https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jaroslav-sebek-puda-pro-mlade-zemedelce-v-ohrozeni.vladni-poslanec-navrhuje-omezeni-pachtu-statnich-pozemku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaroslav Šebek: Půda pro mladé zemědělce v ohrožení. Vládní poslanec navrhuje omezení pachtu státních pozemků

26.4.2026 | Jaroslav Šebek |
Foto | FORREST CAVALE / Unsplash
Přednostní právo pachtu pro mladé zemědělce umožnila novela zákona o Státním pozemkovém úřadu, která nabyla účinnosti na začátku tohoto roku. Výhody této zákonné úpravy mohou ale brzy vzít za své. Poslanec vládního hnutí ANO 2011 a místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR David Pražák předložil totiž pozměňovací návrh číslo 29824-45356 k aktuálně projednávané novele zákona o rostlinolékařské péči, ve kterém omezuje přednostní právo pachtu pro mladé zemědělce pouze na aktuálně volnou půdu. Té je ale, jak známo, nedostatek a lze o ni normálně požádat i bez přednostního práva. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) považuje návrh úpravy přednostního práva na pacht pro mladé zemědělce za účelové blokování tolik potřebné generační výměny v zemědělství. Kdo a proč má zájem na tom, aby mladí zemědělci měli omezený přístup ke státní půdě?
 
Státní pozemkový úřad (SPÚ) má od začátku tohoto roku propachtovávat pozemky, se kterými je příslušný hospodařit, mladým zemědělcům, splňujících tuto definici podle zákona o zemědělství. Mladí zemědělci mohli požádat o pacht pozemků v držení SPÚ, které aktuálně nejsou propachtované, ale i těch, které propachtované jsou.

A právě přednostní právo mladých zemědělců na uzavření pachtu na aktuálně propachtované pozemky navrhuje místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR David Pražák (ANO 2011) zrušit. Svůj záměr podává prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu o rostlinolékařské péči a vysvětluje jej administrativní náročností postupu podle stávající právní úpravy.

Pozměňovací návrh podle jeho autora vyloučí možnost právních sporů, a to jak ze strany mladých zemědělců, tak i ze strany dosavadních pachtýřů. Tento argument považujeme za nesmyslný a účelový, a naopak by měla příslušná instituce (tedy SPÚ ČR) svými administrativními nástroji zajistit, aby vše mohlo probíhat hladce.

Pokud by byl pozměňovací návrh Davida Pražáka schválen, půda by se stala pro mladé zemědělce ještě méně dostupnou než dosud. Omezení možnosti pachtu pouze na aktuálně nepropachtovanou půdu znamená likvidaci přednostního práva pachtu, protože k volné státní půdě přednostní právo pachtu není třeba. Jediná regulace pronájmu státem vlastněné zemědělské půdy tak defacto skončí pár měsíců poté, co začala.

Pokud by byl tento poslanecký návrh vládního poslance koalicí podpořen, znamenalo by to, že záměrem současné vlády ve skutečnosti není podpora mladých zemědělců, ale snaha o zakonzervování současného stavu s desítkami let pronájmů stále stejným subjektům tak, aby se k pronájmu státní půdy nikdo nový nedostal.

Obrátili jsme se proto na pana ministra zemědělství a také na předkladatele návrhu, aby vyjasnili své postoje a aby naopak ve vládě hledali cesty, jak platné a účinné opatření v zákoně o SPÚ o přednosti pachtu pro začínající zemědělce v dané lokalitě co nejlépe naplňovat a postupně i dále legislativně rozšiřovat. Budeme také čekat na stanovisko Společnosti mladých agrárníků ČR, která by alespoň podle názvu měla mít v náplni činnosti obhajobu zájmů mladých zemědělských podnikatelů.

Tato organizace je navíc součástí poradenského týmu pana ministra zemědělství a také součástí tzv. Iniciativy pro konkurenceschopné zemědělství a kvalitní a bezpečné potraviny občanům této země 2025+, za kterou stojí současný pan ministr zemědělství, takže věříme, že je naděje na to, aby tento zhůvěřilý návrh vládního poslance nebyl vládní koalicí podpořen.

reklama
 
Jaroslav Šebek
Autor je předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist