a Pirátů. Neúspěšně – jejich pokus zhatili poslanci ANO, ODS, SPD, Motoristů, tři poslanci STAN (Pavla Pivoňka Vaňková, Jan Papajanovský, Matěj Hlavatý) a jeden poslanec Pirátů (Zdeněk Hřib).
- Novela přináší zrušení ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy podél dálnic a silnic 1. třídy a dalších koridorů, aby tam mohly snadněji vznikat skladovací haly či obchodní centra. Tomu se snažili zabránit poslanec David Pražák (ANO) a ostatní poslanci Zemědělského výboru napříč politickými stranami. Neuspěli. Poslanci schválili návrh poslankyně Bereniky Peštové (ANO), která zrušila ochranu zemědělské půdy „pouze“ do vzdálenosti 500 metrů od dálnic, silnic 1. třídy a dalších koridorů (původní návrh byl do 1 km). Poslanec Karel Haas (ODS) dokonce navrhoval ještě větší omezení ochrany zemědělského půdního fondu než vládními poslanci podporovaná předloha – jeho pokus naštěstí podpořili jen poslanci ODS.
- Novela ruší souhlas ochrany přírody ke stavbám a dalším škodlivým činnostem v zastavitelných územích ochranných pásem národních parků. Proti tomu bojovala poslankyně Veronika Kovářová (Piráti) a další poslanci Pirátů, Zelených, KDU.ČSL a STAN. Marně. Poslanci naopak schválili návrh poslance Vojtěcha Krňanského (Motoristé sobě), který zrušil povinný souhlas správy národního parku ke stavbám, používání pesticidů, narušení vodního režimu a dalším potenciálně škodlivým činnostem ještě 150 metrů za hranice zastavitelného území v ochranném pásmu národních parků. Proč 150 metrů? Proč vůbec? Jakékoliv odůvodnění chybělo. Přesto byl tento destruktivní návrh schválen hlasy vládních poslanců, ke kterým se přidala téměř kompletně celá ODS. Nebýt ODS, návrh by neprošel, protože z vládních poslanců jej naopak nepodpořili tři poslanci ANO – Martin Kolovratník, Zuzana Mrázová a Jiřina Klčová.
- Novela snižuje ochranu stromů ve městech. Zachovat stávající způsob posuzování kácení stromů v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací (která bývají velmi široká) se snažila poslankyně ANO Eva Fialová. Ani ona neuspěla díky hlasům většiny poslanců ANO (poslankyni Fialovou podpořili ještě její kolegové Jiřina Klčová a Tomáš Kohoutek), všech poslanců ODS, části poslanců SPD (návrh podpořili z SPD Irena Němcová, Jaroslav Foldyna a Jan Hrnčíř) a všech Motoristů. Stejně dopadl i podobný záchranný návrh poslankyň Gabriely Svárovské (Zelení) a Veroniky Kovářové (Piráti).
- Novela umožňuje legalizaci černých staveb. Návrh poslance Buhuslava Niemiece (KDU-ČSL) a dalších poslanců KDU-ČSL a Pirátů, který tomu by tomu zabránil, nebyl přijat díky hlasům ANO, ODS, SPD a Motoristů. Stejně dopadl i jiný návrh omezující dodatečné povolování černých staveb Elišky Olšákové (STAN).
- Stojí za to ještě zmínit, že díky pozměňovacímu návrhu Filipa Turka (Motoristě sobě) novela usnadňuje výstavbu spaloven nebezpečného odpadu (bude to jednodušší než výstavba spalovny běžných odpadů) a úložiště radioaktivních odpadů - obce a místní lidé budou mít menší prostor to ovlivnit. I tento návrh byl schválen díky tomu, že se ke většině vládních poslanců přidala ODS.
- Poslanci Marie Pošarová a Libor Vondráček (SPD) ještě navrhli, aby výstavba vodních elektráren měla i v chráněných územích a evropsky významných lokalitách automaticky přednost před ochranou přírody, což je v rozporu i s evropskými směrnicemi a zákony na ochranu přírody. Jejich návrh byl schválen díky podpoře napříč stranami – podpořila jej většina poslanců ANO (pět poslanců ANO se zdrželo), všichni poslanci ODS kromě Petra Fialy, všichni poslanci STAN, pět poslanců KDU-ČSL, všichni poslanci SPD krom předkladatelky Marie Pošarové, většina Motoristů (kromě Igora Červeného a Gabriely Sedláčkové) a dva poslanci TOP09 (Jan Jakob a Helena Langšádlová). Jednotně jej odmítli jen Piráti.
Ke stanovení nových území pro těžbu surovin nebude potřeba posouzení vlivu na životní prostředí atd. atd. ....
