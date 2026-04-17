Jaroslav Šebek: Sedláci představili novému vedení MŽP své postoje k aktuálním tématům ochrany přírody
Ministr Červený informoval o záměru dohodnutém se zástupci Ministerstva zemědělství na umožnění plošné aplikace Stutoxu II jako prostředků proti hrabošovi polnímu s tím, že nebude umožněno v místech, kde se nacházejí zvláště chráněné druhy živočichů. Asociace zde však dlouhodobě podporuje pouze bodovou aplikaci přípravku. Zástupci ASZ ČR informovali představitele resortu životního prostředí o svém postoji k řešení eroze zemědělské půdy, u níž by nemělo docházet ke zvyšování limitů povoleného množství erodované půdy na hektar a prioritou by mělo být nenavyšování byrokratické zátěže a efektivní postihování skutečně projevené eroze, zejména pak na opakovaných místech.
Hlavní část diskuse se vedla kolem projevů nezvládnuté myslivosti a jejího malého propojení na vlastníky a zemědělské a lesní hospodáře. Vlastníci půdy, lesníci a zemědělci by měli podle zúčastněných členů Předsednictva ASZ ČR mít hlavní slovo v otázkách regulace zvěře, která jim způsobuje miliardové škody. Posílení role vlastníků pozemků by se mohlo týkat i regulace těch jedinců vlka obecného, kteří vykazují problémové chování a kteří se stále častěji vyskytují v blízkosti lidských obydlí. Snížení míry ochrany tohoto zvláště chráněného druhu je kvůli stoupající populaci v současnosti předmětem diskusí i na celoevropské úrovni.
Shodu našli zástupci ASZ ČR a resortu životního prostředí v otázce vlastnických práv k zemědělské půdě. Záměr vládní koalice na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu pro ty, kdo na ní aktuálně hospodaří, může podle ASZ ČR zásadně ohrozit práva vlastníků. Zablokoval by totiž mimo jiné přístup k půdě pro začínající podnikatele. Zemědělskou půdu vlastní v ČR kolem milionu a půl lidí, kteří by v důsledku zavedení předkupního práva přišli o možnost svobodně nakládat se svým majetkem. Ministr životního prostředí Igor Červený i vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek během jednání potvrdili, že záměr na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu považují za problematický, neboť by znamenal nepřijatelné omezení vlastnických práv.
ASZ ČR zastupuje lokální zemědělské podnikatele, kteří žijí v místě svého hospodaření, a přitom z pragmatických důvodů dobře pečují o životní prostředí. Dlouhodobě se účastníme jednání se zástupci resortu životního prostředí, kterým se snažíme předkládat racionální návrhy na řešení problémů, s nimiž se sedláci potýkají. Iniciovali jsme a apelovali na co nejužší propojení a spolupráci mezi MŽP a MZe. Na uvedeném jednání jsme nestihli projednat řadu dílčích i systémových témat, které v rámci ASZ ČR řešíme, proto jsme pozvali nového pana ministra na další jednání v rámci ASZ ČR a chceme, aby také zástupci našich členských regionů a svazů mohli pokládat své připomínky a návrhy. Rádi bychom například s novým vedením MŽP navázali na dřívější diskusi a dílčí pozitivní výsledky například v záležitosti systémového řešení nových i existujících krajinných prvků a jejich péči a evidenci. Je evidentní, že nejlépe se o krajinu stará ten, kdo v ní žije a hospodaří s úmyslem předat ji svým potomkům. Kromě samotné ochrany krajiny chceme se zástupci resortu životního prostředí pracovat také na ochraně práv současných vlastníků půdy z řad místně ukotvených sedláků či členů rodinných farem.
