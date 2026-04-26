Jaroslav Šebek: Půda pro mladé zemědělce v ohrožení. Vládní poslanec navrhuje omezení pachtu státních pozemků
A právě přednostní právo mladých zemědělců na uzavření pachtu na aktuálně propachtované pozemky navrhuje místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR David Pražák (ANO 2011) zrušit. Svůj záměr podává prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu o rostlinolékařské péči a vysvětluje jej administrativní náročností postupu podle stávající právní úpravy.
Pozměňovací návrh podle jeho autora vyloučí možnost právních sporů, a to jak ze strany mladých zemědělců, tak i ze strany dosavadních pachtýřů. Tento argument považujeme za nesmyslný a účelový, a naopak by měla příslušná instituce (tedy SPÚ ČR) svými administrativními nástroji zajistit, aby vše mohlo probíhat hladce.
Pokud by byl pozměňovací návrh Davida Pražáka schválen, půda by se stala pro mladé zemědělce ještě méně dostupnou než dosud. Omezení možnosti pachtu pouze na aktuálně nepropachtovanou půdu znamená likvidaci přednostního práva pachtu, protože k volné státní půdě přednostní právo pachtu není třeba. Jediná regulace pronájmu státem vlastněné zemědělské půdy tak defacto skončí pár měsíců poté, co začala.
Pokud by byl tento poslanecký návrh vládního poslance koalicí podpořen, znamenalo by to, že záměrem současné vlády ve skutečnosti není podpora mladých zemědělců, ale snaha o zakonzervování současného stavu s desítkami let pronájmů stále stejným subjektům tak, aby se k pronájmu státní půdy nikdo nový nedostal.
Obrátili jsme se proto na pana ministra zemědělství a také na předkladatele návrhu, aby vyjasnili své postoje a aby naopak ve vládě hledali cesty, jak platné a účinné opatření v zákoně o SPÚ o přednosti pachtu pro začínající zemědělce v dané lokalitě co nejlépe naplňovat a postupně i dále legislativně rozšiřovat. Budeme také čekat na stanovisko Společnosti mladých agrárníků ČR, která by alespoň podle názvu měla mít v náplni činnosti obhajobu zájmů mladých zemědělských podnikatelů.
Tato organizace je navíc součástí poradenského týmu pana ministra zemědělství a také součástí tzv. Iniciativy pro konkurenceschopné zemědělství a kvalitní a bezpečné potraviny občanům této země 2025+, za kterou stojí současný pan ministr zemědělství, takže věříme, že je naděje na to, aby tento zhůvěřilý návrh vládního poslance nebyl vládní koalicí podpořen.