Někteří poslanci se snažili o prosazení pozitivních změn. Například poslankyně Veronika Kovářová a další poslanci Pirátů a Zelených navrhli zakotvit adaptační opatření na změnu klimatu ve stavebním zákoně jako veřejný zájem zohledňovaný při územním plánování a povolování záměrů. Zamítnuto hlasy ANO, ODS, SPD a Motoristů.
Poslanci Pirátů také usilovali alespoň zmírnit omezující podmínky pro účast organizací hájících životní prostředí v řízeních. Jejich návrh ale odmítla většina poslanců tvořená ANO, ODS, STAN, SPD, Motoristy a tři poslanci KDU-ČSL.
Do novely stavebního zákona se dostaly i návrhy, které s ním vůbec nesouvisí. Třeba návrh poslance Filipa Turka (Motoristé sobě, připravený na MŽP) který přenáší odpovědnost za úrazy na stezkách v národních parcích na vlastníky pozemků, což je bude nutit plošně kácet stromy kolem cest, nebo věšet na každém kroku varovné cedule. Vstup do divoké přírody by měl však zůstat na vlastní nebezpečí. Tento nešťastný návrh nakonec těsně prošel díky většině poslanců ANO (nehlasovali pro něj poslanci Ondřej Babka, Zuzana Mrázová a Monika Oborná), SPD, Motoristů, ke kterým se přidali čtyři poslanci ODS a čtyři poslanci TOP 09.
Poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL) přitom navrhl mnohem lepší, systémový návrh řešení: úpravou občanského zákoníku potvrdit, že po vlastnících pozemků nemůže nikdo požadovat újmu, když na někoho například při větru spadne strom či větev. Jeho návrh ale poslanci ANO, ODS, SPD a Motoristů odmítli.
To je jen ukázka jak se poslanci k novele postavili. Mnoho dalších záchranných návrhů předkládaných zejména poslanci Pirátů či poslanci KDU-ČSL, které usilovaly o zachování ochrany krajiny a bránily korupčnímu chování, nebylo schváleno většinou vládních poslanců, ke kterým se téměř vždy přidávali poslanci ODS.
Za záchrannou brzdu teď může zkusit zatáhnout Senát a prezident a novelu poslancům vrátit. Ti pak budou muset složit 101 hlasů, aby ten paskvil znovu schválili.
Prosím, podpořte výzvu Zachraňme českou přírodu, se kterou se budeme obracet i na Senát a prezidenta.
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Všechny komentáře (1)
Miroslav Vinkler20.7.2026 07:34
S lítostí lze vzpomínat na excelentního ministra ŽP Vavrouška, který se zasadil o položení moderních a pokrokových zásad ochrany ŽP a pak, míněno po vzniku samostatné ČR to už bylo leda ku pláči. Nelze také nevzpomenout Nález ÚS ČR, který veřejnost vyšachoval že správních řízení ,kde byly dotčeny zájmy na ochraně přírody.
Možná to vyzní cynicky,ale v podstatě už je to jedno.
Stávající úprava stejně neochránila přírodní dědictví, viz velkoplošná devastace nesmírně cenného území pod Králickým Sněžníkem na katastru obce Dolní Moravy, dnes nazývaného Moravský Disneyland. Tam developer zničil co se dalo ( Stezka do oblak, Sky bridge apod. a všichni zavírali oči - KÚ Pardubice,MěÚ Králíky i obec Dolní Morava.
Korunu všemu nasadila SCHKO Jeseníky, která polské straně odsouhlasila záměr výstavby rozhledny - mixéru na vrcholu KS.
Porušeny byly všechny důležité principy územního plánování, stavebního zákona i vlastního zákona o ochraně přírody.
Nezájem politiků , totální selhání úředníků státní správy i zástupců samosprávy.
Výsledek - zdevastovaná krajina, overturismus v surové podobě,ale i patřičný zisk developera, který se díky selhání veřejné moci stal miliardářem.
Takže nějaká novela stavebního zákona mě nerozhází , neboť už de facto není chránit co.
Těch varovných příkladů je napříč republikou více a každý o tom ví. Tedy každý,kdo není slepý a hluchý a má alespoň základní povědomí o principech trvale udržitelného rozvoje.
Třeba likvidace černozemě na jižní Moravě či betonová kolonizace Lipna,ale i takové vytraveni Bečvy. Malou třešničkou na dortu budiž obskurní stavba kamenného chodníku pod vrcholem Keprníku, Hrubý Jeseník, který právě provádí orgán ochrany přírody AOPK ČR, regionální ředitelství Olomouc, zastoupené SCHKO Jeseníky. K zblití !