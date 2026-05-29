Jaroslav Gabriel: Na trhu podpůrných služeb zafungovala konkurence a snížila cenu elektřiny

29.5.2026
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | David Prasad / Flickr
Ceny podpůrných služeb na vyrovnávání přenosové soustavy v posledních letech klesají. Tím pádem klesá i složka elektřiny za systémové služby, kterou každý spotřebitel platí ve svém vyúčtování za elektřinu. Na prudké zdražení elektřiny způsobené válkou na Ukrajině zareagovala v roce 2022 nejen cena elektřiny, ale i cena systémových služeb.
 
Většinu těchto služeb tehdy poskytovali elektrárny a teplárny spalující fosilní paliva. Mohli si vybrat, zda prodat elektřinu na trhu anebo poskytovat podpůrné služby. Na vysoké ceny těchto služeb zareagoval trh zvýšenou poptávkou po elektrických bateriích, plynových motorech a elektrických kotlích. Zvýšila se tak konkurence na trhu s podpůrnými službami, kdy se jednotlivý nabízející účastní tendrů na nákup těchto služeb pořádaných provozovatelem přenosové soustavy ČEPS.

Náklady na zajištění služeb výkonové rovnováhy (SVR) a podpůrných služeb po vrcholu v krizovém roce 2022 ve výši 17 miliard Kč a následných 14 miliard Kč v roce 2023 klesly na zhruba 7,5 miliardy Kč ročně. To se projevilo poklesem ceny systémových služeb na složenkách za elektřinu z 213 Kč/MWh v roce 2024 na současných 164 Kč/MWh. Je to příklad velice úspěšného fungování trhu.

Při současných cenách podpůrných služeb je s podivem, že někteří provozovatelé bateriových úložišť nabízejí jejich kapacity za ceny blížící se 0. Přitom na krátkodobých trzích s elektřinou jsou čím dál tím vyšší rozdíly cen mezi hodinami a čtvrt hodinami. V loňském roce byl průměrný denní rozdíl v období leden–září mezi nejdražší a nejlevnější hodinou 145 EUR/MWh. Někteří poskytovatelé podpůrných služeb a agregátoři se honí za maximální úspěšností v počtu vytendrovaných hodin nehledě na ziskovost. Odklon od poskytování podpůrných služeb bateriovými úložišti k obchodování na krátkodobých trzích je ve světě všeobecným trendem, jak ukazují přiložené grafy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jaroslav Gabriel

Někteří provozovatelé tepláren začínají využívat levné ceny na trhu s elektřinou a nahrazují tak topení plynem. Poté co neplatí poplatek na podporu OZE, mají fixní náklady v přijatelné výši. Například pro odběratele vvn v distribuční oblasti ČEZ jsou tyto náklady celkem 224 Kč/MWh. Ušetří tak platbu za plyn a v mnoha hodinách mají při současném trendu záporných cen elektřiny tuto zadarmo. S nárůstem instalací OZE bude počet těchto hodin vzrůstat. Ve Španělsku se letos úplně změnila tvorba tržní ceny elektřiny.

Ještě loni tuto cenu tvořili většinou plynové zdroje a letos už se plyn podílí na tvorbě ceny méně než 20 %. Můžeme namítat, že Španělsko je daleko a u nás žádný boom OZE nelze čekat. Cena elektřiny u nás však není určena v Česku, ale na evropském trhu. V okolních zemích počet instalací OZE stále vzrůstá a ke změně tvorby ceny stačí kolikrát velmi málo – vytlačení posledního plynového zdroje z trhu.

Česko už asi nebude premiantem v instalaci OZE, může se ale stát špičkou ve využívání levné elektřiny a flexibility na trhu. Poté co provozovatelé baterií přejdou na výdělečnější krátkodobé obchodování s elektřinou a budou odstaveny další bloky uhelných elektráren, se pravděpodobně cenově vzchopí i trh s podpůrnými službami.

foto - Gabriel Jaroslav
Jaroslav Gabriel
Autor je předseda správní rady Auxilien. V energetice se na různých pozicích včetně obchodu s elektřinou pohybuje již skoro 40 let.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
