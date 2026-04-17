reklama
reklama
Jaroslav Šebek: Sedláci představili novému vedení MŽP své postoje k aktuálním tématům ochrany přírody

17.4.2026 | Jaroslav Šebek |
Ilustrační snímek.
Foto | RobertSedlakCz / Pixabay
Rodinné farmy významně ovlivňují životní prostředí v místě svého působení a jejich majitelé přistupují k ochraně přírody racionálně s ohledem na plánované předání hospodářství dalším generacím. Díky své praxi dokáží sedláci rozlišit zbytečnou byrokracii a funkční nástroje ochrany přírody. Během jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP) představili členové Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) své postoje k aktuálním konkrétním tématům, jako je ochrana zemědělské půdy před erozí, způsoby reakce na přemnožení hraboše polního nebo na škody způsobené zvěří. Účastníci jednání prodiskutovali také strategické otázky kolem vlastnictví zemědělské půdy, které má na ochranu životní prostředí zásadní vliv.
 
Aktuální i strategická témata spojená s činností lokálních zemědělců a s vlivem rodinného modelu hospodaření v kulturní krajině představili počátkem dubna 2026 zástupcům vedení resortu životního prostředí předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek, místopředseda Jan Staněk a člen předsednictva Jiří Křížek. Ministerstvo životního prostředí na jednání zastupovali ministr Igor Červený a vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Michal Servus, jednání se zúčastnil také vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek. Dlouhodobé a jasně vyprofilované priority sedláků z rodinných farem se odrážejí i v aktuálně diskutovaných tématech, souvisejících zejména s velkou administrativní zátěží při zemědělském hospodaření. Snížení byrokracie by z pohledu zástupců ASZ ČR pomohlo operativnímu přístupu například při údržbě dřevin kolem zemědělských pozemků nebo budování menších vodních ploch na zemědělské půdě, kde by bylo možné například prověřit možnosti určitého zvýšení rozlohy nad současných 300 m2, u kterých je jednodušší proces povolování.

Ministr Červený informoval o záměru dohodnutém se zástupci Ministerstva zemědělství na umožnění plošné aplikace Stutoxu II jako prostředků proti hrabošovi polnímu s tím, že nebude umožněno v místech, kde se nacházejí zvláště chráněné druhy živočichů. Asociace zde však dlouhodobě podporuje pouze bodovou aplikaci přípravku. Zástupci ASZ ČR informovali představitele resortu životního prostředí o svém postoji k řešení eroze zemědělské půdy, u níž by nemělo docházet ke zvyšování limitů povoleného množství erodované půdy na hektar a prioritou by mělo být nenavyšování byrokratické zátěže a efektivní postihování skutečně projevené eroze, zejména pak na opakovaných místech.

Hlavní část diskuse se vedla kolem projevů nezvládnuté myslivosti a jejího malého propojení na vlastníky a zemědělské a lesní hospodáře. Vlastníci půdy, lesníci a zemědělci by měli podle zúčastněných členů Předsednictva ASZ ČR mít hlavní slovo v otázkách regulace zvěře, která jim způsobuje miliardové škody. Posílení role vlastníků pozemků by se mohlo týkat i regulace těch jedinců vlka obecného, kteří vykazují problémové chování a kteří se stále častěji vyskytují v blízkosti lidských obydlí. Snížení míry ochrany tohoto zvláště chráněného druhu je kvůli stoupající populaci v současnosti předmětem diskusí i na celoevropské úrovni.

Shodu našli zástupci ASZ ČR a resortu životního prostředí v otázce vlastnických práv k zemědělské půdě. Záměr vládní koalice na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu pro ty, kdo na ní aktuálně hospodaří, může podle ASZ ČR zásadně ohrozit práva vlastníků. Zablokoval by totiž mimo jiné přístup k půdě pro začínající podnikatele. Zemědělskou půdu vlastní v ČR kolem milionu a půl lidí, kteří by v důsledku zavedení předkupního práva přišli o možnost svobodně nakládat se svým majetkem. Ministr životního prostředí Igor Červený i vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek během jednání potvrdili, že záměr na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu považují za problematický, neboť by znamenal nepřijatelné omezení vlastnických práv.

ASZ ČR zastupuje lokální zemědělské podnikatele, kteří žijí v místě svého hospodaření, a přitom z pragmatických důvodů dobře pečují o životní prostředí. Dlouhodobě se účastníme jednání se zástupci resortu životního prostředí, kterým se snažíme předkládat racionální návrhy na řešení problémů, s nimiž se sedláci potýkají. Iniciovali jsme a apelovali na co nejužší propojení a spolupráci mezi MŽP a MZe. Na uvedeném jednání jsme nestihli projednat řadu dílčích i systémových témat, které v rámci ASZ ČR řešíme, proto jsme pozvali nového pana ministra na další jednání v rámci ASZ ČR a chceme, aby také zástupci našich členských regionů a svazů mohli pokládat své připomínky a návrhy. Rádi bychom například s novým vedením MŽP navázali na dřívější diskusi a dílčí pozitivní výsledky například v záležitosti systémového řešení nových i existujících krajinných prvků a jejich péči a evidenci. Je evidentní, že nejlépe se o krajinu stará ten, kdo v ní žije a hospodaří s úmyslem předat ji svým potomkům. Kromě samotné ochrany krajiny chceme se zástupci resortu životního prostředí pracovat také na ochraně práv současných vlastníků půdy z řad místně ukotvených sedláků či členů rodinných farem.

reklama
 
foto - Šebek Jaroslav
Jaroslav Šebek
Autor je předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
